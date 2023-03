Newsmax, dat onwaarheden heeft verspreid over de legitimiteit van de verkiezingen van 2020, heeft DirecTV ervan beschuldigd het netwerk uit de line-up te hebben verwijderd vanwege zijn conservatieve opvattingen. “Dit is een flagrante daad van politieke discriminatie en censuur tegen Newsmax”, zei de CEO van het netwerk, Christopher Ruddy, in een bericht op zijn website in januari nadat hij de toegang tot de ongeveer 13 miljoen klanten van DirecTV had verloren.

DirecTV heeft gezegd dat de beslissing om Newsmax te laten vallen puur financieel was, voortkomend uit de eisen van Newsmax dat het “tientallen miljoenen dollars aan licentiekosten” zou betalen om het kanaal te dragen wanneer het gratis beschikbaar is op andere streamingplatforms. De kabelaanbieder houdt ook vol dat hij wil dat Newsmax weer in de ether komt.

Republikeinen hebben zich aan de kant van Newsmax geschaard met oproepen om zowel DirecTV als het moederbedrijf, AT&T, te boycotten en probeerden het onderzoeksvermogen van het Congres te benutten om beide bedrijven onder druk te zetten.

Vorige maand eiste een groep Republikeinse senatoren antwoorden van directieleden van DirecTV over het besluit om Newsmax te laten vallen. Ze vroegen zich ook af of de verhuizing het gevolg was van druk van de Democraten en de regering, wijzend op eerdere oproepen van House Democrats aan kabelaanbieders om conservatieve kanalen zoals Newsmax en One America News, die DirecTV vorig jaar liet vallen, te laten vallen.

De kwestie heeft ook de aandacht getrokken van de nieuwe House Oversight Chair Jacobus Komer (R-Ky.), die heeft gedreigd hoorzittingen over de zaak te houden, tenzij DirecTV Newsmax terugbrengt.

DirecTV is begonnen zijn eigen verdediging te spelen door een website genaamd “thetvtruth.com” te lanceren om beschuldigingen van censuur terug te dringen en tegelijkertijd zijn andere conservatieve aanbiedingen zoals Fox Nation en een onlangs gelanceerd conservatief kanaal met rechtse beroemdheden zoals Bill O’Reilly te benadrukken en Dana Loesch.

In een vervolgreactie dinsdag op de brief van de GOP-senatoren noemde DirecTV de beschuldigingen van censuur “onoprecht” en beschuldigde het kanaal ervan zijn lage kijkcijfers te willen opdrijven.

DirecTV wees er ook op dat dit niet het eerste koetsgeschil met Newsmax was, waarbij de zender in 2017 ongeveer acht maanden uit de ether ging.

“Met name zijn we niet op de hoogte van enig congreslid of conservatieve activist die DIRECTV op dat moment beschuldigt van het censureren of deplatformeren van Newsmax. Het werd toen duidelijk begrepen voor wat het nu is: een zakelijke onderhandeling”, schreef Michael Hartman, de algemeen adviseur van het bedrijf. “Behalve nu probeert Newsmax een ongegrond politiek argument in een zakelijk geschil te injecteren.”