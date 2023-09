Unabhängig davon, wie sehr sich die Beziehungen zwischen zwei Staaten verschlechtern, sind die meisten Nationen in der Regel immer noch in der Lage, über einen Gefangenenaustausch zu verhandeln. Dazu gehören die Erzrivalen Iran und die USA, die nach der Geiselnahme im Iran 1979 ihre diplomatischen Beziehungen abbrachen.

Bestenfalls ist der Austausch von zehn Gefangenen in dieser Woche – bei dem Katar als Vermittler fungierte – aufgrund seiner hohen Zahl an Austauschen bemerkenswert. Es wurden bereits erfolgreiche Gefangenenaustauschabkommen zwischen Washington und Teheran ausgehandelt. Im Jahr 2019 entließ der Iran den US-amerikanischen Geschichtswissenschaftler Xiyue Wang in die USA, damals unter der Trump-Regierung. Der Doktorand der Universität Princeton war 2016 im Iran verhaftet worden. Aufgrund des Vorwurfs der Spionage verurteilte ihn ein Revolutionsgericht im April 2017 zu zehn Jahren Gefängnis. Wang verbrachte einen Teil seiner Haftstrafe in unterirdischen Zellen des berüchtigten Hochsicherheitsgefängnisses Evin.

Der damalige iranische Außenminister Javad Zarif hatte Wangs Austausch im April 2019 initiiert. Er wollte mit dem Deal iranische Staatsbürger freilassen, die wegen Verstößen gegen Sanktionen gegen den Iran in US-Gefängnissen festgehalten werden.

Angst, andere zu ermutigen

Die USA lehnten das Angebot Teherans zunächst aus Prinzip ab. Washington stand vor einem moralischen Dilemma, da es befürchtete, dass ein erfolgreicher Gefangenenaustausch im Ausland lebende US-Bürger gefährden könnte. Der Iran hält wiederholt Doppelstaatsbürger oder US-Bürger fest, um sie als Verhandlungsmasse für politische Zwecke zu nutzen.

Im Dezember 2019 einigten sich die USA und der Iran nach Schweizer Vermittlung darauf, Wang gegen den inhaftierten iranischen Stammzellforscher Masoud Soleimani auszutauschen.

Einige Wochen zuvor wurden zwei australische Reiseblogger aus dem Evin-Gefängnis entlassen – auch sie waren wegen Spionage angeklagt worden. Als Gegenleistung für die Blogger ließ Canberra den iranischen Akademiker Reza Dehbashi Kivi frei, dessen Auslieferung die USA beantragt hatten.

Zwischen Fels und Stein: US-Präsident Biden muss viel bedenken, wenn er einem Gefangenenaustausch zustimmt Bild: Mike Segar/REUTERS

Im Dunkeln gehalten

Die Einzelheiten solcher zwischenstaatlichen Vereinbarungen sind der Öffentlichkeit in der Regel nicht bekannt. Im aktuellen Fall, der mit 10 Gefangenen besonders umfangreich ist, spielt auch eine finanzielle Komponente eine Rolle. Nach dem jüngsten Gefangenenaustausch wird Teheran Zugriff auf Vermögenswerte im Wert von 6 Milliarden US-Dollar (5,6 Milliarden Euro) haben, die derzeit in Südkorea aufgrund der Sanktionen gegen den Iran eingefroren sind.

Gefangenenaustausche finden in der Regel dann statt, wenn ein solcher Schritt sinnvoll erscheint. Es kann als vertrauensbildende Übung zwischen verfeindeten Staaten dienen. Hochrangige US-Beamte sind skeptisch, dass der jüngste Austausch die Gespräche zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms in der von Washington erhofften Form beschleunigen kann.

Während des Kalten Krieges, als auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs häufig Spione verhaftet wurden, tauschten die USA und die Sowjetunion immer wieder Gefangene aus, ohne dass sich die Beziehungen wesentlich beeinträchtigten.

Andere werden davon profitieren

Der Iran ist nicht der einzige Staat, dessen Justiz von herrschenden Mächten kontrolliert wird, die ausländische Staatsbürger verhaften, um sie als politisches Druckmittel zu nutzen. Im Dezember 2022 dominierte der Tausch der zweifachen US-Olympiasiegerin Brittney Griner die Schlagzeilen.

Die Basketballspielerin wurde in Russland festgenommen, nachdem angeblich Cannabisöl in ihrem Gepäck gefunden worden war. Der Preis für ihre Rückkehr war hoch: Der WNBA-Star wurde gegen den ehemaligen russischen Waffenhändler Viktor But ausgetauscht, der von den Medien oft als „Händler des Todes“ bezeichnet wurde.

Zu den Personen, die sich weiterhin in russischer Haft befinden, gehört der US-Bürger Paul Whelan, der 2018 wegen Spionagevorwürfen verhaftet wurde und derzeit eine 16-jährige Haftstrafe verbüßt. Er wurde in ein russisches Straflager geschickt, unter anderem weil ein in seinem Hotelzimmer gefundener USB-Stick angeblich eine Liste von Kadetten einer russischen Militärschule enthielt.

Nach der Freilassung des Basketballspielers Griner ließ der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, keinen Zweifel daran, dass die USA Whelan im Rahmen eines Gefangenenaustauschs auch nach Hause holen würden. „Unsere Botschaft an Paul (Whelan), unsere Botschaft an jeden Amerikaner, der zu Unrecht inhaftiert ist, lautet: ‚Halten Sie durch. Behalten Sie den Glauben. Wir werden kommen, um Sie zu holen‘“, sagte Price in einer Pressekonferenz zu der Zeit.

Kritik an Übernahmen

Die Tatsache, dass das jüngste Abkommen zwischen Moskau und Washington nicht zur Freilassung Whelans führte, stößt in den USA auf Kritik, insbesondere von oppositionellen Republikanern. Die Bedingungen für den Gefangenenaustausch sind sehr unterschiedlich. Im Jahr 2019 berichteten Medien, dass russische Behörden 15 US-Bürgern als Gegenleistung für den Waffenhändler Viktor But angeboten hätten. Aber letztes Jahr schien die Rückkehr eines berühmten Basketballspielers für Washington ausgereicht zu haben.

Fünf iranische Gefangene, die wegen Verstößen gegen US-Sanktionen in US-Gefängnissen festgehalten werden, wurden im Rahmen eines kürzlichen Austauschs ebenfalls freigelassen Bild: Qatar News Agency/UPI Photo/Newscom/picture Alliance

Deals wie diese zwischen den USA und Russland haben auch Konsequenzen für westliche Partner, die ähnliche „Preise“ zahlen müssen. Manchmal sind an Vereinbarungen mehrere Staaten beteiligt. Medienberichten zufolge fordert der Kreml von Washington die Auslieferung des sogenannten Tiergartenmörders Vadim Krasikov, der derzeit in Deutschland in Untersuchungshaft sitzt. Es ist unklar, ob Berlin für einen solchen Deal offen ist.

Über den Handel mit Kriegsgefangenen hinaus hat das Feilschen um politische Gefangene einen weitaus erpresserischeren Charakter. Das aktuelle Gefangenenaustauschabkommen zwischen Teheran und Washington ist nicht ohne Kontroverse, sogar in den USA. Die britische Nachrichtenagentur BBC berichtete, ein republikanischer US-Senator habe den Deal als „Lösegeld für den weltweit schlimmsten Staatssponsor des Terrorismus“ bezeichnet. Allerdings hat die US-Regierung im Zusammenhang mit dem Gefangenendeal auch neue Sanktionen gegen den Iran verhängt.

Dieser Artikel wurde aus dem Deutschen übersetzt.