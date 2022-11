NFL-Statistiken der neunten Woche: Tyreek Hill im Tempo der historischen Saison, Tom Brady erreicht 100.000 Yards Passing | NFL-Nachrichten

Die besten Statistiken der neunten Woche in der NFL; Chicago Bears-Quarterback Justin Fields stellt einen neuen Rekord für die meisten Rushing Yards eines QB in einem Spiel der regulären Saison auf; Tight End TJ Hockenson genießt ein Traumdebüt für die Minnesota Vikings; und Tom Brady fährt einen rekordverdächtigen 55. Game-Winning Drive ab







Tyreek Hill hat bisher 1.104 Yards für die Saison erhalten, die meisten von allen in den ersten neun Spielen einer Saison

Benedict Bermange, Statistiker von Sky Sports und großer Buffalo Bills-Fan, wählt die besten Statistiken aus, die die NFL aus der neunten Woche zu bieten hat, darunter Tyreek Hills Rekordtempo beim Receiver für die Miami Dolphins und eine weitere spielgewinnende Fahrt für Tom Brady in seinem berühmten Werdegang.

Am Sonntag schlugen die Los Angeles Chargers die Atlanta Falcons, die New York Jets die Buffalo Bills, die Minnesota Vikings die Washington Commanders und die Kansas City Chiefs die Tennessee Titans mit 20:17.

Dies ist erst das zweite Mal in der NFL-Geschichte, dass am selben Tag vier Spiele mit demselben Endstand ausgetragen wurden. Das letzte Ereignis fand am 5. Oktober 1924 statt, als die Cardinals die Packers, die Badgers die Blues, die Pros die Jeffersons und die Kelleys die Marines besiegten, alle mit 3:0!

Das Philadelphia Eagles spielte die Houston Texaner am Donnerstagabend, zur gleichen Zeit, als die Philadelphia Phillies im fünften Spiel der Baseball World Series gegen die Houston Astros antraten. Es war erst das siebte Mal in der Geschichte, dass Teams aus derselben Metropolregion am selben Tag an einem World Series-Spiel und einem NFL-Spiel teilnahmen.

World Series- und NFL-Spiele, an denen dieselben Teams beteiligt sind Datum Weltserie NFL 10.02.1932 New York Yankees 13, Chicago Cubs 0 Staten Island Stapletons 0, Chicago Bears 0 10.09.1960 Pittsburgh Pirates 3, New York Yankees 2 New York Giants 19, Pittsburgh Steelers 17 10.12.1975 Cincinnati Reds 3, Boston Red Sox 2 Cincinnati Bengals 27, New England Patriots 10 16.10.1988 Los Angeles Dodgers 6, Oakland Athletics 0 San Francisco 49ers 24, Los Angeles Rams 21 11.01.2009 New York Yankees 7, Philadelphia Phillies 4 Philadelphia Eagles 40, New York Giants 17 23.10.2011 Texas Rangers 4, St. Louis Cardinals 0 Dallas Cowboys 34, St. Louis Rams 7 11.03.2022 Houston Astros 3, Philadelphia Phillies 2 Philadelphia Eagles 29, Houston Texans 17

Tyreek-Hügel hatte 143 Yards für die Miami Dolphins gegen die Chicago Bears, um 1.104 Yards für die bisherige Saison zu erreichen, die meisten von allen in den ersten neun Spielen einer Saison, und übertraf damit Calvin Johnsons 1.083 Yards in seinen ersten neun Spielen der Saison 2013 für die Detroit Lions.

Hill und Teamkollege Jaylen Waddle haben bisher zusammen 1.916 Receiving Yards erzielt, die zweitmeisten in der NFL-Geschichte von einem Paar in den ersten neun Spielen eines Teams, nur hinter dem Paar Charlie Hennigan und Bill Groman von den Houston Oilers, die in den ersten neun zusammen 1.950 Receiving Yards erzielten Spiele der Saison 1961.

Tyreek Hill ist völlig offen für einen Touchdown-Pass von Tua Tagovailoa beim Sieg der Miami Dolphins gegen die Chicago Bears am Sonntag

Obwohl sie auf der Verliererseite stehen, Justin Fields of the Bears stellte einen Rekord für die meisten Rushing Yards eines Quarterbacks in einem NFL-Spiel der regulären Saison auf und übertraf damit den Rekord, der seit 2002 bestanden hatte.

Die meisten Rushing Yards eines Quarterbacks in einem NFL-Spiel der regulären Saison Spieler Mannschaft Opposition Jahr Meter Justin Fields Bären Delfine 2022 178 Michael Wick Falken Wikinger 2002 173 Michael Wick Falken Heilige 2006 166 Lamar Jackson Raben Bengalen 2019 152 Colin Käpernick 49er Ladegeräte 2014 151

FelderDer 61-Yard-Touchdown-Lauf ist der längste von einem Bears-Quarterback in der Franchise-Geschichte und schlug am 16. November 1980 den 58-Yarder von Vince Evans gegen die Oilers. Die Bears sind in jedem ihrer letzten vier Spiele mindestens 225 Yards weit gelaufen, das erste Team seit den Pittsburgh Steelers von 1976.

