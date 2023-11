Neymar-Freundin Kracht nach Fremdgeh-Gerüchten Trennung öffentlich | Sport

Het is nu allemaal goed en alles is er…

Braziliaanse ster Neymar (31) en sinds een paar vriendinnen Bruna Biancardi. Het model en de aanvallende speler, het medium van de Saoedische Club Al-Hilal-trappen, zijn hun eigendom geworden.

Als je langdurige evenementen wilt bijwonen, kun je genieten van je tijd met nationale fans en kunnen je ex-vrienden sindsdien niet meer terugkeren.

En zo is het nu ook!

Historisch! U17 Helden in de Finale! Der Elfer-Krimi tegen Argentinië in video Quelle: Sky Sportnieuws

Liebes-Aus bij Neymar

In dit Instagram-verhaal drukt Biancardi duidelijkheid en helderheid uit: “Omdat er een privéomgeving is, sinds ik in contact werd gebracht met informatie, begrip en begrip, kon ik niet voorzichtiger zijn.”

En meer: „Sinds de Eltern von Mavie is de Grund voor onze Beziehung verdwenen. Ik ben blij, maar het is niet waarschijnlijker dat ik ze in verband breng met de toekomst. Ik danke Ihnen.”

Met diesen Sätzen aankoop Biancardi Klarheit Foto: instagram.com/brunabiancardi

Bruna en Neymar waren sinds 2021 een koppel. De volgende dag ontvang je zo snel mogelijk berichten en in februari ontvang je ze zo snel mogelijk. Kom op 7 oktober met de gemeenschappelijke Tochter Mavie auf die Welt. Een blik op Carolina Dantas met Neymar naast Sohn Davi Lucca.

Een dieser findest du Inhalte op Instagram U kunt uw Instagram en andere sociale netwerken gebruiken om met hen te communiceren, bijvoorbeeld met uw zorgverzekering. sociale netwerken activeren

Bij mijn moeder zou al het andere anders zijn en ik zou graag willen wachten. De meest oorlog van het trauma van de modellen. Dit zijn de foto’s van de koppels geschreven door Biancardi damals: “Wir träumen von deinem Leben und planen deine Ankunft. We willen onze levens uitwissen, we zullen helemaal gelukkig zijn en we zullen nooit meer gelukkig zijn.”

Danach kamen alldings immer wieder Liebesgeschichten bzw. Affair with Light – sogar as sie hochschwanger war. In juni konden we voor het eerst een relatie opbouwen met Fernanda Campos om hen te beïnvloeden. Danach bat Neymar um Entschuldigung, schreef op de Seine Bruna: “I brauche dich in UNSEREM Leben.”

Kurios: Daar en ook Bruna heeft in één Vertrag Posten zufolge vereinbart, thatss er seks met anderen haben darf. Deze voorwaarden zijn op alle zaken van toepassing, zodat vrouwen hun man niet hoeven te kussen, als zij van seks kunnen genieten en hun gedrag niet voor hen openstaat.

Lees Sie auch

Nu lijkt het erop dat er een onderling verschil is tussen Tochter aber, maar het is duidelijk geworden.

Feit is: Op de Platz läuft voor de volgende PSG-Star, de zomer van 2017 voor het record van 222 Mio. Euro van Barcelona en laten we een transferwindow maken voor 90 miljoen. Euro zu Al-Hilal wechselte, momentan auch nicht.

Eind oktober is er een WM-kwalificatiewedstrijd in Uruguay (0:2) met een team en een herenteam in de schakels tussen de knieën en het nationale team en de Wüsten-Klub of monatelang.

Jetzt kommt auch noch das Liebes-Aus hinzu …