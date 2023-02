Nicht mit meinen Daten, Elon! (nd-aktuell.de)

Nachdem Elon Musk den Kurznachrichtendienst übernommen hatte, verließen immer mehr Nutzer die Plattform. Foto: dpa-Bildfunk

Eigentlich sollte es ganz einfach sein: Ein paar Klicks in die Einstellungen bei Twitter und der Account ist gelöscht. denken. Die Entscheidung, künftig nicht mehr zu twittern, also Kurznachrichten zu verschicken, gezielte und intensive Diskussionen mit anderen Usern zu führen und bei News-Events auf der ganzen Welt in Echtzeit dabei zu sein, fällt nicht leicht.

Am 29.10.2009 veranlasste mich eine Mischung aus Langeweile, Neugier und der Forderung eines damals schon twitternden Dozenten, meinen ersten Tweet zu posten. Fast auf den Tag genau 13 Jahre später, am 28. Oktober 2022, marschierte der Multimilliardär Elon Musk mit einem Waschbecken in der Hand in die Twitter-Zentrale in San Francisco. „Lasst das sacken“, kommentiert er nerdig seinen Einmarsch in die Firmenzentrale. „Sink“ ist das Substantiv für ein Waschbecken und auch ein Verb für einsinken. Wörtlich übersetzt: »Lass das einsinken«.

Abschied in Raten

Twitter wurde schnell Teil meiner journalistischen Arbeit. Hashtags weisen auf Veranstaltungen hin, journalistische Recherchen werden möglich und neue Kontakte können gefunden werden. Mehr als 165.000 Tweets kamen zusammen und bedeuteten vor allem ein gutes Training für das „Ticken“ – also die schnelle schriftliche Dokumentation von Ereignissen. Neben Live-Kommentaren zu politischen Fernsehdiskussionen gehören der Untersuchungsausschuss zur Spionageaffäre des Bundesnachrichtendienstes und der Nationalen Sicherheitsagentur (NSA) und der Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz zu den Inhalten, die ich auf Twitter beisteuere. Sitzungstage von meist zwölf Stunden werden protokolliert und kommentiert. Kein Wunder, dass mir der Abschied schwer fällt.

Ich bin nicht allein mit dieser Twitter-Verbindung. „Twitter war alles für mich“, beschreibt der 34-jährige Social-Media-Analyst Luca Hammer sein Nutzungsverhalten. Er hat in den letzten fünfzehn Jahren Tausende von Stunden auf und um die Plattform herum verbracht. Vom Austausch mit anderen Menschen über Analysen, Vorträge und Workshops hat sich auch der Service zu einem wesentlichen Bestandteil des persönlichen Geschäftsmodells von Hammer entwickelt. Seine Bachelorarbeit hat er 2020 zum Thema „Messung der deutschsprachigen Twittersphäre“ geschrieben und ein Unternehmen gegründet. Twitter ist nicht so wichtig wegen der Masse an Menschen dort, sondern wegen der Zusammensetzung. »60 Prozent der Journalisten und Politiker waren dort nicht nur aktiv, sondern oft auch erreichbar. Sie und viele andere sozial engagierte Menschen haben Twitter genutzt, um sich über verschiedene Themen zu informieren und auszutauschen“, so Hammer weiter. »Twitter ist für mich aber mehr als nur Arbeit. Fast alle Menschen, die mir wichtig sind, sind (waren) über Twitter mit mir verbunden. Twitter war mein primärer Resonanzraum. Dann kam Musk.“

Im November 2022 leistet Hammer der Community auf Twitter einen wichtigen Dienst. Sein Programm »Fedifinder«, eine Anwendung, mit der das Netz gezielt durchsucht werden kann, erleichtert vielen Hochtönern den Umstieg auf das alternative Mastodon. Zahlreiche Nutzer listen ihre neue Erreichbarkeit über Mastodon in ihren Twitter-Accounts auf. Hammers Programm sucht nach diesen Verfügbarkeiten, gleicht sie mit den bisherigen Twitter-Netzwerken ab und liefert eine importierbare Liste, damit auch die alten Twitter-Kontakte über Mastodon angebunden und fortgeführt werden können.

