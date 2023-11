NFL: Carolina Panthers feuern Trainer Frank Reich nach nur elf Spielen | Sport

Der Nächste bitte …

Dat Carolina Panters Ik ben blij met Hoofd Coach Frank Reich (61)!

Reich begon tijdens de zomer voor het eerst na te denken over training. Spelen is immers nog steeds een zaak van Schluss. Signal Team zou nu een feestje kunnen winnen.

Special Teams-coördinator Chris Tabor heeft nu de leiding over het volgende managementniveau.

Vóór het seizoen had je de Panthers met een Mega-Trade met de Chicago Bears in de 1st Pick in the Draft. Dort Wurde Quarterback Bryce Young is uitgeschakeld. Dat is een kwestie van folge, dat de Panthers in de tocht zitten en worden opgepakt. Verliezen is ook verboden! De zonen waren nur de Bears.

Reich accepteerde niet de overtreding die jonge mensen naar de overwinning zou brengen. Speel daarna over de aanvallende play-calling- en signaleringsassistenten Thomas Brown. Het is zover dat er drie partijen zijn, het Reich wieder übernahm.

„Es geht um die Mannschaft. Dat is waar, dat betekent dat we allemaal één rollenspel kunnen spelen, waar we van kunnen genieten, dat we ’s avonds acht spellen kunnen spelen“, zei hij.

Non steht fest: Besitzer David Tepper, van de sterren na de 10:17-Niederlage tegen de Tennessee Titans, heeft met Schimpfworten de Kabine verloren, wat geweldig is. Een paar jaar lang gaf het team 2,2 miljard dollar uit voor het team. Er zouden twee achterliggende Saisons verloren gaan, maar dat past niet in het plan.

„Ik zal morgen blij zijn met Coach Reich en het zal naar mijn mening niet mogelijk zijn dat de hoofdcoach van de Carolina Panthers een vaste waarde wordt“, aldus de manager in zijn slotverklaring. “Ik wil Frank bedanken voor zijn inzet en zijn service, en we zouden alles op prijs stellen.”

Bereid je voor op een paar weken waarin Josh McDaniels allebei de Las Vegas Raiders zullen worden. Nu moet je ook Reich verkennen, wiens hart sterk is in de NFL. Bereits in der Vergangen Saison waar er wanten zijn in de Saison entlassen, damas von de Indianapolis Colts.