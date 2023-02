Newcastle 2 – 1 So’ton

Newcastle United wird zum ersten Mal seit 24 Jahren in Wembley spielen, nachdem sie Southampton insgesamt mit 3: 1 besiegt und das Finale des Carabao Cup erreicht haben.

Sean Longstaff führte im Hinspiel des Halbfinales in St. Mary’s mit 1:0 und war der unwahrscheinliche Held, als er mit einem frühen Doppel die Führung der Magpies ausbaute und sie fest auf Kurs für ihr erstes großes Endspiel seit der FA 1999 brachte Cup, ihre erste Reise ins neue Wembley und ihr erstes Ligapokalfinale seit 1976.

Bild:

Sean Longstaff feiert nach seinem Treffer für Newcastle





Che Adams traf dann eine Schönheit von außerhalb des Strafraums, um Southampton kurz vor der halben Stunde etwas Hoffnung zu geben, aber sie konnten nicht darauf aufbauen, als Newcastle in einer Nacht voller Jubel im St. James‘ Park einen 2: 1-Sieg feierte . Der einzige kleine Makel war eine späte Rote Karte für Bruno Guimaraes, der nun für drei Spiele gesperrt wird, nach einem schrecklichen späten Kampf gegen Samuel Edozie.

Bruno Guimaraes verpasst die nächsten drei Premier-League-Spiele West Ham (H) – Samstag, 4. Februar

Bournemouth (A) – Samstag, 11. Februar

Liverpool (H) – Samstag, 18. Februar

Entscheidend ist jedoch, dass er das Finale nicht verpassen wird, wo Manchester United oder Nottingham Forest Newcastles erstem Titel seit 1969 im Weg stehen werden. Obwohl es wahrscheinlich ersteres sein wird, da sie mit 3: 0 ins Rückspiel gehen Halbfinale am Mittwochabend im Old Trafford.

Longstaff steuert zum ersten Mal seit 1999 Newcastle nach Wembley

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Longstaff bringt Newcastle im Halbfinal-Rückspiel des Carabao Cup früh in Führung gegen Southampton



Jegliche Nervosität, die Newcastle möglicherweise hatte, wurde durch einen elektrischen Start und ein feines frühes Tor schnell zerstreut. Kieran Trippier hatte den Ball unten rechts und schob ihn nach innen zu Longstaff, der eine Serie von 54 Spielen ohne Heimtor beendete, als er eine Berührung nahm und dann Gavin Bazunu überholte.

Und genau wie bei den Londoner Bussen war es eine schnelle Sekunde für den Mittelfeldspieler. Es war ein weiterer hervorragender Team-Move, als Joelinton und Joe Willock sich auf der linken Seite kombinierten, bevor Miguel Almirons Schnitt zurück in den Raum den Lauf von Longstaff fand, um hineinzuschlagen.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Longstaff trifft erneut, um Newcastle mit 2:0 in Führung zu bringen



Newcastles Dürre in Zahlen 47 Jahre ist es her, dass Newcastle zuletzt im Ligapokalfinale stand

24 Jahre ist es her, dass Newcastle zuletzt im Wembley-Stadion spielte – im FA-Cup-Finale 1999

54 Jahre ist es her, dass Newcastle zuletzt einen Pokal gewonnen hat – den Inter-Cities Fairs Cup 1969

68 Jahre ist es her, dass Newcastle zuletzt einen heimischen Pokal gewonnen hat – den FA Cup 1955

Southampton war fassungslos, aber dank eines lockeren Passes von Willock in den Weg von Adams erhielten sie eine massive Rettungsleine. Der Stürmer hatte jedoch noch eine Menge zu tun, aber er nutzte den Raum 20 Meter entfernt aus, um einen zischenden Schuss über den ausgestreckten Sprung von Nick Pope hinaus zu erzielen – das erste Mal, dass der Torhüter in einem Wettbewerb kassierte, seit sie gegen die Saints antraten die Premier League am 6. November.

