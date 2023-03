Tom Brady is naar Twitter gegaan om die wilde geruchten over weer een NFL-comeback te negeren.

Geruchten begonnen deze week in een stroomversnelling te komen toen journalisten van de NFL Scouting Combine meldden dat ze gefluister hadden gehoord dat hij terug zou komen.

Brady zegt dat hij voorgoed klaar is met de NFL en verwierp geruchten

Brady nam in februari opnieuw afscheid van de sport toen hij een verklaring uitbracht waarin hij zei dat het voorgoed voorbij was.

Het leek alsof hij absoluut oprecht was, maar dat heeft de geruchten niet gestopt.

De bekende NFL-journalist Rich Eisen beweerde dat hij had gehoord dat hij zich kon aansluiten bij de Miami Dolphins, een rivaal van zijn voormalige team de New England Patriots.

Het is niet de eerste keer dat hij in verband wordt gebracht met een verhuizing naar de Dolphins, aangezien ze zwaar werden aangeprezen als zijn favoriete bestemming nadat hij de Patriots had verlaten.

Hij verhuisde echter niet ver van Miami, aangezien hij nog steeds in Tampa Bay in Florida belandde.

De 45-jarige, die 46 zou zijn tegen de tijd dat het seizoen 2023 begint, verwierp de geruchten vrij snel.

Brady reageerde op de berichten op Twitter

Hij schreef op Twitter: “Iedereen die denkt dat ik tijd heb om terug te keren naar de NFL, heeft nog nooit een kitten van 2 maanden oud geadopteerd voor hun dochter.”

Brady verliet de NFL na 23 seizoenen, waarmee hij zijn status als de beste speler ooit in de sport bevestigde.

Hij won zeven Super Bowls, zes met de Patriots en één met de Bucs, en heeft tientallen records.