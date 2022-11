NFL Week 11-Spiele live auf Sky Sports: Cowboys @ Vikings und Eagles @ Colts | NFL-Nachrichten

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Justin Jefferson erzielte für die Minnesota Vikings gegen die Buffalo Bills einen unglaublichen Einhand-Catch als Vierter, als sie in einem Overtime-Thriller gewannen.

Justin Jefferson und die Minnesota Vikings, frisch von ihrem sensationellen 33:30-Sieg in der Verlängerung über die Buffalo Bills, empfangen die Dallas Cowboys am Sonntagabend live auf Sky Sports, während wir auch sehen werden, ob die Philadelphia Eagles sich von ihrem ersten Leiden erholen können Saisonniederlage.

Die Spiele der Woche 11, die live auf Sky Sports NFL gezeigt werden, wurden angekündigt, mit dem Matchup zwischen den Wikinger (8-1) und die Cowboys (6-3) Beginn um 21.25 Uhr.

NFL Woche 11 live auf Sky Sports Donnerstagabend Fußball Tennessee Titans @ Green Bay Packers Freitag, 1:15 Uhr, Sky Sports NFL & Main Event Double-Header der NFL am Sonntag Philadelphia Eagles @ Indianapolis Colts Sonntag, 18 Uhr, Sky Sports NFL Dallas Cowboys @ Minnesota Vikings Sonntag, 21.25 Uhr, Sky Sports NFL NFL RedZone Woche 11 Sonntag, 18 Uhr, Sky Sports Mix Fußball am Sonntagabend Kansas City Chiefs @ Los Angeles Chargers Montag, 1:20 Uhr, Sky Sports NFL & Main Event Montagabend Fußball San Francisco 49ers @ Arizona Cardinals Dienstag, 1:15 Uhr, Sky Sports NFL & Main Event

Davor die Adler (8-1), die ihren Tag als letztes ungeschlagenes Team in der NFL mit einer Niederlage gegen die Washington Commanders am Montagabend verloren haben, erhalten die Chance, mit einem Besuch bei Jeff Saturday-geführt auf die Siegerstraße zurückzukehren Indianapolis Colts (4-5-1). Dieser beginnt um 18 Uhr.

Um die Aktion am Sonntagabend abzurunden, schließen wir uns unseren Freunden von NBC an Fußballnacht in Amerika und Sunday Night Football, bei dem zwei der besten jungen Quarterbacks des Spiels gegeneinander antreten, wie Justin Herbert und die Ladegeräte aus Los Angeles (5-4) Gastgeber Patrick Mahomes und die Häuptlinge der Stadt Kanas (7-2) in einem Schlüsselkampf der AFC West – Anpfiff ist am frühen Montagmorgen um 1:20 Uhr.

An anderer Stelle beginnt die Action der Woche 11 mit dem traditionellen Donnerstagabend-Tarif als Aaron Rodgers and the Green Bay Packer (4-6) versuchen, auf einem ersten Sieg seit sechs Jahren gegen die Cowboys am vergangenen Wochenende aufzubauen, wenn sie das begrüßen Tennessee-Titanen (6-3) in Titletown – sehen Sie sich dieses Spiel am Freitagmorgen ab 1.15 Uhr live auf Sky Sports NFL an.

Dann, am Montagabend, endet Woche 11 mit einer Reise nach Mexiko zum letzten NFL International Series-Spiel der Saison mit zwei erbitterten Rivalen der NFC West, the San Francisco 49ers (5-4) und Arizona-Kardinäle (4-6) im Estadio Azteca in Mexiko-Stadt. Sehen Sie live auf Sky Sports NFL ab 1.15 Uhr, Dienstag.

