Nicaragua statt Eritrea: Trotz Ukraine-Krieg stehen diese Länder zu Russland

Nur fünf Länder stimmen bei den Vereinten Nationen gegen eine Verurteilung Russlands wegen der illegalen Annexionen in der Ukraine. Sie alle haben die Ablehnung von Demokratie und Menschenrechten gemeinsam und gehören zu den isoliertesten Ländern der Welt. Und das ist auch Russlands neue Realität.

Weißrussland, Nordkorea, Syrien und Nicaragua – das sind Russlands beste Freunde. Zumindest wenn man sich das Ergebnis der UN-Resolution zu Russlands Annexionen in der Ukraine ansieht. Diese vier Diktaturen haben zusammen mit Russland selbst gegen die Verurteilung der Annexionen von Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson gestimmt. 143 Staaten stimmten für die Resolution, 35 enthielten sich, 10 Länder nahmen nicht an der Abstimmung teil.

Die Resolution hat keine völkerrechtliche Bedeutung, aber einen hohen symbolischen Wert. Das Ergebnis zeigt, wie isoliert Russland in der Weltgemeinschaft ist. Auch ehemals wichtige Partner wie China oder Indien haben sich enthalten und entfernen sich zunehmend von Moskau, sagt Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München im „Stern“-Podcast „Ukraine – die Lage“. Immer mehr Länder sind von den Auswirkungen des Krieges betroffen. China und Indien seien „äußerst besorgt über die Nuklearfrage“.

Laut Masala werden wichtige Verbündete wegen der nuklearen Bedrohung entfremdet. „Gleichzeitig sind diejenigen, die gehofft haben, dass die Russische Föderation den Krieg relativ schnell gewinnen würde, vom Kriegsverlauf extrem enttäuscht. Sie sehen die Probleme Russlands.“ Dadurch werde Russland immer mehr zu einem „internationalen Pariastaat, mit dem niemand mehr spielen will“, erklärt der Militärexperte den Rückzug einiger Staaten.

Assads Unterstützung im Bürgerkrieg

Auf russischer Seite stehen jetzt nur noch Länder, die es mit Demokratie und Menschenrechten nicht so eng sehen. Zum Beispiel Weißrussland, Moskaus engster Verbündeter. Diktator Alexander Lukaschenko hat den Russen erlaubt, die Ukraine von Weißrussland aus anzugreifen. Zuletzt unterzeichnete Lukaschenko auch einen Militärpakt mit Putin. Diese sieht vor, dass beide Länder gemeinsame Truppen bilden und entsenden können. Obwohl Experten nicht glauben, dass Belarus tatsächlich eigene Soldaten in die Ukraine schickt, zeigt der Deal, wie eng die beiden Länder miteinander verbunden sind. Belarus ist wirtschaftlich und politisch vollständig von Russland abhängig.

Syrien ist auch ein enger Verbündeter Russlands. Moskaus Truppen haben Diktator Baschar al-Assad in den vergangenen Jahren geholfen, an der Macht zu bleiben. Putin unterstützt Assad im Bürgerkrieg und lässt ganze Städte bombardieren. Assads Truppen kontrollieren inzwischen wieder rund zwei Drittel Syriens – auch dank der Hilfe aus Russland.

Ein Land, das sich gut mit Isolation auskennt, ist Nordkorea. Russland ist eines der wenigen Länder, das freundschaftliche Beziehungen zum Kim-Regime unterhält. Beide Staaten teilen sich sogar eine 17 Kilometer lange Grenze. Auch hier dürfte die wirtschaftliche Abhängigkeit Nordkoreas der Grund für das Votum des Kremls bei den Vereinten Nationen sein.

Russische Soldaten in Nicaragua

Zwischen Russland und Nicaragua bestehen hauptsächlich militärische Beziehungen. Moskau hat Soldaten in dem mittelamerikanischen Land stationiert, es gibt gemeinsame Militärübungen mit Nicaraguas Armee. Und Diktator Daniel Ortega unterzeichnete im Sommer sogar ein Dekret, das den Russen erlaubt, noch mehr Truppen zu schicken. Mit seinem Votum für Russland unterstreicht Nicaragua seine Nähe zum Kreml.

