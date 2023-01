NFL Playoffs: Vorschau auf Conference Championships

CNN

Das Rennen um die begehrte Lombardi-Trophäe der NFL hat sich auf nur noch vier Teams verengt.

Die Playoff-Aufregung geht am Sonntag mit den Conference Championships weiter. Zunächst treffen Brock Purdy und die 49ers auf Jalen Hurts und die Philadelphia Eagles. Später am Abend treten Joe Burrow und die Cincinnati Bengals gegen Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs an. Alle vier Teams sind legitime Anwärter auf den Super Bowl und haben die Chance, alles zu gewinnen.

Folgendes müssen Sie wissen:

In der NFC sind es die 49ers und die Eagles.

Beide Teams verfügen über fähige Quarterbacks, abgerundete Offensiveinheiten und eine starke Verteidigung. Dieses Spiel wird unglaublich gut aufeinander abgestimmt sein und ein Sieg wird für beide Seiten nicht einfach sein.

Obwohl er gegen Ende der regulären Saison mit Verletzungen zu kämpfen hatte, war Jalen Hurts, der Quarterback der Eagles, seit Beginn der Nachsaison hervorragend.

In der Divisional-Runde der letzten Woche erzielte er auf dem Weg zu einem 31-Punkte-Blowout-Sieg über die Giants insgesamt drei Touchdowns.

Seine größte Stärke ist seine Fähigkeit, Verteidigungen mit tiefen Würfen zu durchbrechen. Er führt die Liga bei den Touchdown-Pässen an und ist der einzige Quarterback der Liga, der in dieser Saison 50 % der Pässe bei Würfen von über 25 Air Yards vollendet.

Dieser Teil seines Spiels könnte der X-Faktor gegen die Elite-Verteidigung der 49ers sein.

Auf der anderen Seite kann die Defense der 49ers mit Druck gegen Hurts ankämpfen. Trotz Druck hat Hurts in dieser Saison 44,4 % der Pässe für 527 Yards absolviert, mit vier Touchdowns und zwei Interceptions.

Obwohl diese Zahlen nicht schrecklich sind, spiegeln sie den schwächsten Teil von Hurts‘ Spiel wider; Wenn die 49er schlau sind, wird es ein wichtiger Teil ihres Plans sein, den Druck zu erhöhen, um ihn aufzuhalten.

Auch wenn die 49ers Hurts eindämmen können, können sie dieses Spiel nicht allein mit der Verteidigung gewinnen.

Es liegt an Rookie-Quarterback Brock Purdy, dieses Team zum Sieg zu führen. „Herr. Irrelevant“ hat jeden seiner ersten sieben Karrierestarts gewonnen. Letzte Woche wurde er der erste Rookie-Quarterback, der jemals in der Divisional-Runde gestartet ist und gewonnen hat.

Mit einem Sieg an diesem Wochenende wäre er der erste Rookie-Quarterback, der jemals startete und eine Conference Championship gewann. Es ist eine große Aufgabe, aber zum Glück für Purdy muss er es nicht alleine machen. Er hat ein Arsenal an Angriffswaffen auf seiner Seite. Wenn er den Ball zu Tight End George Kittle und Wide Receiver Deebo Samuel bringen kann, werden die Punkte kommen.

Um zu sehen, welches Team es aus dem NFC schafft, schalten Sie am Sonntag um 15:00 Uhr ET ein.

In der AFC sind es die Bengals and Chiefs für die zweite Saison in Folge. Der Quarterback der Chiefs, Patrick Mahomes, wird nach der vernichtenden Niederlage im letzten Jahr im Arrowhead Stadium nach Rache suchen. Joe Burrow, Quarterback der Bengals, wird versuchen, das Endergebnis des letzten Jahres für seinen vierten Sieg in Folge gegen Kansas City zu wiederholen.

Die Chiefs beendeten die reguläre Saison als Nummer 1 der AFC. Sie haben sich in der Wild Card-Phase eine Woche Ruhe verdient, in der Divisional-Runde die Jaguars betreut und sind jetzt genau dort, wo sie sein wollen.

Das einzige Problem ist, dass ihr Star-Quarterback nicht 100 % gesund ist.

Mahomes erlitt in der Divisional-Runde eine hohe Knöchelverstauchung. Es besteht kein Zweifel, dass er den Schmerz überstehen wird, aber alle Probleme mit seiner Mobilität werden sich auf seine Spielmacherfähigkeiten auswirken.

Mahomes muss kreativ werden, wie er den Ball über das Feld bewegt. Der Druck liegt auch auf den offensiven Linemen, um Mahomes zu schützen. Bleibt er ungeschützt, besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko.

Während die Bengals das Auswärtsteam und die untere Saat sind, wäre es falsch, sie als Außenseiter zu betrachten.

In der Divisional-Runde verärgerten sie die Bills und ließen es einfach aussehen. Wenn dieses Spiel ein Indikator dafür ist, wie die Dinge an diesem Wochenende laufen werden, sollten die Chiefs bereit für einen Kampf sein.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Geschichte die Bengalen begünstigt. Burrow steht 3:0 gegen Mahomes. Und in allen drei Spielen war Cincinnati zu Beginn des vierten Viertels entweder unentschieden oder zurückgeblieben.

Auch wenn die Chiefs früh weiterkommen, haben die Bengals bewiesen, dass sie bis zum Schlusspfiff nicht auszuzählen sind. Um das Ganze abzurunden, ist Burrow ein noch besserer Quarterback als beim letzten Mal, als sich diese beiden in einem AFC-Titelspiel trafen. Seine Zahlen haben sich auf ganzer Linie verbessert, und er hat mehr Erfahrung beim Spielen auf hohem Niveau gesammelt.

Letztendlich sind die Chiefs ein Eliteteam mit einem MVP-Quarterback, verletzt oder nicht. Die Bengals sind ein junges, talentiertes Team mit Geschichte auf ihrer Seite. Nur die Zeit wird zeigen, welches Team das Zeug dazu hat, die nächste Stufe zu erreichen.

Um zu sehen, wie sich alles entwickelt, schalten Sie am Sonntag um 18:00 Uhr ET ein.

Hier erfährst du, wie du diese Teams und andere aus der Liga in Aktion sehen kannst, egal wo du gerade bist.

Australien: NFL Game Pass, ESPN, 7Plus

Brasilien: NFL Game Pass, ESPN

Kanada: CTV, TSN, RDS, NFL Game Pass auf DAZN

Deutschland: NFL Game Pass, ProSieben MAXX, DAZN

Mexiko: NFL Game Pass, TUDN, ESPN, Fox Sports, Sky Sports

Großbritannien: NFL Game Pass, Sky Sports, ITV, Channel 5

USA: NFL Game Pass, CBS Sports, Fox Sports, ESPN, Amazon Prime