Nicht alle Einzelhändler sind für die Feiertage überfüllt. Sie rabattieren sowieso.

Viele große Einzelhändler rabattieren stark und früher in dieser Weihnachtszeit, um überschüssige Bestände aus ihren Regalen und Lagern zu entfernen. Aber auch andere, die keinen nennenswerten Bestandsüberhang haben, bieten größere Verkäufe als gewöhnlich an, um Käufer zufrieden zu stellen, die sie inzwischen erwarten.

Handelsmarken, die Werbeaktionen eher als Marketinghebel denn als Lagerräumungsinstrument nutzen, müssen den Vorteil der Kundenakquise durch attraktive Angebote und Rabatte mit dem Schutz ihres Markenwerts für den Rest des Jahres in Einklang bringen. Aber einige finden das in dieser Saison schwieriger, da große Unternehmen die Preise um bis zu 50 % senken, bevor der Black Friday überhaupt begonnen hat.

„Wir sind seit 18 Jahren im Geschäft und es ist das erste Mal überhaupt, dass wir 20 % erreicht haben. [off]“, sagte Rony Vardi, der Gründer der in Brooklyn ansässigen Edelschmuckmarke Catbird, die keine übermäßigen Lagerbestände hat und ihren Kunden bis zu diesem Jahr normalerweise 15 % Rabatt rund um die Feiertage anbot. „Jede E-Mail in meinem Posteingang lautet wie ‚60 % Rabatt‘, ‚30 % Rabatt‘, ‚50 % Rabatt‘ … 15 % hatten einfach das Gefühl, dass es nicht genug ist.“

Anfang dieses Jahres saßen Einzelhändler auf zu vielen Vorräten an Favoriten der frühen Pandemie, wie Sportbekleidung und Haushaltswaren, Lagerbestände, die präventiv nach der Weihnachtsknappheit von Versandverzögerungen im letzten Jahr aufgebaut wurden, gepaart mit einer fieberhaften Nachfrage von Kunden, die neu von Covid befreit wurden Beschränkungen.

Jetzt stehen Einzelhändler vor anderen Problemen: Inflation und Verbraucherunsicherheit in der Wirtschaft, die einige Ausgaben gedämpft haben, und die Lockerung von Engpässen in der Lieferkette, die sie am Ende des Jahres mit überschüssigen Lagerbeständen zurückgelassen hat, sagte Vivek Astvansh. Professor für Marketing und Datenwissenschaft an der Indiana University.

„Letztes Jahr war das Angebot gering und die Nachfrage hoch, und dieses Jahr ist es genau umgekehrt“, sagte Prof. Astvansh. „Es gibt einen riesigen Vorrat, den Unternehmen mit diesen hohen Rabatten loswerden.“

Dieses Missverhältnis hat das geschaffen, was Finanzchefs und Analysten als „hoch werbendes Umfeld“ bezeichnen, das bereits die Margen einiger großer Einzelhändler belastet hat. Und da sich die Kunden früher im Jahr an stärkere Werbeaktionen gewöhnen, werden einige Unternehmen ohne ernsthafte Überbestände zu starken Rabatten gedrängt, um mit den Erwartungen der Käufer Schritt zu halten, sagte Rod Sides, stellvertretender Vorsitzender und Leiter der US-Einzelhandels- und Vertriebspraxis von Deloitte.

„Jeder Rabatt, der keine ‚Zwei‘ davor hat, erregt im Moment wahrscheinlich niemandes Aufmerksamkeit“, sagte Mr. Sides. Erfahrene Käufer sind es gewohnt, Wege zu finden, um bis zu 20 % Rabatt auf Einkäufe außerhalb der Feiertage durch Online-Angebote wie Gutscheincodes und Newsletter-Anmeldeaktionen zu erhalten, fügte er hinzu.

In den vergangenen Jahren Sneaker-Hersteller Allbirds Inc.

nur über Werbeaktionen ins Marketing eintauchte. Nicht im Jahr 2022, sagte Kate Ridley, Chief Brand and Product Officer.

„Die Welt ist jetzt anders, und wir wollen die Menschen dort abholen, wo sie sind.”

– Kate Ridley, Allbirds



„Wir hatten dieses Jahr eine Werbeveranstaltung pro Quartal, nur damit wir lesen konnten, wie die Kunden reagierten, und um die Muskeln aufzubauen, wie wir in diesen Werbemomenten auftreten“, sagte sie.

