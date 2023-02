CNN

Wie anders dan Lionel Messi? De Argentijn zorgde zondag voor een geweldige late winnaar voor Paris Saint-Germain en verzekerde zich van een spannende 4-3 overwinning op Lille.

De minpunt voor de Parijse club was echter dat Neymar in de tweede helft op een brancard werd afgevoerd met een vermoedelijke enkelblessure.

De overwinning maakt een einde aan de verliezende reeks van drie wedstrijden van PSG en brengt het team acht punten voorsprong in de top van de Ligue 1, hoewel de als tweede geplaatste Marseille later zondag speelt.

Vroege doelpunten van Kylian Mbappé – die bij zijn terugkeer van een blessure de wedstrijd met twee doelpunten afsloot – en Neymar hadden PSG al na 17 minuten op een 2-0 voorsprong gezet. Maar Bafodé Diakité, Jonathan David en Jonathan Bamba scoorden voor de bezoekers en zetten de 3-2 op voorsprong.

Vijf minuten in de tweede helft kreeg Neymar een trap op zijn kuit en viel hij zwaar op zijn rechterenkel. De 31-jarige huiverde toen hij zijn rechtervoet vasthield terwijl hij op een brancard van het veld werd gedragen.

Mbappé bracht de zaken in de 87e minuut op gelijke hoogte door een voorzet van Juan Bernat om te zetten, en dat leek zo te zijn totdat Messi een vrije trap in blessuretijd won.

Vanaf 22 meter afstand sloeg de Argentijn zijn vrije trap briljant, waardoor hij in de benedenhoek krulde voor zijn 11e competitiedoelpunt van het seizoen.

“De wedstrijd was niet geweldig, we hebben veel fouten gemaakt, maar we hebben laten zien dat we er doorheen kunnen komen, zelfs als de context niet gunstig is. We zijn een ander team, we kunnen het altijd redden”, vertelde Mbappé aan Prime Video, per Reuters.