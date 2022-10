NFL Woche 8 Vorschau: Seahawks, Giants treten hinter einer starken Quarterback-Führung an

CNN

Die Seattle Seahawks (4-3) und die New York Giants (6-1) treffen am Sonntag zum einzigen Matchup dieser Woche aufeinander, bei dem zwei Teams mit Siegesrekorden antreten.

Beide Teams haben die Erwartungen übertroffen und sowohl Fans als auch Experten mit ihrem Erfolg in der Vorsaison überrascht.

Die Seahawks haben drei ihrer letzten vier gewonnen, während die Giants eine Erfolgsserie von vier Spielen haben.

Der Sonntag wird das 20. Treffen aller Zeiten zwischen diesen Teams sein, mit Siegen, die 10-9 zugunsten der Giants aufgeteilt werden. Das letzte Mal, als sich die beiden Franchises trafen, war 2020, als die Giants die damaligen 8-3 Seahawks in Seattle besiegten.

Der Seattle-Quarterback Geno Smith gehört zu den Top-10 fast aller Quarterback-Statistiken. In sieben Spielen blüht Smith auf, veröffentlicht Karrierezahlen und bringt die Seahawks zu einem Siegesrekord.





In seinem ersten Jahr als Starter seit 2014 rühmt er sich einer ligaführenden Abschlussquote von 73,5 % und rangiert unter den Top 5 in Bezug auf Passer-Rating, Yards pro Versuch und Touchdown-to-Interception-Verhältnis. Er führt auch die Liga mit 12,4 Yards pro Scramble in dieser Saison an.

Erst letzte Woche wurde Giants-Quarterback Daniel Jones für seine Leistung gegen die Jaguars als NFC-Spieler der Woche ausgezeichnet.

Jones war eine doppelte Bedrohung in der Luft und am Boden. Er absolvierte 19 von 30 Pässen für 202 Yards und einen Touchdown und fügte 107 Yards und einen Touchdown bei 11 Anstürmen hinzu.

Jones ist auch einer von drei Quarterbacks mit zwei oder weniger Interceptions in dieser Saison (mindestens fünf Starts), zusammen mit Tom Brady aus Tampa Bay und Jalen Hurts aus Philadelphia.

Eine der besten Waffen von Seattle gegen Jones ist Rookie Cornerback Tariq Woolen. Er hat vier der fünf Interceptions der Seahawks in dieser Saison und ist mit Jordan Poyer von Buffalo für die meisten Interceptions der Liga in dieser Saison verbunden.

Wie bereits erwähnt, hat Jones in dieser Saison nur zwei Interceptions geworfen, aber es wird interessant sein zu sehen, ob der Spielplan von Cheftrainer Brian Daboll um Woolen herum funktionieren kann.

Unterstützung von Jones in der Offensive ist Running Back Saquon Barkley.

In Woche 7 war das dynamische Duo aus Jones und Barkley das erste Quarterback-Running-Back-Duo in der Geschichte der Giants, das in einem einzigen Spiel jeweils 100 Yards weit lief. Barkley könnte von der kürzlich verbesserten Seattle-Verteidigung bekämpft werden. Barkley hat derzeit einen Durchschnitt von 103,7 Yards pro Spiel.

In den letzten zwei Wochen hielten die Seahawks gegnerische Running Backs auf nur 36 und 76 Yards. Das ist, nachdem er in jedem Spiel über 110 Yards am Boden aufgegeben hat, um die Saison zu eröffnen. Das Ergebnis des dieswöchigen Spiels könnte stark davon abhängen, ob Barkley in der Lage ist, die Yards im Einklang mit seinem Durchschnitt zu halten oder nicht.

Um diese beiden Teams in Aktion zu sehen, schalten Sie um 16:25 Uhr ET ein.

Die Jacksonville Jaguars (2-5) treffen im Wembley-Stadion in London auf die Denver Broncos (2-5) zum dritten und letzten Länderspiel der Saison.

Dies ist die erste Reise der Broncos nach Großbritannien, seit sie 2010 in Wembley gespielt haben. Die Jaguars spielten erst letztes Jahr in London, als Quarterback Trevor Lawrence als erster Rookie-Quarterback ein reguläres Saisonspiel in London gewann.

Beide Teams gehen mit Rekorden von 2-5 und vier Pechsträhnen in das Matchup. Sie haben seit Woche 3 zusammen null Siege erzielt und im Oktober zusammen 0-8 erzielt.

Broncos-Quarterback Russell Wilson kehrt zurück, um zu spielen, nachdem er Woche 7 mit einer Oberschenkelverletzung verpasst hat. Er reiste Anfang dieser Woche mit dem Team nach Großbritannien und nahm am Freitag voll am Training teil.

Nachdem es gegen Jacksonville angetreten ist, hat Denver in Woche 9 ein Freilos, was Wilson und allen anderen verletzten Spielern etwas Zeit zum Ausruhen gibt.

Jaguars Quarterback Trevor Lawrence hat eine umsatzfreie Woche 7 gegen die Giants hinter sich. Er absolvierte 22 von 43 Pässen für 310 Yards, was einem Durchschnitt von 7,21 Yards pro Versuch entspricht.

Gegen die Broncos steht Lawrence einer Denver-Verteidigung gegenüber, die 2022 mit 173,1 Yards pro Spiel den zweiten Platz in der Passverteidigung belegt.

Kickoff ist für 9:30 Uhr ET angesetzt

Die NFC East umfasst die Philadelphia Eagles (6-0), Giants (6-1), Dallas Cowboys (5-2) und Washington Commanders (3-4).

Der kombinierte Gewinnanteil dieser Teams in dieser Saison beträgt 0,741 (20-7). Dies ist die höchste Gewinnquote einer einzelnen Division in den ersten sieben Wochen einer Saison seit 20 Jahren.

Seit der Neuausrichtung gab es nur zwei weitere Gelegenheiten, bei denen eine Division in den ersten sieben Wochen eine Gewinnquote von 0,700 oder mehr hatte, die AFC West im Jahr 2013 und die NFC West im Jahr 2020.

Die Eagles führen die NFC East als einziges ungeschlagenes Team der Liga an. Sie gehen nach einem Freilos in Woche 7 gut ausgeruht in das Matchup von Woche 8 mit den Steelers.

Hier erfährst du, wie du diese Teams und andere aus der Liga in Aktion sehen kannst, egal wo du gerade bist.

Australien: NFL Game Pass, ESPN, 7Plus

Brasilien: NFL Game Pass, ESPN

Kanada: CTV, TSN, RDS, NFL Game Pass auf DAZN

Deutschland: NFL Game Pass, ProSieben MAXX, DAZN

Mexiko: NFL Game Pass, TUDN, ESPN, Fox Sports, Sky Sports

Großbritannien: NFL Game Pass, Sky Sports, ITV, Channel 5

USA: NFL Game Pass, CBS Sports, Fox Sports, ESPN, Amazon Prime