NFL-Eigentümer stimmten am Donnerstag einstimmig dem Verkauf der Washington Commanders von Dan Snyder an eine von Josh Harris angeführte Gruppe, zu der auch Magic Johnson gehörte, für die Rekordsumme von 6,05 Milliarden US-Dollar zu, kurz bevor die Liga eine Geldstrafe von 60 Millionen US-Dollar für Snyder wegen Unregelmäßigkeiten ankündigte, die durch ihre Untersuchung der Arbeitskultur und der Geschäftsabwicklung bestätigt wurden.

„Wir sind voller Demut und Ehrfurcht vor dem Maß an Verantwortung, das wir haben, um uns um die Stadt zu kümmern, Meisterschaften zu gewinnen und die Fans wieder wirklich zu begeistern“, sagte Harris in einer Pressekonferenz nach der Abstimmung.

Der Kauf durch Harris Blitzer Sports and Entertainment ist der höchste Preis, der für einen nordamerikanischen Profisportverein gezahlt wurde. Harris wuchs wie Snyder und Kommissar Roger Goodell im Großraum Washington als begeisterter Fan des Teams auf.

„Er hat eine bemerkenswerte Geschäftsbilanz, nicht nur im Finanzwesen, sondern jetzt auch im Sport, und ich denke, er ist eine Person, die sich nicht nur um sein Vermögen, sondern vor allem um seine Gemeinschaften kümmert“, sagte Goodell.

Es wurde erwartet, dass der Verkauf in den kommenden Tagen abgeschlossen wird und damit hässliche mehr als zwei Jahrzehnte für eines der ältesten Franchise-Unternehmen der NFL zu Ende gehen. Jerry Jones, Besitzer der Dallas Cowboys, strahlte in einem kurzen Interview mit Reportern auf dem Weg zum Treffen.

„Es ist ein besonderer Tag“, sagte Jones. „Ich freue mich über die Aussicht, nach Washington zu gehen und ihnen die Todesstrafe zu verhängen.“

Die Eigentümer erhielten außerdem eine persönliche Zusammenfassung der ehemaligen US-Staatsanwältin Mary Jo White über ihre Ermittlungen für die NFL gegen die Commanders, die vor 1 1/2 Jahren im Lichte der Überprüfung des Fehlverhaltens am Arbeitsplatz durch den Kongress eingeleitet wurden und auch eine Überweisung an die Federal Trade Commission wegen möglicher geschäftlicher Unregelmäßigkeiten seitens Snyder beinhalteten.

Die Untersuchung bestätigte den Vorwurf, Snyder habe einen ehemaligen Teammitarbeiter sexuell belästigt, der diesen Bericht zunächst vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses vorgebracht hatte.

Der Bericht von White bestätigte auch, dass Teammanager unter Snyders Aufsicht anderen Vereinen absichtlich Einnahmen in Millionenhöhe vorenthalten haben.

Snyder besaß sein Lieblingsteam aus Kindertagen seit 1999, als er es für 800 Millionen Dollar kaufte. Der Erfolg war flüchtig, sowohl auf als auch neben dem Feld. Unter der Leitung von Snyder erreichte das Team in 24 Jahren nur sechs Mal die Playoffs, gewann nur zweimal ein Postseason-Spiel und erreichte insgesamt eine Bilanz von 166-226-2. Das Franchise hat seit den glorreichen Tagen unter Trainer Joe Gibbs, der in seiner zwölfjährigen Amtszeit von 1981 bis 1992 drei Super Bowls gewann, erheblich an Glanz eingebüßt.

Hinzu kamen die Probleme außerhalb des Fußballs, von einer Fehde mit Minderheitseigentümern, die Snyder dazu veranlasste, ihre Anteile an der Mannschaft aufzukaufen, bis hin zu Vorwürfen sexueller Belästigung durch ehemalige Mitarbeiter, die eine Reihe von Untersuchungen zu Fehlverhalten am Arbeitsplatz auslösten. Snyder sagte immer wieder, er würde das Team niemals verkaufen.

Das Blatt begann sich an dieser Front im vergangenen Oktober zu wenden, als der Besitzer der Indianapolis Colts, Jim Irsay, sagte, es sei „verdienstvoll, Snyder zu entfernen“, ein Sturz, der die Stimmen von mindestens 24 der anderen 31 Clubs erfordert hätte. Zwei Wochen später beauftragten Snyder und seine Frau Tanya eine Firma mit der Prüfung eines Verkaufs eines Teils oder der Gesamtheit eines der ältesten Franchises der NFL – eines, das seit 1937 die Hauptstadt des Landes beheimatet.

Letztendlich führte dieser Prozess zu einer Gruppe unter dem Vorsitz von Harris. Zu seinem Investmentteam gehören außerdem David Blitzer, mit dem er Miteigentümer der Philadelphia 76ers der NBA und der New Jersey Devils der NHL ist, der Geschäftsmann Mitchell Rales aus der Region Washington und mehr als ein Dutzend andere. Die ungewöhnlich große Eigentümergruppe benötigte und erhielt die Finanzierungsgenehmigung der Liga für einen Deal, der die 4,35 Milliarden US-Dollar, die Walmart-Erbe Rob Walton letztes Jahr für die Denver Broncos gezahlt hatte, zunichte machte.

Das Sondertreffen für den Commanders-Verkauf fand im selben Hotel neben der Mall of America in einem Vorort von Minneapolis statt, wo Waltons Gruppe die formelle Kontrolle über die Broncos erlangte. Johnson schwärmte auf Twitter von der Genehmigung des Verkaufs – „wirklich der größte Erfolg in meiner Geschäftskarriere“, twitterte er – kurz bevor Harris mit einem Commanders-Helm für Fotos posierte und Glückwünsche von Goodell und anderen entgegennahm.

„Sie wollen dieses Franchise dorthin bringen, wo es ihrer Meinung nach hingehört, wo es nicht nur in der Community, sondern weltweit respektiert wird“, sagte Goodell. „Sie sind dem verpflichtet.“

Unmittelbare Herausforderung, ein neues Stadion zu bauen

Ihre größte unmittelbare Herausforderung für die langfristige Zukunft der Organisation ist ein neues Stadion als Ersatz für das FedEx Field, das seit 1997 in Eile fertiggestellte Heimstadion des Teams in Landover, Maryland, das nicht sehr in die Jahre gekommen ist. Virginia hat vor mehr als einem Jahr ein Stadiongesetz aufgegeben, eine Folge der zahlreichen Kontroversen außerhalb des Spielfelds rund um das Team. Der Standort des RFK-Stadions, das frühere Heimstadion des Vereins in der Hauptstadt, genießt als Standort für den neuen Veranstaltungsort erhebliche Unterstützung.

„Es wird eine Weile dauern, herauszufinden, was wirklich Sinn macht“, sagte Harris. „Ich verstehe, dass RFK die spirituelle Heimat der Geschichte der Kommandanten ist.

Die Rückkehr der Fans hat oberste Priorität, nachdem Washington im Jahr 2022 bei den Zuschauerzahlen auf dem letzten und im Jahr 2021 auf dem vorletzten Platz der Liga lag. Das Team benannte sich letztes Jahr in Commanders um, nachdem es 2020 den Namen Redskins aufgegeben hatte und zwei Spielzeiten lang allgemein als Washington Football Team bekannt war.

„Ich hatte viele schlaflose Nächte, und ich werde noch viele schlaflose Nächte haben. Ich werde hier schwitzen“, sagte Harris. „Ich fühle eine große Verantwortung gegenüber der Stadt Washington. Ich weiß, was ich zu geben habe.“