Nathan Jones nahm zur Halbzeit einige Änderungen vor, um zu versuchen, seine Mannschaft zurück ins Halbfinale zu bringen, und einer seiner Einwechslungen in Romeo Lavia hätte ihnen beinahe dabei geholfen, als sein brillanter Pass in der 72. Minute den Lauf von Adam Armstrong fand . Er durchbrach die Abseitsfalle, fand aber im Eins-gegen-Eins nicht an Pope vorbei.

Aber das wäre die letzte Chance für Southampton, was bedeutet, dass Newcastle sich auf ein erstes Ligapokalfinale seit 47 Jahren und einen Versuch freuen kann, zum ersten Mal seit dem Gewinn des Inter-Cities Fairs Cup-Finales im Jahr 1969 eine Trophäe zu gewinnen – eine Wartezeit von 54 Jahren.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Der Spieler des Spiels, Sean Longstaff, weigert sich, in der Umkleidekabine einen feierlichen Tanz aufzuführen, nachdem seine Mannschaft ins Finale des Carabao Cup eingezogen ist



Howe: Unser Teamgeist trägt uns durch

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Newcastle-Cheftrainer Eddie Howe sagt, er habe es genossen, das Carabao Cup-Halbfinale auf „seltsame Weise“ zu gewinnen. Außerdem ist die rote Karte von Bruno Guimaraes eine Chance für jemand anderen, im Finale zu spielen



Newcastle-Chef Eddie Howe über Sky Sports Football:

„Teamgeist und Zusammenhalt tragen einen weit und das haben wir im Moment. Es ist meine Aufgabe, ihn zu schützen, zu fördern und zu steigern. Ich habe einige brillante Profis in dieser Umkleidekabine, die den Verein gemacht haben stolz in dieser Saison.

„[Longstaff] ist entscheidend, da er durch und durch Newcastle ist. Er ist ein ausgezeichneter Spieler und nur das Hinzufügen von Toren wird das Bewusstsein aller anderen dafür schärfen. Ich freue mich so für ihn, denn er hat die Auszeichnungen verdient.

„[The red card] war ein schwerer Schlag für uns und es wird einige Zeit dauern, bis wir das begreifen. Er ist ein großer Spieler, weil alles durch ihn geht – wir werden ihn vermissen. Aber es wird eine Gelegenheit für jemand anderen sein.“

Jones: Wir kosten uns defensiv

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Southampton-Trainer Nathan Jones sagt, er sei stolz auf die Reaktion seiner Mannschaft nach dem 2:0-Rückstand gegen Newcastle. Er sagt auch, dass der ganze Fokus jetzt auf der Liga liegt.



Southampton-Chef Nathan Jones über Sky Sports Football:

„Ich war wirklich enttäuscht von den ersten 20 Minuten. Wir waren sehr passiv mit dem, was wir tun wollten. Wir waren nicht aggressiv und die Tore waren wirklich schlecht. Wir haben die Läufer ziehen lassen.

„Die zwei Möglichkeiten, die wir ihnen gegeben haben. Es war [defensive] Selbstmord wirklich. Aber die Reaktion danach war fantastisch. Wir haben ein Tor zurück bekommen, und in der zweiten Halbzeit waren wir hervorragend. Wir waren sehr positiv, das einzige, was uns gefehlt hat, war ein bisschen Modernität. Wir hatten eine glorreiche Chance, aber wir konnten sie nicht nutzen.“

Spieler des Spiels – Sean Longstaff

Wann ist das Carabao-Cup-Finale?

Das Finale des Carabao Cup findet am Sonntag, den 26. Februar statt. Es wird live übertragen Sky Sports Fußball.

Was kommt als nächstes?

Samstag, 4. Februar, 17:00 Uhr



Beginn 17:30 Uhr





Newcastle kehren Sie am Samstag um 17.30 Uhr in die Premier League zurück, wenn sie Gastgeber sind West Ham im St. James‘ Park, live on Sky Sports.

Die Seite von Eddie Howe ist dann live Sky Sports wieder am folgenden Samstag, wenn sie nach reisen Bournemouth für einen weiteren 17.30 Uhr Anpfiff.

Als nächstes für Southampton ist eine Reise nach Brentford um 15 Uhr am Samstag vor einem Heimspiel gegen Wölfe gleichzeitig am 11. Februar.