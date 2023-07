Lübeck/Eichede. Das SHFV-Pokal-Viertelfinale zwischen dem Eichholzer SV und dem SV Eichede ist endlich für Sonntag, 23. Juli, um 16 Uhr angesetzt. ESV und SVE sind die ersten Mannschaften aus dem LN-Raum, die am kommenden Wochenende ihr Viertelfinale bestreiten. Während Stormarn mit einem souveränen 6:0-Sieg über den Husumer SV den Einzug in die nächste Runde schaffte, nahm Eichholzer in Barkelsby das volle Pokaldrama mit und setzte sich im Elfmeterschießen mit stahlharten Nerven durch (6:4 Elfmeter).

Eichholz hadert mit der Ernennung

Nun rückt das Viertelfinale zu Hause näher. Obwohl bereits am vergangenen Wochenende über eine Neuansetzung des Spiels gesprochen wurde, wird das Spiel nun an dem vom Verband im Vorfeld geplanten Wochenende stattfinden. Ein Umstand, der in Eichholz Enttäuschung zeigt: „Eigentlich wollten wir dieses Wochenende nicht spielen, aber leider hat der SV Eichede darauf bestanden. Vielen Dank auch“, kommentierte Gabriel „Gabi“ Lopes, der Lübecker Sportdirektor, der nicht sehr erfreut war. „Der Termin, das Wochenende am 22./23. Juli, wurde vom SHFV festgelegt und wir haben uns daran gehalten“, sagt Heino Keiper, Fußballvorsitzender und stellvertretender Vorsitzender beim SVE, auf LN-Anfrage.

Pokal-Highlight als Generalprobe

„Wir hätten dem für uns besonderen Spiel gerne einen würdigen Rahmen gegeben, so kurzfristig können wir das nicht machen“, erklärt Lopes den Wunsch nach einem Transfer, auch damit, dass der Einzug des Eichholzer SV ins Viertelfinale des Landespokals der erste in der jüngeren Vereinsgeschichte sei. Es ist damit zu rechnen, dass die Unstimmigkeiten in der Terminvergabe spätestens zum Anpfiff sportlicher Energie weichen, denn das Spiel auf der für seine Atmosphäre bekannten Guerickestraße unter den Augen der Eichholz-Fans wird nun auch zur Generalprobe für beide Kontrahenten vor dem Ligastart.

Der Favorit aus dem Kreis Stormarn begeht dies am 30.07. (14 Uhr) wenn der Oldenburger SV zum ersten Ligaspiel in der Matthias-Claudius-Straße zu Gast ist. Für die Mannschaft von Sebastian „Finch“ Wenchel beginnt die Saison bereits am Vortrag (29. Juli, 14 Uhr) mit dem Spiel beim aus der Oberliga abgestiegenen TSV Pansdorf. Am Sonntag wird es also spannend im Eichholz…

LN