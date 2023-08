Der Wechsel ist ein bemerkenswerter Rückschritt nach der hohen Investition, die die Niners in der Hoffnung getätigt haben, dass Trey Lance ein Franchise-Quarterback wird. „Wir übernehmen die volle Verantwortung“, sagte General Manager John Lynch. „Das gehört uns“





Trey Lance hat die San Francisco 49ers verlassen, um sich den Dallas Cowboys anzuschließen

Die San Francisco 49ers haben Quarterback Trey Lance gegen einen Viertrunden-Pick an die Dallas Cowboys abgegeben, weniger als drei Jahre nachdem sie drei Erstrunden-Picks getauscht hatten, um ihn auf den dritten Platz in der Gesamtwertung zu holen.

Lance hatte Anfang der Woche in San Francisco den Wettbewerb gegen Sam Darnold als Ersatz für Brock Purdy verloren und bereitete damit die Bühne für seinen Abgang am Freitag, nur wenige Stunden bevor die Niners ihr Showfinale gegen die Los Angeles Chargers spielten.

„Als wir ihm sagten, dass er zu den Dreien gehören würde, würden wir ihm erlauben, das zu tun, wenn er eine weitere gute Gelegenheit finden würde, und das hat er auch getan“, sagte Trainer Kyle Shanahan. „Wir glauben, dass es ihm besser gehen wird, und ich denke, dass wir das auch tun werden.“

Der Wechsel ist ein bemerkenswerter Rückschritt nach der hohen Investition, die die Niners in der Hoffnung getätigt haben, dass Lance ein Franchise-Quarterback wird.

„Wir übernehmen die volle Verantwortung“, sagte General Manager John Lynch. „Das gehört uns. Aber ich denke, seine Geschichte ist noch weitgehend ungeschrieben. Ich habe großes Vertrauen in den Jungen. Ich denke, mit seinem Talent, seiner Arbeitsmoral wird er in dieser Sache eine schöne Karriere machen.“

San Francisco tauschte 2021 drei Erstrunden-Picks und einen Drittrundenspieler nach Miami, um von Platz 12 aufzusteigen und den ungetesteten Lance auf den dritten Gesamtrang zu holen. Aber die 49ers trennen sich nun von einem 23-jährigen Quarterback, der in der NFL nur vier Starts hatte.

Lance startete nur 17 Spiele im FCS-Level North Dakota State, bevor die Niners ihn wählten, und er hatte nie eine große Chance, die Erfahrung zu sammeln, die er in der NFL brauchte.

Letzte Saison wurde ihm der Startplatz zugeteilt, aber dieser hielt weniger als fünf Viertel, da er sich zu Beginn der zweiten Woche den Knöchel brach und für den Rest der Saison pausieren musste.

„Ich habe immer das Gefühl, dass ich Trey im Stich gelassen habe“, sagte Shanahan. „Ich wollte, dass er hierherkommt. Ich glaube an Trey. Ich habe an ihn geglaubt, bevor wir ihn mitgenommen haben, und ich bin dafür verantwortlich. Ich habe ihn nicht sofort in die Hitze des Gefechts geworfen, aber ich dachte, er müsste es tun.“ spielen. Also haben wir versucht, jeden Weg zu finden, dies zu erreichen.“

Purdy, der mit dem letzten Draft-Pick im Jahr 2022 zufrieden war, kam erst spät in der Saison und gewann seine ersten sieben Starts, um die Startrolle zu Beginn dieser Saison zu übernehmen.

Sam Darnold (links) wird in dieser Saison Ersatzquarterback von Brock Purdy für die 49ers sein

„Es zeigt einem gewissermaßen, wann man in der NFL ist, welche Positionen man hat und wie alles aussieht und wie die Tiefentabelle aussieht, alles kann sich über Nacht ändern“, sagte Purdy. „Es ist wild, so etwas wie ‚Willkommen in der NFL‘.“

San Francisco verpflichtete Darnold als Free Agency, nachdem er bei den Jets und Carolina ausschied, nachdem er 2018 von New York ebenfalls auf den dritten Gesamtrang gedraftet worden war. Am Ende schaffte Darnold im Training und in den ersten beiden Vorbereitungsspielen genug, um Lance zu schlagen.

Da Purdy zu Beginn der Saison fast die gesamte Trainingszeit erhalten sollte und Darnold die Aufgabe hatte, das Scout-Team zu leiten, glaubten die Niners nicht, dass Lance die Spielzeit bekommen würde, die er brauchte, um sich zu verbessern.

„Es gibt einfach nicht viele Möglichkeiten, besser zu werden“, sagte Lynch. „Das ist es, was er tun muss. Er muss spielen, um besser zu werden. Ich denke, das wird seine Chance sein, zu spielen, idealerweise Spiele, aber das Scouting-Team zu leiten. Das würden wir nicht haben.“

Lances vier Starts sind die wenigsten aller Quarterbacks, die es in der gemeinsamen Draft-Ära für das Team, in dem er sein Debüt gab, in die Top 5 des Drafts geschafft haben. Jack Thompson hatte den vorherigen Tiefpunkt, nachdem er 1979 fünf Spiele für Cincinnati gestartet hatte, nachdem er insgesamt Dritter geworden war.

Die Cowboys werfen nun einen Blick auf Lance, dem in diesem Jahr 940.000 US-Dollar geschuldet werden und dem im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags in der nächsten Saison 5,3 Millionen US-Dollar garantiert werden.