Chicago Bears-Quarterback Justin Fields schrieb NFL-Geschichte mit den meisten Rushing Yards eines Quarterbacks in Woche neun gegen die Miami Dolphins

Die Cincinnati Bengals bewegten sich über 0,500 als Joe Mixon einen Franchise-Rekord mit fünf Touchdowns in einem Spiel aufstellen. Er ist nach Shaun Alexander für die Seattle Seahawks gegen die Vikings im Jahr 2002 und Jonathan Taylor für die Indianapolis Colts gegen die Bills erst der dritte Spieler in der Super-Bowl-Ära, der mindestens vier Rushing Touchdowns und mindestens einen TD in einem einzigen Spiel erzielte im Jahr 2021

Sehen Sie sich alle fünf Cincinnati Bengals an, die in Woche neun Joe Mixons Touchdowns gegen die Carolina Panthers zurücklaufen

Das Green Bay Packer erlitten ihre fünfte Niederlage in Folge, als sie gegen die Lions mit 15: 9 untergingen, wobei Aaron Rodgers drei Interceptions warf. In seinen letzten 10 Spielen gegen die Lions hatte er insgesamt nur zwei Interceptions geworfen.

Green Bay Packers-Star-Quarterback Aaron Rodgers wurde bei seiner Schockniederlage gegen die Detroit Lions dreimal abgeholt

Dank neun Säcken, darunter je drei für Matt Judon und Josh Uche, die Neuengland Patrioten hielt die Colts bei ihrem 26: 3-Sieg am Sonntag auf nur 121 Yards Gesamtangriff, die wenigsten von allen Teams in der NFL in dieser Saison. Die Colts waren 0-zu-14 auf dem dritten Platz im Spiel – nur ein Team hat jemals mehr dritte Downs ohne Erfolg in einem NFL-Spiel versucht, in dem Rekorde existieren.

Sehen Sie sich die besten Defensivspiele der New England Patriots aus ihrem Spiel der neunten Woche gegen die Indianapolis Colts an

TJ Hockenson markierte sein Wikinger-Debüt, indem er beim Sieg des Teams über die Kommandanten neun Pässe für 70 Yards fing. Er ist der erste Spieler seit 1960, der in seinem ersten Spiel mit einem neuen Team so viele Fänge hatte, nachdem er während der Saison getauscht worden war.

Tom Brady war der erste Spieler in der NFL-Geschichte, der 100.000 Karriere-Pass-Yards erreichte, als die Tampa Bay Buccaneers die Los Angeles Rams besiegten

Das Tampa Bay Buccaneers besiegte die Los Angeles Rams in einem Duell der beiden jüngsten Super-Bowl-Champions mit Tom Brady Er hat in seiner Karriere (einschließlich der Playoffs) 100.000 Passing Yards bestanden und auch einen 55. Game-Winning Drive erzielt.

Die meisten spielgewinnenden Drives eines Quarterbacks in der NFL-Geschichte Quarterback Mannschaft(en) Gewinnende Fahrten Tom Brady Patrioten / Freibeuter 55 Peyton Manning Hengste / Broncos 54 Ben Röthlisberger Stahler 53 Drew Brees Ladegeräte / Heilige 53 Dan Marino Delfine 47

In ihrer Verlängerung am Sonntagabend gewinnen sie den Quarterback der Titans, Chiefs Patrick Mahomes versuchte 68 Pässe, die dritthäufigsten in der NFL-Geschichte in einem einzigen Spiel.

Die meisten von einem Quarterback in einem einzigen NFL-Spiel versuchten Pässe Quarterback Mannschaft Opposition Jahr Versuche Zeichnete Bledsoe Patrioten Wikinger 1994 70 Vinny Testaverde Düsen Raben 2000 69 Georg Blanda Öler Rechnungen 1964 68 Jared Goff Widder Freibeuter 2019 68 Jon Kitna Bengalen Stahler 2001 68 Patrick Mahomes Chefs Titanen 2022 68

Das Titanen hatte das ganze Spiel über nur fünf abgeschlossene Pässe, wobei die Differenz von 38 abgeschlossenen Pässen zwischen den Teams (43 zu 5) einen neuen NFL-Rekord aufstellte. In Woche sechs der Saison 2009 absolvierten die Patriots 38 Pässe zu den beiden Titans, was der bisherige Rekord von 36 war.

Kansas City Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes und Noah Grey kochen in der Verlängerung ein wunderbares 27-Yard-Passspiel

Während er am Montagabend 82 Yards gegen die New Orleans Saints stürmte, stürmte der Quarterback der Baltimore Ravens Lamar Jackson zog an Steve Young vorbei und in die Top 5 in Bezug auf die meisten Karriere-Rushing-Yards eines NFL-Quarterbacks.

