Während derzeit die Vorsaison läuft, freuen sich NFL-Fans auf den Saisonstart. Das erste Spiel der regulären Saison wird am 7. September 2023 zur US-Hauptsendezeit ausgetragen. Anstoß ist um 2.20 Uhr deutscher Zeit in der Nacht vom 7. auf den 8. September.

Für die neue Saison 2023/24 wird sich die TV-Landschaft im Hinblick auf die NFL in Deutschland verkehrt herum. ProSieben hat sämtliche Übertragungsrechte verloren. An die Stelle der Sendergruppe ist nun RTL getreten. Vom TV-Sender gibt es vor Saisonbeginn bittere Nachrichten.

NFL auf RTL: Bittere Nachricht vor Saisonstart!

In der kommenden Saison werden die NFL-Spiele auf RTL und RTL Nitro übertragen. Drei Spiele pro Woche gibt es live im Free-TV. Bereits in der Vorsaison startet Nitro mit seiner Übertragung. Neben dem Angebot im Free-TV werden die Spiele auch live auf RTL+ übertragen. Allerdings ist der Stream kostenpflichtig.

Auch interessant: NFL: Kurz vor Saisonstart – Super-Bowl-Hammer angekündigt!

Der TV-Sender hat zudem die Möglichkeit, die Spiele in UltraHD zu zeigen. Leider gibt es für American-Football-Fans schlechte Nachrichten vom Privatsender. „UHD-Übertragungen der NFL sind vorerst nicht geplant, da auch die US-amerikanischen Sender die NFL nicht in nativem UHD ausstrahlen“, sagte ein Sendersprecher auf Anfrage von „Digital TV“.

Aber was ist der Grund dafür? Das Portal erklärt, dass in den USA die Live-Spiele in UHD übertragen werden und Upscaler zum Einsatz kommen. Ein Upscaler ist ein System, das Videosignale von einer Bildschirmauflösung in eine andere umwandelt. Selbstverständlich können diese dann das in FullHD/HDR produzierte Material aufwerten. Allerdings gab es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit der Bildqualität, weshalb sich RTL wohl auch dagegen entschieden hat. Auch ProSiebenSat.1 bot keine UHD-Übertragungen an. Vielleicht aus demselben Grund?

Keine UHD-Spiele

Bei RTL gibt es dieses Jahr etwas ganz Besonderes. Ab dem 28. August startet aus Berlin ein Radiostream mit täglichen Nachrichten, ausführlichen Vorher-Nachher-Berichten zu allen Spieltagen, einem speziellen Musikkonzept für den Sound der NFL und interaktiven Fan-Talks zur US-Sportliga.

Die Moderatoren sind Alex Kuczkowski, Tiziana Höll und Kevin Wieschhues. Der erste Gast ist kein geringerer als Patrick „Coach“ Esume. „RTL NFL Radio“ ist auf RTL+ Musik und allen digitalen Radioplayern und Apps verfügbar.

Weitere Neuigkeiten für Sie:

Vor Beginn der Super Bowl-Saison gab es eine weitere Hammer-Nachricht. Hier finden Sie alle Details.