NFL-NFLPA stimmen einer Änderung der Gehirnerschütterungsprotokolle zu

Die National Football League und die NFL Players Association einigten sich darauf, das Gehirnerschütterungsprotokoll der Liga am Samstag zu aktualisieren.

Die Entscheidung folgt einer Überprüfung der Reaktion auf die Verletzung des Quarterback Tua Tagovailoa von Miami Dolphins am 25. September. Tagovailoa erlitt eine offensichtliche Kopfverletzung und durfte später wieder ins Spiel einsteigen. Der 24-jährige Tagovailoa wurde später wegen einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert.

Liga und Gewerkschaft gaben am Samstag gemeinsam die Ergebnisse der Überprüfung bekannt.

Unter den neuen Protokollen können Spieler nicht an Wettkämpfen teilnehmen, wenn sie an Ataxie leiden, die einen Mangel an Koordination beschreibt, der durch schlechte Muskelkontrolle verursacht wird.

Die gemeinsame Ankündigung beschrieb die Schlussfolgerung und Ergebnisse ihrer Überprüfung der Verletzung von Tagovailoa wie folgt:

„Während die Untersuchung ergab, dass das medizinische Personal des Teams und nicht angeschlossene medizinische Fachkräfte die Schritte des Protokolls wie geschrieben befolgten, stimmen die NFL und die NFLPA darin überein, dass das Ergebnis in diesem Fall nicht das ist, was beabsichtigt war, als die Protokolle entworfen wurden.“

„Als solches wird das Protokoll, wie es in früheren Fällen geschehen ist, basierend auf dem Rat der jeweiligen medizinischen Experten der Parteien geändert, um die Sicherheit der Spieler zu verbessern. Insbesondere wurde den obligatorischen No-Go-Symptomen der Begriff „Ataxie“ hinzugefügt. „Ataxie“ ist definiert als Anomalie des Gleichgewichts/der Stabilität, der motorischen Koordination oder Sprachstörung, die durch ein neurologisches Problem verursacht wird.

„Mit anderen Worten, wenn bei einem Spieler von einem Verein oder einem neutralen Arzt, der an der Anwendung des Gehirnerschütterungsprotokolls beteiligt ist, ‚Ataxie‘ diagnostiziert wird, wird ihm die Rückkehr zum Spiel untersagt und er erhält die vom Gesetz vorgeschriebene Nachsorge Protokoll.“

Tagovailoa wurde im zweiten Viertel des Spiels am 25. September gegen die Buffalo Bills kurzzeitig ausgeknockt. Die Dolphins kündigten an, dass es fraglich sei, mit einer Kopfverletzung zum Spiel zurückzukehren, und er kehrte im dritten Quartal auf das Feld zurück.

Dann, am Donnerstag, kehrte er auf das Feld zurück, als die Dolphins gegen die Cincinnati Bengals spielten. Er wurde von Bengals Verteidiger Josh Tupou entlassen und auf einer Trage vom Feld gebracht und ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Vorfall führte zu Forderungen an die NFL, ihre Gehirnerschütterungsprotokolle neu zu bewerten und eine strengere Bewertung von Spielern vorzunehmen, die offensichtliche Kopfverletzungen erleiden.