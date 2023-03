Het atletiekteam van Bureau Valley voor meisjes won zaterdag de Byron Invitational met sterke estafetteprestaties.

Het Storm-viertal van Connie Gibson, Ashlyn Maupin, Kate Salisbury en Addison Wessel won de 4×200 meter estafette in 2:00.2, terwijl het team van Jillian Hulsing, McKenzie Hunt, Emma Mussche en Maddie Wetzell eerste werd in de 4×800 in 12:03.42 .

Hulsing, Salisbury, Hunt en Lynzie Cady werden eveneens tweede in de 4×400 in 4:44.23.

De Storm werd ook tweede van Cady in de 400 (1:07.98), Wetzell in de 1.600 (6:20.52) en Hulsing in het hoogspringen (1.42 meter).

In Monmouth: Teegan Davis won het hoogspringen en werd tweede in het hinkstapspringen bij de Silver Streaks Last Chance Invitational.

Davis sprong 1,82 meter in het hoogspringen en sprong 13,27 meter in het hinkstapspringen.

Ook voor de Tigers werden Payne Miller (16.25m) en Bennett Williams (15.81m) respectievelijk tweede en derde bij het kogelstoten.

Bij de meidenbijeenkomst behaalden de Tigers vier top vijf-finishes.

Miyah Fox werd derde in de 60 horden (10,24 seconden), Keighley Davis werd vierde in het verspringen (4,7 m), Ashlynn Weber werd vijfde in het hinkstapspringen (9,62 m) en Lexi Bohms eindigde als vijfde in de 3.200 (13:38,15). ).

