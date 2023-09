NFL-Fans müssen sich dieses Jahr umstellen. RTL hat sich die TV-Rechte gesichert und tritt seit einigen Wochen an die Stelle von ProSieben Sat.1. Sie feierten mit den ersten Spielen der regulären Saison NFL auf RTL jetzt seine Premiere.

Das Fazit der Fans fällt bisher sehr positiv aus, was auch daran liegen könnte, dass RTL für seine NFL-Berichterstattung zahlreiche bekannte Gesichter ins Team geholt hat – bis auf eines. Christoph „Icke“ Domisch, der Netman von ProSieben Sat.1. Die Fans vermissen ihn und sind nicht allein.

NFL auf RTL: Fans wollen „Icke“ zurück

Christoph „Icke“ Domisch war dabei NFL-Übertragung vom „ran“ zur echten Kultfigur. ProSieben Sat.1 war das erste Format im deutschen Fernsehen, das es geschafft hat, die Community richtig in sein Programm zu integrieren, an dem Netman „Icke“ großen Anteil hatte. Es war fast zu erwarten, dass viele Zuschauer „Icke“ auch gerne auf RTL sehen würden.

Anders als die Ex-NFL-Gesichter Patrick Esume, Jan Stecker und Co. wechselte „Icke“ nicht zu RTL – auch wenn es der Wunsch vieler Fans war. Und auch ein RTL-Moderator möchte wieder mit ihm zusammenarbeiten. Florian Schmidt-Sommerfeld, der seine Kommentatorenkarriere bei ProSieben Sat.1 in der NFL-Sendung begann und früher mit „Icke“ zusammenarbeitete, will ihn zurück.

In einem Interview mit „watson“ sagte Schmidt-Sommerfeld: „Ich persönlich, der egoistische Schmiso, würde natürlich gerne mit ihm zusammenarbeiten.“ Ich mag ihn sehr, einfach ein wirklich netter Kerl.“ Allerdings weiß er auch: „Andererseits muss RTL evaluieren, was für den Sender Sinn macht und Icke muss entscheiden, ob er das will.“

RTL setzt auf Alex „Kucze“ von Kuczowski. Er ist der neue Netman bei NFL-Übertragungen. Und „Icke“? Er arbeitet weiterhin für ProSieben Sat.1 und berichtet unter anderem über die European Football League (EFL). Es sieht so aus, als müssten die Fans ihren Traum vorerst begraben.