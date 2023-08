Nach Angaben von talkSPORT hat Newcastle mit Southampton einen Deal über 40 Millionen Pfund inklusive Zuschlägen für Verteidiger Tino Livramento vereinbart.

Nach dem Abstieg der Saints aus der Premier League wurde mit einem Wechsel des Verteidigers in diesem Sommer in Verbindung gebracht.

1 Livramento dürfte diesen Sommer zu Newcastle wechseln Bildnachweis: Getty

talkSPORT berichtete kürzlich, dass Southampton ein 30-Millionen-Pfund-Angebot von Newcastle für den 20-Jährigen abgelehnt hat.

Den Magpies ist jedoch in den Verhandlungen ein Durchbruch gelungen, denn der Deal beinhaltet eine Ablösesumme von 35 Millionen Pfund plus 5 Millionen Pfund an Zuschlägen.

Auch Livramentos Ex-Klub Chelsea erhält nach seinem Abgang im Jahr 2021 50 Prozent des Geldes.

Weitere werden folgen.Das Neueste zu dieser und anderen aktuellen Nachrichten finden Sie bei talkSPORT