NFL Woche 11: Patrick Mahomes und Travis Kelce erzielen gemeinsam drei Touchdowns, als die Kansas City Chiefs die Los Angeles Chargers schlagen | NFL-Nachrichten

Travis Kelce (links) und Patrick Mahomes (rechts) erzielten zusammen drei Touchdowns, um den Kansas City Chiefs dabei zu helfen, die Los Angeles Chargers zu schlagen

Patrick Mahomes verband sich mit Travis Kelce für ihren dritten und entscheidenden Touchdown des Spiels, 31 Sekunden vor Schluss, als die Kansas City Chiefs sich sammelten, um die Los Angeles Chargers mit 30: 27 zu schlagen und an der Spitze der AFC West zu bleiben.

Geschichte des Spiels

Mahomes gestaltete einen 75-Yard-Drive, der in einem 17-Yard-Catch und einem Tor für Kelce gipfelte, als die Chiefs auf einen 27: 23-Rückstand reagierten, wobei nur noch 1:46 übrig waren, als Justin Herbert die Chargers 64 Yards ins Feld trieb, damit Joshua Palmer konvertieren konnte.

Herbert und Chargers hatten eine letzte Chance, aber Nick Bolton fing einen abgefälschten Pass ab, um den Sieg der Chiefs (8:2) über Los Angeles (5:5) zu besiegeln.

Mit einem Vorsprung von einem Spiel auf vier Teams in der Conference ist Kansas City in der Lage, den Heimvorteil in den Playoffs zu erringen.

Mahomes absolvierte 20 von 34 Pässen für 329 Yards; Kelce hatte sechs Fänge für 115 Yards und erzielte zum zweiten Mal in seiner Karriere mindestens drei Touchdowns; und Chiefs-Rookie Isiah Pacheco stürmte auf ein Karrierehoch von 107 Yards.

Chargers Quarterback Herbert ging 23 von 30 für 280 Yards und schaffte zwei Touchdowns, beide für Palmer, der acht Empfänge für 106 Yards hatte.

Chargers-Quarterback Justin Herbert schaffte bei der Niederlage seiner Mannschaft zwei Touchdowns

Es war mit Abstand die beste Offensivleistung der Chargers seit fast einem Monat, wobei das Team durch die Rückkehr der Receiver Keenan Allen und Mike Williams gestärkt wurde, aber Los Angeles verlor dennoch sein zweites Spiel in Folge.

Allen, der aufgrund einer quälenden Oberschenkelverletzung erst sein drittes Spiel bestritt, hatte fünf Empfänge für 94 Yards, darunter eine 46-Yard-Aufholjagd an der rechten Seitenlinie.

Was kommt als nächstes?

Die Aktion der Woche 11 endet mit Monday Night Football (1:15 Uhr, Dienstag, Sky Sports Action und Sky Sports Main Event), wenn die San Francisco 49ers in Mexiko-Stadt gegen die Arizona Cardinals antreten.

Live-NFL Weiter leben

Das Spiel ist eine Wiederholung des ersten internationalen NFL-Spiels der regulären Saison, bei dem die Cardinals 2005 im Estadio Azteca vor über 100.000 Fans mit 31:14 Siegen hervorgingen.

Zum Chefsunterdessen treten sie am Sonntag in Woche 12 als nächstes gegen die Los Angeles Rams im Arrowhead Stadium an Ladegeräte Am selben Tag ging es zum State Farm Stadium, um gegen die Arizona Cardinals zu spielen.

