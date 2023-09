Der ehemalige Torhüter von Newcastle, Steve Harper, erholt sich im Krankenhaus nach einer Subarachnoidalblutung „gut“.

Der 48-Jährige, der über einen Zeitraum von 20 Jahren 199 Spiele für den Verein absolvierte, ist jetzt Direktor der Akademie der Magpies.

2 Harper betreut die aufstrebenden Talente in Newcastle Bildnachweis: Getty

Eine solche Zeit zwischen den Pfosten, die zwischen 1993 und 2013 dauerte, macht Harper zum dienstältesten Spieler in der Geschichte von Newcastle.

Am Mittwoch gab der Verein bekannt, dass er eine Subarachnoidalblutung, eine seltene Art von Schlaganfall, erlitten hatte und ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

In einer Erklärung sagte der Club: „Newcastle United sendet Liebe und beste Wünsche an Steve Harper und seine Familie, nachdem der Akademiedirektor des Clubs am Montag eine Subarachnoidalblutung erlitten hat.“

„Der Verein freut sich, mitteilen zu können, dass Steve wach ist und sich im Krankenhaus gut erholt.“

„Steve, seine Familie und alle bei Newcastle United danken den NHS-Mitarbeitern von Herzen für die unglaubliche Betreuung, die er erhält.“

In der Erklärung heißt es weiter: „Steve wird die volle Unterstützung des Vereins erhalten, während er sich erholt. Alle, die mit Newcastle United zu tun haben, senden Steve und seiner Familie ihre besten Wünsche, während er seine Genesung fortsetzt.“

Nach Leihstationen bei Bradford City, Gateshead, Stockport County, Hartlepool United und Huddersfield Town debütierte Harper 1998 für Newcastle.

Im Laufe seiner Karriere im St. James‘ Park blieb er 66 Mal ohne Gegentor, wobei er 112 Mal in der höchsten Spielklasse spielte.

2 Aufgrund seiner 20-jährigen Tätigkeit im Club ist er Rekordhalter bei den Magpies Bildnachweis: AFP

Harper spielte in der Saison 2002/03 auch in der Champions League für die Magpies und verließ den Verein 2013 in Richtung Hull City.

2016 folgte ein Wechsel nach Sunderland, bevor er als Torwarttrainer der Akademie zum Rivalen Newcastle zurückkehrte.

Harper verließ das Unternehmen drei Jahre später, um sich der nordirischen Nationalmannschaft anzuschließen, und begann 2021 seine Rolle als Direktor der Newcastle-Akademie.