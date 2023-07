Darmstadt (dpa). Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 stellt sich in der sportlichen Leitung neu auf. Der Verein hat die Position „Leiter Abteilung Organisationslizenzspieler“ geschaffen und besetzt die Position mit Ex-Profi Michael Stegmayer, wie der Verein am Dienstag mitteilte. „Angesichts immer komplexerer Abläufe und umfangreicherer Anforderungen ist es wichtig, die anfallenden Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen“, sagte der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann. Ziel sei es, den „gestiegenen Herausforderungen und wachsenden Ansprüchen“ im Profifußball gerecht zu werden.

Stegmayer war bisher Teammanager und wird in dieser Position durch den bisherigen Teammanager Matthias Neumann ersetzt. „Er hat in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet und genießt einen hohen Stellenwert im Team“, sagte Wehlmann, dessen Rolle unverändert bleibt, über Neumann. Aufsteiger Darmstadt startet als Außenseiter in die Erstliga-Saison, die für die Lilien am 20. August mit einem Gastspiel beim Rivalen Eintracht Frankfurt beginnt.

