NHL und NHLPA diskutieren über Sicherheit nach dem Tod eines Spielers in England

Greg Wywhynski4-minütige Lektüre

Gary Bettman und Pat McAfee diskutieren über Bedenken hinsichtlich der Spielersicherheit in der NHL Kommissar Gary Bettman teilt Pat McAfee mit, dass die NHL weiterhin fortlaufende Treffen zum Thema Spielersicherheit abhalten wird.

EAST RUTHERFORD, NJ – Die NHL und die NHL Players‘ Association diskutieren über zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen nach dem Tod von Adam Johnson am Wochenende.

Der 29-jährige Johnson spielte am Samstag für die Nottingham Panthers in der englischen Elite Ice Hockey League, als ihm bei einem Zusammenstoß mit einem Spieler der Sheffield Steelers die Kehle durchgeschnitten wurde, was die Panthers als „ungewöhnlichen Unfall“ bezeichneten. Er wurde auf dem Eis medizinisch behandelt und in das Northern General Hospital von Sheffield gebracht, wo er starb.

Johnson spielte im Laufe seiner Karriere für die Pittsburgh Penguins und drei AHL-Teams.

Der Vorfall weckte neues Interesse an Nackenschützern für Spieler aller Eishockeyniveaus – auch zu der Frage, ob sie ein obligatorischer Bestandteil der Ausrüstung eines NHL-Spielers werden sollten. Penguins-Trainer Mike Sullivan sagte Reportern am Dienstag, dass das Team seinen AHL- und ECHL-Clubs einen Nackenschutz vorschreiben und die Spieler auf NHL-Ebene dazu auffordern werde, dasselbe zu tun.

Am Tag nach Johnsons Tod rief NHL-Kommissar Gary Bettman NHLPA-Geschäftsführer Marty Walsh an, um ein Gespräch über zusätzlichen schnittfesten Schutz für Spieler zu eröffnen.

„Ob es sich um etwas handelt, das direkt oder schrittweise vorgeschrieben wird, das werden wir mit dem Spielerverband besprechen“, sagte Bettman nach einer Pressekonferenz der Stadium Series am Mittwoch im MetLife Stadium.

Bettman sagte, dass die NHL „keine Ausrüstungsänderungen ohne die Zustimmung der NHLPA vorschreibt“. Er sagte, die Liga wolle dem Schutz Priorität einräumen, fügte jedoch hinzu, dass NHL-Spieler das Recht hätten, einige Entscheidungen selbst zu treffen.

Walsh sagte, diese Diskussionen unter den Spielern hätten gerade erst begonnen. Nach einem Gespräch mit Bettman wandte sich Walsh an Joe Reekie, einen ehemaligen NHL-Verteidiger, der die Spielersicherheitsinitiativen der Gewerkschaft leitet. Reekie und sein NHL-Kollege werden beim All-Star Game in Toronto im Februar über die nächsten Schritte für Nackenschützer und andere Sicherheitsmaßnahmen sprechen.

„Wir werden alles erkunden“, sagte Walsh. „Es geschieht unmittelbar nach einer Tragödie. Ich denke, wir müssen weiterhin darüber reden, während wir hier vorankommen. Es ist eine Veränderung für die Spieler, aber es geht auch darum, sie zu schützen, also denke ich, dass wir diese Gespräche so führen werden.“ Hier kommen wir voran.“

Daniel Briere, General Manager der Philadelphia Flyers, spielte 17 Jahre in der NHL. Er sagte, Nackenschützer könnten die nächste Weiterentwicklung der NHL-Spielerausrüstung sein.

„Ich weiß, dass es im Laufe der Jahre einige Verletzungen gegeben hat, und die tragische, die sich gerade letztes Wochenende ereignete, öffnet uns hoffentlich die Augen dafür, den Spielern mehr Schutz zu bieten“, sagte Briere.

Bettman sagte, die Frage des Nackenschutzes sei wegen Johnsons Tod nicht in den Vordergrund gerückt; Vielmehr untersuchen NHL und NHLPA seit einiger Zeit in einem gemeinsamen Ausschuss Möglichkeiten, Spieler besser vor Schlittschuhschnitten zu schützen.

„Wir haben gemeinsam mit dem Spielerverband schnittfeste Materialien untersucht“, sagte Bettman. „Das ist nichts Neues. Letztlich ist es etwas, worüber wir uns mit dem Spielerverband einigen müssen, wenn wir mehr verlangen wollen.“

„Leider war das ein ungewöhnlicher Vorfall, aber es ist etwas, das wir im Hinblick auf Schnittwunden am Handgelenk, Schnittwunden am Bein und Schlimmerem beobachtet haben, und wir werden es weiterhin diskutieren und weiter untersuchen.“

Bettman räumte ein, dass es eine Weile dauern kann, mit den Spielern einen Konsens über verbindliche Sicherheitsmaßnahmen zu erzielen. Er verwies auf den jahrelangen „Aufklärungsprozess“ im Zusammenhang mit der Pflicht zum Tragen von Visieren an Helmen, der schließlich für die Saison 2013/14 verabschiedet wurde.

„Es ist nicht über Nacht passiert. Natürlich respektieren wir die Meinung der Spieler dazu“, sagte Bettman.

Briere sagte, er gehe davon aus, dass es innerhalb der NHLPA Widerstand geben werde – zumindest zunächst.

„Es ist immer schwer, sich zu ändern, oder? Wir sind resistent gegen Veränderungen. Das liegt einfach in der Natur des Menschen. Ich verstehe“, sagte er. „Aber leider wartet man immer darauf, dass etwas Tragisches passiert, damit Veränderungen eintreten, und hoffentlich müssen wir nicht auf eine weitere warten.“