Die guten Beziehungen zwischen den beiden Ländern reichen bis in die 1980er Jahre zurück. Damals hatten Rebellen einen Guerillakrieg gegen die Linksregierung Nicaraguas geführt. Nicaragua erhielt von der Sowjetunion Waffen und Munition, um die Rebellen niederzuschlagen. Bis heute unterhält das Regime gute Kontakte zu Moskau.

Aber Nicaragua ist eine Ausnahme. Dass neben Russland nur noch vier Staaten wählen, ist ein desaströses Ergebnis, analysiert ntv-Russland-Korrespondent Rainer Munz. „Dieses Ergebnis ist nicht mehr zu beschönigen. Die Zahlen sind eindeutig. Das wird auch jeder hier in Russland verstehen.“

„Nordkorea von Afrika“ rückt (etwas) weg

Bereits Anfang März hatten die Vereinten Nationen ein klares Votum gegen Russland abgegeben. Damals wurde abgestimmt, um den Angriff Russlands auf die Ukraine zu verurteilen und den Kreml aufzufordern, die Ukraine zu verlassen. Das Ergebnis war fast dasselbe wie im Oktober. Neben Russland selbst stimmten auch Weißrussland, Syrien und Nordkorea gegen die Resolution – ebenso wie Eritrea.

Eritrea wird wegen seiner Abgeschiedenheit manchmal auch als „Nordkorea Afrikas“ bezeichnet. Das Land kämpft mit westlichen Sanktionen und sucht deshalb seit langem die Zusammenarbeit mit Russland. Für den Kreml ist Eritrea wegen seiner Lage am Roten Meer strategisch interessant.

Aber Eritrea enthielt sich der Resolution zu den Annexionen – anders als Nicaragua, das sich im März der Stimme enthielt und sich nun klar auf die Seite Russlands stellte.

Ansonsten gibt es kaum Unterschiede im Abstimmungsverhalten der einzelnen Staaten im Vergleich zum Beschluss im März. Bangladesch und die afrikanischen Länder Angola, Guinea-Bissau, Madagaskar, Marokko und Senegal enthielten sich oder stimmten überhaupt nicht, aber dieses Mal verurteilten sie Russland. Dschibuti, Lesotho, Sao Tome und Principe, Honduras und Thailand stimmten im März noch gegen Russland, enthielten sich aber oder stimmten in der Annexionsfrage nicht ab.

„Gib Russland nicht den letzten Schock“

Bedeutsamer für Russland ist jedoch, dass sich China und Indien bei beiden Gelegenheiten der Stimme enthalten haben. Moskau unterhält enge Beziehungen zu beiden Ländern. Peking und Neu-Delhi wollen aber offenbar ihre Wirtschaftsbeziehungen zum Westen nicht aufs Spiel setzen. China und Indien können sich dem Druck vor allem aus den USA nicht entziehen.

Trotz allem behauptet Russland seit Monaten, hervorragende internationale Beziehungen zu haben und nicht isoliert zu sein. Mit dem Ergebnis der UN-Resolution sei dieses Argument aber endgültig widerlegt, sagt Politikwissenschaftler Thomas Jäger zu ntv. „Die Enthaltung Chinas und Indiens hat mit bestimmten Aspekten dieser Entschließung und mit einer allgemeinen Politik der Ausgewogenheit zu tun. Sie wollen Russland jetzt nicht den finalen Schock versetzen.“

Wichtiger sei für Jäger die Frage, ob China und Indien die westlichen Sanktionen gegen Russland weiterhin beachten oder umgehen werden. „Wir müssen sehen, ob Indien in naher Zukunft weiterhin in großem Umfang vergünstigtes russisches Öl kauft oder sich an der bevorstehenden Initiative zur Einführung einer Ölpreisobergrenze beteiligt.“

Jedenfalls ist es Russland bislang nicht gelungen, China und Indien in der Ukraine-Frage auf seine Seite zu ziehen. Auch das hat vor acht Jahren nach der rechtswidrigen Annexion der Krim 2014 nicht geklappt. Auch damals enthielten sich beide Staaten der UNO. Insgesamt war das Ergebnis jedoch deutlich niedriger als jetzt. Damals enthielten sich 58 Länder der Stimme und 11 stimmten gegen die „territoriale Integrität der Ukraine“. Russlands Freundeskreis ist also deutlich geschrumpft.