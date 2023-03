Volgende, De Fee haar gemaakt Gemaskerde zanger debuut met een optreden van Linda Ronstadt‘Je bent niet goed’. De indrukwekkende vertolking werd voorafgegaan door een pakket met aanwijzingen, waaronder een zwarte panter, een basketbal, een badeend, een politiebadge en verwijzingen naar “vrienden”. Sean Penn, Rob Lowe En Emilio Estevez.

In aanvulling, Sesam Straat’s Cookie Monster onthulde ook een laatste aanwijzing voor The Fairy: de woorden “Endless Love.”

Eindelijk, De Jackalope maakte haar debuut door te zingen Shakira’s “Whenever, Wherever” na een aanwijzingspakket inclusief verwijzingen naar sociale media, een ketting met de letter “G” en het Ghostface-masker van Schreeuw.

Na de voorstelling, Sesam Straat‘S Graaf von Count onthulde een laatste Jackalope-aanwijzing: de woorden “30 Under 30.”

Nadat de stemmen van de eerste stemronde waren geteld, werd The Squirrel ontmaskerd als 27 Jurken En Miljarden ster Malin Akerman.

Nadat ze was weggevlucht, bleven The Fairy en The Jackalope achter om het tegen elkaar op te nemen in de Battle Royale die op Beeld je draken in‘ “Op het dak van de wereld.”

Uiteindelijk ging The Fairy door in de competitie, waardoor The Jackalope werd ontmaskerd als YouTube-sensatie, actrice en zangeres Lele Pons.