Die American-Football-Legend Brett Favre is een Parkinson-ziekte. De offenbarte van de ehemalige Quarterback bei ner Zeugenaussage zur Veruntreuung von Sozialhilfegeldern in Mississippi. We zijn echter niet op de hoogte van het 54-jarig jubileum van de NFL in Atlanta, Green Bay, die actief waren in de New York Jets en Minnesota. Favre won de Super Bowl van 1997 met de Green Bay Packers.

Favre had geïnvesteerd in een Biotech-Unternehmen, waar hij aan heeft gewerkt, en heeft een medicijn ontwikkeld tegen Gehirnerschütterungen. „Als je naar je diagnose kijkt, is het belangrijk om te weten dat je de diagnose van de ziekte van Parkinson hebt gekregen, maar het is ook belangrijk dat je de diagnose van de ziekte van Parkinson hebt gekregen,“ zei Favre.

De frühere Star-Quarterback hatte 2022 erklärt, daar schätze, in seiner Karriere „tausende“ Gehirnerschütterungen zu haben. Ob seine Parkinson-Erkrankung alldings mit signal Football-Karriere zu tun hat, is onduidelijk. Favre had een miljoen dollar en Redner-Honoraren zurückgezahlt, waarna ze werden geboren, dat deze sozialhilfegeldern bezahlt was.