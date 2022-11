NFL-Spektakel in München: Wie aus meiner Abneigung gegen Tom Brady Ehrfurcht wurde

Ikonen im Sport. Selbst in einer Zeit, in der fast jeder Spieler durch eine einzige Aktion zum Heldentum verherrlicht werden kann, gibt es sie. Die Großen. Diejenigen, die sich von allen anderen abheben. Die Ziegen.

Michael Jordan im Basketball, Wayne Gretzky im Eishockey, Mohammed Ali im Boxen, Michael Schumacher im Rennsport, Tiger Woods im Golf. Und im Fußball? Da ist es zweifellos Tom Brady.

Ich war nie ein großer Quarterback-Fan. Ich mochte seine Spielweise einfach nicht. Seine Erfolge hatten zu viel mit anderen Menschen zu tun – Bill Belichick zum Beispiel. Und zu jedem Zeitpunkt seiner Karriere gab es Spielmacher, die ich für „besser“ hielt – wie Peyton Manning, Aaron Rodgers oder Drew Brees.

Brady ist der Größte in seinem Sport

Aber was heißt „besser“? Letztendlich dreht sich beim Sport alles um Leistung und niemand war in der NFL so erfolgreich wie Tom Brady. Und was der Mann mit 45 Jahren leistet, ist außerirdisch. Meine, nennen wir es Abneigung, hat sich in den letzten Jahren in Bewunderung und nichts als Respekt verwandelt.

Man muss anerkennen, dass Brady mit seinen sieben Super-Bowl-Siegen und seinem unerschöpflichen Durst nach dem nächsten Titel der Größte in seinem Sport ist – aller Zeiten. Die Ziege.

So war es schon etwas Besonderes, als die NFL im Frühjahr bekannt gab, dass die Tampa Bay Buccaneers das historische erste NFL-Spiel in Deutschland austragen werden. Tom Brady kommt nach München. Die deutschen Fans bekamen die Gelegenheit, ihn in seiner vielleicht letzten Saison noch einmal live zu erleben.

Ein Privileg, Brady live zu sehen

Als Journalist empfand ich eine gewisse Ehre, für das Münchner Spiel akkreditiert zu sein. Sportjournalisten haben bestimmte Ziele im Leben. Die journalistische Begleitung eines bestimmten Ereignisses, die Aufklärung eines großen Skandals oder ein Interview mit einer Sportikone.

Und ja, journalistische Distanz im Sport ist immer so, denn viele von uns sind eines: Fans. Aber ich habe meine Fan-Momente an diesem Wochenende innerlich genossen. Zum Beispiel, als die Bucs auf dem Campus des FC Bayern trainierten, als ich einen ersten Blick auf die Mannschaft und Brady werfen konnte.