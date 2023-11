Nicht jeder Mensch, der einen Kreuzbandriss erleidet, muss operiert werden

SEHR GEEHRTER DOKTOR. ROACH: Ich bin ein 74-jähriger Mann. Ich trainiere seit über 35 Jahren im Fitnessstudio. Ich nehme einmal täglich 10 mg Simvastatin gegen hohen Cholesterinspiegel. Außerdem nehme ich Metoprolol (50 mg morgens und 25 mg abends) gegen hohen Blutdruck und meinen unregelmäßigen Herzschlag.

Seit Kurzem verspüre ich ein Stechen im linken Knie, wenn ich in die Hocke gehe. Nach einem MRT teilte mir mein Orthopäde mit, dass mein vorderes Kreuzband (VKB) komplett gerissen sei. Ich war schockiert. Als er mir sagte, dass er keine Operation durchführen würde, wenn mein Knie nicht einknickte (was nicht der Fall ist), war ich so schockiert, dass ich ihm nicht die offensichtliche Frage stellte, warum. Können Sie weitere Informationen darüber geben, warum eine Operation in dieser Situation nicht empfohlen wird? — TM

ANTWORT: Nicht jede Person, die einen Kreuzbandriss erleidet, muss operiert werden. Wie Ihr Chirurg sagte, ist ein instabiles Knie ein Grund für die Operation, und das Gefühl, dass das Knie beim Treppensteigen nachgibt, ist ein häufiges Symptom. Einige Chirurgen empfehlen jedoch eine Operation bei Patienten, die (beruflich oder in der Freizeit) auf eine Art und Weise trainieren, die eine hohe Belastung für das Knie darstellt, wie z. B. Springen, Drehen und schnelle Beschleunigungen.

Eine Operation birgt immer Risiken. Infektionen und Blutgerinnsel gehören zu den häufigsten Risiken, aber auch ein Versagen des VKB-Transplantats, postoperative Arthritis und Narbenbildung sind möglich. Ihre unregelmäßige Herzfrequenz und Ihre Cholesterinprobleme sind jedoch kein Grund, eine Operation zu vermeiden.

Ich überweise meine Patienten bevorzugt an Chirurgen, die nur ungern operieren, wenn keine klare Indikation vorliegt. Manchmal entwickelt eine Person, der empfohlen wird, die Operation zu verschieben, später Probleme; In diesem Fall kann die Entscheidung über eine Operation noch einmal überdacht werden.

SEHR GEEHRTER DOKTOR. ROACH: Einer meiner Freunde hat einen „undichten Darm“ und daher eine extrem eingeschränkte Ernährung. Sie behauptet, dass sie jedes Mal, wenn ihr ein Lebensmittel nicht schmeckt, innerhalb von 15 Minuten nach dem Verzehr dieses Lebensmittels die Toilette aufsuchen muss. Kann sich ein Nahrungsmittel innerhalb von 15 Minuten durch den gesamten Verdauungstrakt bewegen? — KS

ANTWORT: Nein, unter normalen Bedingungen beträgt die Zeit, die Nahrung benötigt, um den gesamten Darm zu passieren, zwischen 10 und 73 Stunden. Unter extremen Bedingungen wie einer starken Magenblutung kann es etwas schneller gehen. Aber was Ihre Freundin bemerkt, bedeutet möglicherweise nicht, dass das Essen so schnell durch sie hindurchgegangen ist; Stattdessen handelt es sich um einen Zustand, der gastrokolischer Reflex genannt wird.

Dies ist eine physiologische Reaktion auf Nahrung im Magen und führt dazu, dass der Dickdarm aktiver wird. Besonders stark ist dieser Reflex bei Menschen mit Reizdarmsyndrom. Der Begriff „Leaky Gut“ wird von Laien häufig verwendet, es gibt jedoch keine eindeutigen Hinweise darauf, dass der Darm bei Menschen, die diese Symptome bemerken, besonders undicht ist.

Fetthaltige Nahrung, große Mahlzeiten und andere Lebensmittel können einen besonders starken gastrokolischen Reflex auslösen, der Krämpfe, Stuhlgang und sogar Schmerzen verursachen kann. Es gibt viele Arten der Behandlung, und ich mache mir Sorgen um Menschen mit einer so eingeschränkten Ernährung, da dies manchmal zu einem Mangel an Nährstoffen führen kann.

* * *

