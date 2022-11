NFL, Roger Goodell, Washington Commanders vom Generalstaatsanwalt von DC verklagt

Die Team-Miteigentümer Dan und Tanya Snyder posieren für ein Foto mit aktuellen Teammitgliedern und Alumni während der Bekanntgabe der Namensänderung des Washington Football Teams in Washington Commanders bei FedExField am 2. Februar 2022 in Landover, Maryland.

Der Generalstaatsanwalt von Washington, DC, verklagte am Donnerstag die Kommandanten und Besitzer Dan Snyder sowie die NFL und Kommissar Roger Goodell, weil sie angeblich Einwohner von DC über die angeblich toxische Kultur des Teams zum eigenen finanziellen Vorteil getäuscht haben.

Generalstaatsanwalt Karl Racine behauptet, dass das Team und sein Besitzer Einwohner von DC wegen Vorwürfen über die giftige Kultur des Teams und sexuelle Belästigung belogen haben, um die Wahrheit vor den Einwohnern von DC geheim zu halten und Gewinne zu schützen.

Racine sagte am Donnerstag, die NFL und Goodell hätten mit Snyder und den Commanders zusammengearbeitet, um die Öffentlichkeit über eine Untersuchung der Anschuldigungen und der giftigen Kultur, die die Organisation im Laufe der Jahre gepflegt habe, in die Irre zu führen.

„Die Kommandeure und die NFL haben heimlich eine Vereinbarung über die Untersuchung getroffen, von der die Öffentlichkeit nichts wusste“, sagte Racine und wies auf Beweise hin, die von seinem Büro gesammelt wurden.

Synder, dem das Team seit 1999 gehört, und die Commanders waren Gegenstand jüngster Untersuchungen sowohl des House Oversight Committee als auch der NFL wegen sexueller Belästigung und finanziellem Fehlverhalten.

„Vor über zwei Jahren gaben Dan und Tanya Snyder zu, dass in ihrer Organisation seit mehreren Jahren eine inakzeptable Arbeitsplatzkultur existiert, und sie haben sich viele Male dafür entschuldigt, dass dies zugelassen wurde“, sagte ein Sprecher der Commanders in einer Erklärung. „Wir stimmen mit AG Racine in einem Punkt überein: Die Öffentlichkeit muss die Wahrheit erfahren. Obwohl die Klage viele Anspielungen, Halbwahrheiten und Lügen wiederholt, begrüßen wir diese Gelegenheit, die Organisation – zum ersten Mal – vor Gericht zu verteidigen des Rechts und um ein für alle Mal festzustellen, was Tatsache und was Fiktion ist.“

Die NFL reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

„Wir bringen diese Angelegenheit als Zivilsache vor Gericht mit einem fairen Verfahren für die Angeklagten, damit die Öffentlichkeit ein Gefühl der Verantwortlichkeit bekommt“, sagte Racine am Donnerstag.

In Bezug auf die Geldstrafen, denen die Commanders, Snyder, NFL und Goodell ausgesetzt sein könnten, stellte Racine auch fest, dass jeder Verstoß nach dem Verbraucherschutzgesetz mit einer Höchststrafe von 5.000 US-Dollar belegt ist und dass er „ziemlich einfach und exponentiell ansteigt“, was potenziell Millionen entspricht von Dollar an Strafen.

Der Generalstaatsanwalt strebt außerdem einen Gerichtsbeschluss an, der die Ergebnisse der 10-monatigen Untersuchung der Arbeitskultur der Kommandanten freigeben würde.

Die Überprüfung durch die NFL wird von der ehemaligen Vorsitzenden der Securities and Exchange Commission, Mary Jo White, geleitet. Die Liga sagte, White sei noch mitten in ihrer Überprüfung. Am Donnerstag sagte Racine, er wisse nicht, wo Whites Untersuchung stehe.

Die Untersuchung angeblicher finanzieller Unregelmäßigkeiten hat verschiedene andere Ermittlungen ausgelöst.

Die Commanders und Snyder haben zuvor Vorwürfe des Fehlverhaltens bestritten.

Kurz nachdem das House Oversight Committee einen Brief an die Federal Trade Commission geschickt hatte, leiteten auch der Generalstaatsanwalt von Virginia und Racine Ermittlungen gegen das Team ein.

ESPN berichtete letzte Woche, dass die US-Staatsanwaltschaft im östlichen Bezirk von Virginia eine strafrechtliche Untersuchung der Anschuldigungen wegen finanziellen Fehlverhaltens gegen die Kommandeure eingeleitet habe.

Snyder hat das Team kürzlich zum Verkauf angeboten und die Bank of America beauftragt, die potenzielle Transaktion zu erleichtern, wie CNBC zuvor berichtete. Der Deal könnte die Commanders mit bis zu 7 Milliarden Dollar bewerten. Die NFL hat erklärt, dass jeder Deal durch ihren Finanzausschuss gehen und die Zustimmung von 24 der 32 Teams der NFL erhalten müsste.

Amazon-Gründer und Multimilliardär Jeff Bezos und Rapper und Musikindustrie-Gigant Jay-Z sind Berichten zufolge daran interessiert, für das Team zu bieten.

Diese Geschichte entwickelt sich. Suchen Sie erneut nach Aktualisierungen.