Das Unternehmen, das sich als Direktvertriebshändler einen Namen gemacht hat und 2021 an die Börse ging, führt seit Anfang November sein erstes „Kaufen Sie ein Paar, erhalten Sie das zweite Paar 15 % Rabatt“-Deal durch und bietet bis zu 50 % Rabatt auf bestimmte Artikel zum Black Friday.

„Es basiert nicht unbedingt auf Lagerbeständen, sondern mehr darauf, dass wir sicherstellen wollen, dass wir wettbewerbsfähig sind“, sagte Frau Ridley. „Die Welt ist jetzt anders, und wir wollen die Menschen dort abholen, wo sie sind.“

Jennifer Porter, Chief Marketing Officer des Möbel- und Haushaltswarenunternehmens Arhaus Inc.,

sagte den Investoren in diesem Monat, dass das Unternehmen etwas mehr Werbung macht als etwa zur gleichen Zeit im letzten Jahr und seine Werbeaktionen in dieser Saison im Einklang mit anderen Einzelhändlern vorangetrieben hat.

„Mit Blick auf die Zukunft sehen wir dies nicht wirklich als eine langfristige Änderung unserer Werbestrategie“, sagte Frau Porter. „Dies ist eher eine Reaktion auf das, was in dieser Hochsaison des Weihnachtsverkaufs passiert.“

Nicht alle Unternehmen werden in den Abzinsungsstrudel gezogen. Matthew J. Reintjes, President und Chief Executive des Kühler- und Getränkeherstellers Yeti Holdings Inc.,

in diesem Monat sagte bei einem Telefonat mit Analysten, dass das Unternehmen den Preishebel sparsam einsetzt und über dem Werbekampf bleiben möchte.

„Wir mögen die Konsistenz unserer Preise“, sagte er. „Wir denken, das ist eine gute Verbrauchererfahrung.“

Catbird, ein in Brooklyn ansässiges Schmuckunternehmen, bietet seinen Kunden während der Feiertage bis zu 20 % Rabatt, den größten Rabatt in seiner 18-jährigen Geschichte.

Foto:



Amerikanische Spottdrossel





Der Rucksack- und Handtaschenhersteller Dagne Dover hat keine überschüssigen Lagerbestände zu beseitigen, bietet aber immer noch 25 % Rabatt auf seine Produkte an – gegenüber 20 % im letzten Jahr. Deepa Gandhi, Gründerin und Chief Operating Officer des Unternehmens, sagte, das Unternehmen habe die Höhe des Rabatts nicht als Reaktion auf den Werbewahn bestimmt, sondern als Reaktion auf die Kosten für die Online-Kundengewinnung.

Diese „Benutzerakquisitionskosten“ durch Werbung auf einigen Social-Media-Plattformen sind in den letzten Jahren gestiegen, während Apples Änderungen an seinem mobilen Betriebssystem es für Werbetreibende schwieriger gemacht haben, Benutzer online zu verfolgen, sagte Frau Gandhi. Das Unternehmen zog seine Ausgaben für Metaplattformen zurück Inc

Facebook Anfang des Jahres, als es sich nicht auszuzahlen schien, sagte sie.

Stattdessen entschied sich das Unternehmen dafür, einen Teil seines Marketingbudgets für Urlaubsrabatte aufzuwenden, anstatt die Online-Werbung zu verstärken, fügte Frau Gandhi hinzu.

„Woran wir denken, ist dieser inkrementelle Dollar: Ist es besser, ihn zu verwenden, um eine Übernahme fast zu garantieren, indem man Geld anbietet, oder ihn auf einer Meta-Plattform auszugeben?“ Sie sagte. „Zu diesem Zeitpunkt geben wir es dem Kunden lieber einfach zurück – und für unsere treuen Kunden erhöhen die Aktionszeiten nur ihren Lebenszeitwert.“

Frau Vardi, die Catbird-Gründerin, sagte, sie hoffe, dass sie ihren Rabatt nicht weiter erhöhen müsse.

„Kein Geschäftsinhaber, der ehrlich ist, wird Ihnen sagen, dass er froh ist, Verkäufe zu haben“, sagte sie. „Aber es scheint, dass es in unserer Kultur an diesem Punkt einfach keinen standortweiten Verkauf geben kann.“

Schreiben Sie an Katie Deighton unter katie.deighton@wsj.com