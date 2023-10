Selbst wenn die Löhne der Automobilarbeiter in Alabama oder Mississippi niedriger sind als in Michigan oder Illinois, sind sie oft höher als die Löhne, die Arbeitgeber in anderen Branchen dort zahlen.

Arbeitsbedingungen seien oft ein größeres Problem als die Bezahlung, sagen Arbeitnehmervertreter.

Im Februar veröffentlichten Emily Erickson von der University of Warwick in England und Berneece Herbert von der Jackson State University eine Umfrage unter 211 Arbeitern im Mercedes-Werk in Vance, Alabama, in der Nähe von Tuscaloosa.

Die Arbeiter gaben an, bei Mercedes durchschnittlich 27 US-Dollar pro Stunde zu verdienen, was für die Region ein hoher Wert ist. Aber sie sagten, sie seien gezwungen, Überstunden zu machen oder ihre Arbeitspläne kurzfristig zu ändern. Fast die Hälfte arbeitete mehr als 50 Stunden pro Woche. Die Studie ergab außerdem, dass weiße Arbeiter durchschnittlich 3 US-Dollar mehr pro Stunde verdienten als schwarze Arbeiter.

Mercedes bestritt, dass es diskriminierend sei. „Unsere Gehaltsstruktur ist für alle Teammitglieder gleich, unabhängig von Rasse, Alter oder ethnischer Herkunft, und unsere Gehaltsentwicklung richtet sich nach dem Dienstalter“, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens.

Es wurde festgestellt, dass das Unternehmen in Alabama 6.000 Mitarbeiter beschäftigte, was darauf hindeutet, dass in der Studie zu wenige Arbeitnehmer befragt wurden. „Wir sind mit seinen Schlussfolgerungen nicht einverstanden“, sagte Mercedes.