Ben Sonntag geht Frankfurt wählen. Die heiße Phase van Wahlkampfes voor der OB-Wahl läuft. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Update van Samstag, 4 maart, 14.18 uur: Verkehr is een van de prägenden Themen bij de OB-Wahl in Frankfurt. Dabei gehen die Vorstellungen der Menschen in der Mainmetropole, was gute Verkehrspolitik ausmacht, weit auseinander. CDU-kandidaat Uwe Becker polariseerde voor eigen Tagen met de Vorschlag, de A5 auf zehn Spuren auszubauen. Dafür speelde daar sich deutliche Kritik von SPD und Grünen ein. Gänzliche andere Forderungen hebben auch die Aktivist:innen des Klimabündnissses “Wald statt Asphalt” en van Fridays for Future.

Am Samstag (4. März) seilten sich mehrere Aktivist:innen des Klimabündnisses von einer Autobahnbrücke der A648 ab, um tegen de Autobahnausbau in Frankfurt om te protesteren. Fridays for Future stretched am Freitag gemeinsam der Gewerkschaft Verdi für eine schnelle Verkehrswende and mehr Investitionen in den ÖPNV. “Wir brauchen mehr zukunftsorientierte Verkehrspolitik, statt weiter in Autos zu investieren, wat ons noch meer Millionen für Klimafolgeschäden kostte”, zei Aktivistin Kira im Spoelräch mit der FR. Eine Wahlempfehlung zou alles moeten doen zonder aussprechen.

Fridays for Future was een van de belangrijkste vragen, en het is duidelijk dat de Klimaziele auf ökologische en sozial Gerechte Weise erreichen waren. “Welche Lösungen für die Verkehrsprobleme der Stadt die Frankfurt:innen bevorzugen, wird sich am Sonntag zeigen.”

OB-Wahl in Frankfurt: FJR brengt weitere Baustelle für Feldmann-Nachfolger auf Agenda

Update van Freitag, 3 maart, 13.32 Uhr: Die Aufgaben, die den neuen Oberbürgermeister von Frankfurt nach der Wahl warten, sind groß undvielfältig. Der Frankfurter Jugendring (FJR) brengt een aantal thema’s op de agenda, waarbij Peter Feldmann navolger is.

Dus gebe es auch im Etat der Jugendverbandsarbeit seit 2016 einen Stillstand. Het zou een zuster zijn van meer dan 400.000 euro brauchen, um endlich wieder ausreichende Mittel für die Förderung ehrenamtlicher Arbeit and für die Selbstorganisation von Jungen Menschen zu haben.

OB-Wahl in Frankfurt: CDU-Kandidat polarisiert mit A5-Plänen – Umfrage siht Grünen-Kandidatin abgeschlagen

Update van Donnerstag, 2 maart, 15.42 Uhr: Das Thema Verkehr is een van de wichtigsten im Wahlkampf voor der OB-Wahl in Frankfurt. Een grotere punkt sinds de snelwegen om en in Frankfurt. Met seinem Wunsch zum Ausbau der A5 hat CDU-Kandidat Uwe Becker nun alle anderen Parteien gegen sich aufbracht.

Ik ben in gesprek met der FAZ sprach sich Becker für einen Ausbau der A5 auf zehn Spuren vom Frankfurter Kreuz bis nach Friedberg aus, weil der Verkehr sonst “zusammenbrechen” würde. Seine eigene Fraktion heeft geen volledige capaciteit van het plan om de kosten te verlagen. Wesentlich deutlicher is de Kritik en de Vorhaben von SPD en Grünen. Der Frankfurter Bundestagsabgeordnete Kaweh Mansoori (SPD) bezeichnete die Ausbau-Pläne für die A5 als “völlig aus der Zeit gefallen”. Ob Becker noch unentschlossene Wähler won of vergrault, wird sich möglicherweise am Sonntag zeigen.

OB-Wahl in Frankfurt: Erste Umfrage-Ergebnisse sinds da

Eerste melding van Mittwoch, 1 maart, 14.02 Uhr: 17 Wochen, 119 Tage of drie Monate, drie Wochen en verschillende Tage – dieser Zeitraum liegt zwischen der Abwahl von Peter Feldmann (SPD) als Stadtoberhaupt en dem Wahltag bij de OB-Wahl in Frankfurt. Am Sonntag (5. März) entscheidet sich aber vermutlich eerste die Frage, we iterhin im Rennen bleibt.

20 Kandidaten en Kandidaten wonnen rond de 500.000 Wahlberechtigten in Frankfurt zur Auswahl. Dus waren es bei einer Oberbürgermeister-Wahl in Frankfurt noch nee. Chancen auf den Sieg waren jedoch nur Mike Josef (SPD), Uwe Becker (CDU) en Manuela Rottmann (Grüne) eingeräumt. Beiden Erstplatzierten der Wahl am Sonntag treten am 26. März in een van de Stichwahl gegeneinander een, sofern nicht ein Kandidat bereits im ersten Durchgang mindestens die Hälfte der Stimmen auf sich vereint.

OB-Wahl in Frankfurt: SPD wirft Grünen „Schmutzkampagne“ vor

Mike Josef (SPD) en Uwe Becker (CDU) met respectievelijk 32.2 en 32.8 Prozent eng beieinander lagen in een eerste Umfrage voor der OB-Wahl in Frankfurt. Die Grünen-Kandidatin Manuela Rottmann bleef achter bij de bescherming van INSA met nur 19 Prozent schon deutlich abgeschlagen dahinter. Auch der FR-Phototest zur OB-Wahl in den Straßen von Frankfurt lässt auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen schließen.

Die Krallen zijn lang geleden uitgekomen, um auch die noch unentschlossenen Wählerinnen und Wähler noch vom Kreuz bei der eigenen Person zu überzeugen. Dus beispielsweise die SPD den Grünen een “Schmutzkampagne” vor. (esa)