befürchteter Zusammenbruch

„Ach ja, ich will nicht drängen, aber das bedeutet, dass auch die IT-Sicherheit kündigt“, schreibt Netzwerkexpertin Anne Roth am 10. November 2022. Gut 14 Tage sind vergangen, seit Musks Entscheidungen den Eindruck einer Persönlichkeit erweckten irgendwo zwischen gefährlichem Autokraten und störrischem Kleinkind, was die digitale Welt teils besorgt, teils fassungslos zurücklässt. Spontankündigungen großer Teile der Belegschaft an einem Tag schockierend. Kopfschüttelnd darüber am nächsten Tag, als Musk die Entlassungen teilweise zurücknahm, weil er zugeben musste, dass er wichtige Mitarbeiter entlassen hatte und sie dringender denn je brauchte. Einen Tag nach der Abmahnung von Anne Roth erhielt ich per Twitter eine Direktnachricht: „Ich lösche hier aus Sicherheitsgründen meine Konversationen“, schreibt eine mehrfach ausgezeichnete Persönlichkeit des öffentlichen Lebens.

Bis November 2022 habe ich noch nicht getwittert, aber ich habe die wachsenden Bedenken zur Kenntnis genommen. Die Prognosen gravierender Sicherheitslücken sind nur konsequent, denn ohne qualifizierte Wartung ist das komplexe Twitter-System anfällig für Systemfehler oder gar Datendiebstahl und -missbrauch.

Löschen – aber wie?

Ein Blick auf die Direktnachrichten auf meinen Twitter-Account macht mir das Problem überdeutlich. Diese Direktnachrichten stehen zunächst nur Absendern und Empfängern zur Verfügung. Sie sind aber auch in den Twitter-Archiven präsent. In Erwartung des Zusammenbruchs hatte ich bereits ein Archiv angefordert. Statt der üblichen 24 Stunden dauerte es Anfang November mehrere Tage, bis das Archiv heruntergeladen werden konnte. Der volle Umfang meines Accounts betrug 5,4 Gigabyte an Daten, etwas mehr als eine komplette DVD mit Bildern, Nachrichten und Metadaten.

Da die Integrität der gesamten Twitter-Plattform nicht mehr gewährleistet schien, kam eine normale Löschung des Accounts nicht in Frage. Der Grund: Twitter rechnet mit unbeständigen Nutzern und gewährt eine Deaktivierungsfrist von 30 oder 365 Tagen. Während dieser Zeiträume kann der gesamte Account inklusive aller Inhalte jederzeit mittels Passwort und Name wieder aktiviert werden. In der unsicheren Lage im November 2022 ist dies keine Option.

Es dauert mehrere Stunden, in denen ich zunächst Direktnachricht in der Twitter-App auswähle und zum Löschen markiere. Zwar gibt es Anbieter, die das automatisierte Löschen von Direktnachrichten zulassen, das Verfahren erfordert jedoch, dass Sie zunächst alle Inhalte bei diesen Drittanbietern hochladen, die dann die Löschung vornehmen. Auch das: keine Option.

Gelöscht ist nicht gelöscht

Nachdem die Twitter-App auf meinem Telefon keine Konversationen mehr hatte, habe ich einen der Dienste von Drittanbietern verwendet, um die öffentlich sichtbaren Tweets zu löschen. Dazu müssen die Dateien aus dem Archiv mit den Tweets hochgeladen werden. Das System liest dann die gesamte Liste der Tweets und kennzeichnet jeden einzelnen zum Löschen. Es dauerte mehrere Stunden, bis alle Tweets gelesen, geprüft und gelöscht waren. Ein Blick auf das Twitter-Profil nach der Löschaktion zeigt auf den ersten Blick ein gelöschtes Profil. „@DanielLücking hat noch nichts getwittert“, heißt es in dem Account. Doch unter dem Profilnamen steht noch eine Zahl von rund 3800 Tweets. Der Medienbereich hat außerdem insgesamt 378 Tweets aufgelistet, die Medien der letzten 100 Tage enthalten sollen.

