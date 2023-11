NFL-Quoten, Linien, Tipps, Spreads, Wetten, Vorhersagen für Woche 9 2023: Modelliebende Saints, Texans

Die Arizona Cardinals haben am Dienstag den Quarterback Joshua Dobbs zu den Minnesota Vikings getauscht, nachdem Kirk Cousins ​​am Saisonende eine Achillessehnenverletzung erlitten hatte. Die Cardinals könnten Quarterback Clayton Tune einsetzen, wenn Arizona am Sonntag die Cleveland Browns besucht. Laut den neuesten NFL-Quoten für Woche 9 aus dem SportsLine-Konsens sind die Cardinals auswärts acht Punkte Außenseiter, einer der größten NFL-Spreads der Woche. Sollten Ihre NFL-Tipps für Woche 8 beinhalten, dass Sie die Browns als Deckung unterstützen, oder sollten Sie mit Ihren NFL-Wetten besser auf einen anderen Favoriten wie die Falcons (-5) zu Hause gegen die Vikings abzielen? Alle NFL-Linien der 9. Woche sind unten aufgeführt. Das fortschrittliche Computermodell von SportsLine bietet alle NFL-Wetttipps und NFL-Vorhersagen, die Sie benötigen, um jetzt die besten NFL-Tipps für die 9. Woche zu treffen.

Das Modell, das jedes NFL-Spiel 10.000 Mal simuliert, hat seit seiner Einführung für 100-Dollar-Spieler bei bestbewerteten NFL-Picks weit über 7.000 US-Dollar zugelegt. Das Modell startet in Woche 9 der NFL-Saison 2023 mit einer unglaublichen Bilanz von 174-123 bei bestbewerteten NFL-Picks, die bis in die Saison 2017 zurückreichen. Seit Woche 7 der letzten Saison liegt die Bilanz bei den bestbewerteten NFL-Picks ebenfalls bei 28:15.

Das Modell landete bei NFLPickWatch in den letzten sechs Jahren auch bei direkten NFL-Picks in den Top 10 und schlug in diesem Zeitraum viermal mehr als 94 % der Football-Pick’em-Spieler von CBS Sports. Wer es verfolgt hat, ist weit oben.

Jetzt hat es seine Aufmerksamkeit auf die neuesten NFL-Quoten der Woche 9 gerichtet und Tipps für jedes NFL-Match festgelegt. Gehen Sie hierher, um jede Auswahl zu sehen.

Top-NFL-Vorhersagen für Woche 9

Wir können Ihnen sagen, dass einer der stärksten NFL-Picks des Modells für Woche 9 darin besteht, dass die Saints (-8,5) zu Hause gegen die Bears decken. Die Offensive von New Orleans scheint nach einem langsamen Start wieder in Gang zu kommen. Die Saints erzielten in den letzten vier Spielen durchschnittlich 27,3 Punkte pro Spiel und zeigten ihre beste Saisonleistung.

Die Saints sicherten sich letzte Woche einen 38:27-Sieg über die Colts, angeführt von Derek Carr, Alvin Kamara und Taysom Hill. Carr absolvierte 19 von 27 Pässen für 310 Yards und zwei Touchdowns, wobei Kamara und Hill jeweils zwei Touchdowns erzielten. Die Bears haben unterdessen sieben Mal in Folge gegen New Orleans verloren und liegen in ihren letzten acht Auswärtsspielen nur bei 1:7. Die Modellprojekte von SportsLine gehen davon aus, dass Carr über 250 Yards werfen wird, während Kamara gegen Chicago insgesamt über 100 Yards schafft, ein wichtiger Grund dafür, dass New Orleans (-7,5) die Spanne in weit über 50 % der Simulationen abdeckt. Sehen Sie hier, welche anderen Teams Sie auswählen können.

Eine weitere NFL-Prognose für Woche 9: Die Texans (-2,5) decken den Vorsprung zu Hause gegen die Buccaneers ab. Beide Mannschaften haben in Bezug auf die erlaubten Punkte eine identische Defensivrangliste, da jede Mannschaft mit nur 18,3 abgegebenen Punkten pro Spiel Sechster ist. Allerdings hat Houston in der Offensive die Nase vorn und erzielt durchschnittlich fast vier Punkte mehr pro Spiel. Ein Teil des Offensiverfolgs der Texans unter einem Rookie-Cheftrainer und einem Rookie-Quarterback war der sorgfältige Umgang des Teams mit dem Ball, denn niemand hat den Ball seltener (vier) gedreht als Houston.

Für Tampa führt sein Quarterback Baker Mayfield seit 2018 die NFL bei Interceptions an. Die Prognosen des Modells gehen davon aus, dass Mayfield weniger Passing Yards und Touchdowns hat als CJ Stroud, während Houston auch mehr Rushing Yards und einen höheren Rushing Average als die Bucs hat. Tampa hat in dieser Saison nur 1-4, wenn es von seinem Gegner überholt wird, was laut Modell am Sonntag passieren wird. Die Buccaneers werden ihren Scoring-Durchschnitt von 17,3 Punkten pro Spiel voraussichtlich nicht erreichen, da Houston weit über 50 % der Spielzeit abdecken wird. Das Modell sagt auch, dass der Under (40) in über 60 % der Simulationen trifft. Sehen Sie hier, welche anderen Teams Sie auswählen können.

So treffen Sie NFL-Picks für Woche 9

Das Model hat auch entschieden, wer in jedem zweiten Spiel des NFL-Spielplans der Woche 9 gewinnt und deckt, und hat einen weiteren begehrten A-Pick bekannt gegeben. Nur bei SportsLine können Sie jede Auswahl für jedes Spiel erhalten.

Welche NFL-Picks können Sie also mit Zuversicht treffen, und auf welche A-Rating-Picks sollten Sie jetzt setzen? Schauen Sie sich unten die neuesten NFL-Quoten an, besuchen Sie dann SportsLine, um zu sehen, welche Teams gewinnen und die Spanne abdecken, und das alles mit einem bewährten Computermodell, das seit seiner Einführung weit über 7.000 US-Dollar eingebracht hat, und finden Sie es heraus.

Woche 9 NFL-Quoten, Linien, Spreads

Donnerstag, 2. November



Titans bei Steelers (-2,5, 37)

Sonntag, 5. November



Dolphins vs. Chiefs in Deutschland (-1,5, 50,5)

Wikinger bei Falken (-4,5, 37)

Seahawks bei Ravens (-6, 44)

Cardinals bei Browns (-8, 37,5)

Rams bei Packers (-3, 38,5)

Buccaneers bei Texans (-2,5, 40)

Kommandeure bei Patriots (-3,5, 40,5)

Bären bei Saints (-8,5, 41)

Colts bei Panthers (+2,5, 44)

Giants bei Raiders (-1,5, 37)

Cowboys bei Eagles (-3, 47)

Rechnungen bei Bengals (-2, 49,5)

Montag, 6. November



Ladegeräte bei Jets (+3,5, 40)