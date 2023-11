Der NATO-Eingeladene schließt sich dieser Erklärung an

Die Verbündeten verurteilen Russlands Entscheidung, aus dem Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE) auszutreten, und seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der im Widerspruch zu den Zielen des Vertrags steht. Der Rückzug Russlands ist der jüngste in einer Reihe von Maßnahmen, die die euroatlantische Sicherheit systematisch untergraben. Russland missachtet weiterhin die Rüstungskontrolle, einschließlich der Grundprinzipien der Gegenseitigkeit, Transparenz, Einhaltung, Überprüfung und Zustimmung des Gastlandes, und untergräbt die auf Regeln basierende internationale Ordnung. Auch wenn die Rolle des KSE als Eckpfeiler der euroatlantischen Sicherheitsarchitektur anerkannt wird, wäre eine Situation, in der sich alliierte Vertragsstaaten an den Vertrag halten, Russland dagegen nicht, unhaltbar.

Daher beabsichtigen die alliierten Vertragsstaaten, die Wirksamkeit des KSE-Vertrags im Einklang mit ihren völkerrechtlichen Rechten so lange wie nötig auszusetzen. Dies ist eine Entscheidung, die von allen NATO-Verbündeten voll und ganz unterstützt wird.

Die Bündnispartner bekräftigen ihr anhaltendes Engagement, militärische Risiken zu verringern und Fehleinschätzungen und Konflikten vorzubeugen. Die Bündnispartner sind bestrebt, auf der Grundlage der Grundprinzipien Transparenz, Einhaltung, Überprüfung, Gegenseitigkeit und Zustimmung des Gastlandes Vertrauen aufzubauen und so zu Frieden und Sicherheit beizutragen. Die Bündnispartner laden die Staaten, die dieses Engagement und diese Grundsätze teilen, ein, sich unseren Bemühungen anzuschließen, um ebenfalls zur Erhöhung der Vorhersehbarkeit und Stabilität im euroatlantischen Raum beizutragen.

Die Bündnispartner sind sich weiterhin einig in ihrem Bekenntnis zu einer wirksamen konventionellen Rüstungskontrolle als Schlüsselelement der euroatlantischen Sicherheit und berücksichtigen dabei das vorherrschende Sicherheitsumfeld und die Sicherheit aller Bündnispartner. Dies ergänzt die Abschreckungs- und Verteidigungsstrategie des Bündnisses, die die Bündnispartner weiter stärken wollen. Die Bündnispartner werden sich weiterhin über die Auswirkungen des aktuellen Sicherheitsumfelds und seine Auswirkungen auf die Sicherheit des Bündnisses sowie auf unseren Ansatz beraten und diese bewerten. Die Bündnispartner werden die NATO als Plattform für eingehende Diskussionen und enge Konsultationen über Rüstungskontrollbemühungen nutzen.