Das nächste angeforderte Archiv steht einige Tage nach dem Löschen zur Verfügung. Ich war schockiert, als der Download trotz Löschen des Inhalts immer noch 4,5 Gigabyte groß war. Ein Blick ins Archiv macht deutlich, dass zwar alle an die Tweets angehängten Bilder gelöscht werden, diese aber fortan im Ordner „Medien der gelöschten Tweets“ aufbewahrt werden. Das Archiv enthält außerdem rund 15.000 Bilder aus eigenen und anderen Tweets. Im Folgearchiv, das am 25. November 2022 verfügbar sein wird, wurden kaum Inhalte gelöscht. 4,4 Gigabyte Daten. Immer wieder tauchen im öffentlichen Teil des Twitter-Profils Nachrichten von anderen Usern auf, die ich irgendwann weitergegeben habe. Offenbar hatten sie ihre Konten vorübergehend deaktiviert.

Der Dienst „Tweetdelete“, der die automatische Löschung anhand meiner hochgeladenen Archivdateien durchgeführt hatte, stieß immer wieder auf „banned tweets“, also Tweets, die nicht gelöscht werden konnten. Darunter scheinen auch die 378 Tweets zu sein, die Mediendaten enthalten, die bis heute nicht gelöscht werden können. Es ist nicht klar, um welche Inhalte es sich handelt.w

Unauslöschliche private Daten

Im noch aktiven Konto tauchen immer wieder alte Direktnachrichten auf. Ich vermute, der Grund dafür sind zwischenzeitlich deaktivierte Accounts. Eine manuelle Löschung ist bei diesen Konversationen möglich und ich bin auch zuversichtlich, dass sie erfolgreich sein wird, da das Twitter-Archiv vom 3. Dezember statt zuletzt 4,4 Gigabyte nur noch 44 Megabyte, also nur noch etwa ein Prozent, anzeigt. Doch ein Blick auf die archivierten Direktnachrichten macht nun das eigentliche Datenschutzproblem deutlich.

Die noch verfügbaren Gespräche stammen zum Teil aus journalistischen Recherchen, enthalten Telefonnummern und vielfach auch verzweifelte Anfragen von Afghanen, die sich im August 2021 um ein Visum für die Einreise nach Pakistan oder einen Platz auf einem der Evakuierungsflüge der Bundeswehr bemühten. Teil der Anfragen sind unaufgeforderte Arbeitsverträge und immer wieder Passpapiere. Dokumente, die in den falschen Händen lebensgefährlich sein können. Der Umfang unauslöschlicher Direktnachrichten folgt keinem Muster. Manchmal wird nur meine Seite des Gesprächs einbezogen, manchmal sind es beide Seiten des Gesprächs. Auch ein Account, der vom Nutzer vermeintlich komplett gelöscht wurde, wird mit der gesamten Konversation im Archiv gespeichert.

Hallo Elon, was kommt als nächstes?

Das Problem ist ernst. Meine eigenen Daten und die Daten Dritter sind derzeit unauslöschlich in einem von mir verantworteten Account gespeichert, der in einem System enthalten ist, dessen Fortbestand und Nutzungsszenarien derzeit nicht absehbar sind.

Ein Technologie-Blog aus den USA berichtete vergangene Woche, dass Twitter in eine „Alles-App“ umgewandelt werden könnte. Dies sollte auch Zahlungsoptionen ermöglichen. Wie Musk das erreichen will, ist nicht bekannt. Dafür bricht der Datenautokrat im Januar einen Rekord. Seitdem führt ihn das Guinness-Buch als Rekordhalter für zerstörten Reichtum. Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes hat Musk seit November 2021 173 Milliarden Euro verloren. Maßgeblichen Anteil daran hatte der ziellose Kauf von Twitter.

Eine im Januar an die deutsche Adresse von Twitter gerichtete Anfrage zum Löschproblem blieb bei Redaktionsschluss unbeantwortet. In diesem Fall unterstützt der Datenschutzbeauftragte für Hamburg, den deutschen Standort von Twitter, auf dem Weg zur Wahrnehmung des Rechts auf digitale Selbstbestimmung. »Verantwortliche Unternehmen handeln im Rahmen der Betroffenenrechte auf Anfrage der betroffenen Person. Werden die Rechte der betroffenen Person durch einen solchen Antrag nicht oder nicht vollständig erfüllt, kann eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde eingereicht werden.«