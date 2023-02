Darwin Nunez en Cody Gakpo scoorden toen Liverpool het gat op de vierde plaats dichtte naar zes punten met een 2-0 overwinning op Newcastle met 10 spelers in St James’ Park op Zaterdagavond voetbal.

Liverpool werd al vroeg onder druk gezet door de gastheren, maar ging al snel met 2-0 tegen de gang van zaken in met doelpunten van Nunez (10) en Gakpo (17).

Newcastle-doelman Nick Pope werd vervolgens weggestuurd omdat hij een doelpuntenkans ontzegde met een handbal buiten zijn strafschopgebied (22). De Engelse international mist nu de finale van de Carabao Cup aanstaande zondag.

Onverschrokken door een speler neer te laten, bleef Newcastle er het gevaarlijkst uitzien toen Alisson de linkervoet van Allan Saint-Maximin buiten hield met wat hulp van de lat voordat Dan Burn en Fabian Schar goudgerande kansen misten met hun hoofden uit spelhervattingen aan weerszijden van de pauze.

Liverpool heeft dit seizoen nu dubbel gewonnen van Newcastle – en blijft het enige team dat hen heeft verslagen in de Premier League – terwijl ze opschuiven naar de achtste plaats. Ondertussen zijn de Magpies nu op een vier-game winless run in de competitie voorafgaand aan een grote wedstrijd op Wembley tegen Man Utd.

Spelersbeoordelingen Newcastle: Paus (2), Trippier (7), Schar (6), Botman (7), Burn (6), Longstaff (7), Joelinton (7), Anderson (6), Almiron (7), Isak (6), Saint-Maximin (9). Subs: Dubravka (7), Gordon (6), Wilson (5), Ritchie (5), Murphy (6). Liverpool: Alisson (9), Alexander-Arnold (8), Gomez (7), Van Dijk (7), Robertson (7), Fabinho (7), Bajcetic (6), Henderson (6), Salah (8), Nunez ( 8), Gakpo (8). Subs: Milner (7), Firmino (6), Elliott (6), Jota (5). Speler van de wedstrijd: Allan Saint Maximin.

Hoe Liverpool Newcastle weer versloeg

Liverpool was de tweede beste in de openingssessies toen Alisson Miguel Almiron met een grote hand ontkende terwijl de bezoekers worstelden om de intensiteit van Newcastle het hoofd te bieden. Maar het waren de Reds die de leiding namen toen Trent Alexander-Arnold een wijd openstaande Nunez uitkoos achter de verdediging van de Magpies voordat hij zich na 10 minuten nadrukkelijk bekeerde om een ​​ruig St James’ Park het zwijgen op te leggen.

Newcastle bleef aan de leiding maar het was Liverpool dat als volgende toesloeg. Gakpo maakte contact met Mo Salah’s weelderige bal voor paus en maakte er twee doelpunten in twee nadat hij zes wedstrijden had gescoord na zijn overstap van PSV in januari.

Teamnieuws Newcastle-manager Eddie Howe voerde één wijziging door ten opzichte van het 1-1-gelijkspel in Bournemouth, waardoor Elliot Anderson zijn eerste Premier League-start kreeg.

Hij verving Joe Willock, die miste na een hamstringblessure.

Liverpool-verdediger Virigil van Dijk startte voor het eerst sinds 2 januari na herstel van een hamstringblessure.

Hij was de enige verandering van Liverpool na de 2-0 overwinning op Everton en kwam in de verdediging voor Joel Matip.

De wedstrijd ontrafelde daarna voor Newcastle toen Pope werd weggestuurd voor een opzettelijke handbal om Salah een doelpuntenkans te ontzeggen, en werd de eerste doelman in de geschiedenis van de Premier League die tweemaal toegaf en binnen 22 minuten een rode kaart kreeg.

Gakpo scoort het tweede doelpunt van Liverpool van de wedstrijd met een mooie aanraking en afwerking.



Newcastle weigerde op te geven toen Saint-Maximin de verdedigers van Liverpool rafelig aanviel voordat hij na een halfuur een poging van linksbenige op de lat zag tikken door Alisson. Burn raakte vervolgens vlak voor rust de lat met een kopbal met een kans waaruit hij waarschijnlijk had moeten scoren.

De Magpies stonden nog steeds bovenaan in de tweede helft toen Saint-Maximin het team naar voren sleepte met een briljante individuele prestatie voordat Schar een vrije kopbal uit een hoekschop miste en zijn poging naast de paal schoot, terwijl Liverpool er zwak uitzag bij spelhervattingen.

Nick Pope wordt uit het veld gestuurd nadat hij de bal buiten het strafschopgebied heeft aangeraakt.



Nunez stelde Martin Dubravka, de invaller van Newcastle, op de proef met een lage inspanning waaraan hij gelijk was voordat hij eraf ging met een schouderblessure. Joelinton werd ook voortijdig uitgeschakeld met een schijnbare hamstringblessure en Eddie Howe wilde geen enkel risico nemen in de aanloop naar de reis van zondag naar Wembley.

Diogo Jota was een van de Liverpool-spelers die van de bank werd gehaald en had meerdere keren kunnen scoren als zijn afwerking scherper was geweest. Newcastle kreeg ook een kans om er laat op terug te komen via invaller Callum Wilson tijdens de rust, maar hij werd geweigerd door Alisson, de topper van Liverpool.

Liverpool, dat nu een einde heeft gemaakt aan een verliesreeks van drie wedstrijden weg van huis, is op het juiste moment in vorm in de aanloop naar een maand vol wedstrijden, waaronder hun Champions League-finale-16 gelijkspel tegen Real Madrid en het bezoek van felle rivalen Man Utd in de Eredivisie.

Klopp: Enorm resultaat maar ruimte voor verbetering

Jürgen Klopp prijst de indrukwekkende 2-0 overwinning van Liverpool op Newcastle en vindt dat ze de drie punten verdiend hebben.



Dat heeft Liverpool-manager Jurgen Klopp gezegd Sky Sports: “Enorm resultaat, nul, twee prachtige goals en ruimte voor verbetering. Ik dacht dat we het heel goed deden – de rode kaart zou waarschijnlijk ook een prachtig doelpunt zijn geweest als Pope de bal niet had vastgehouden.”

“Tegen 10 man reageerden we niet bijzonder goed. Newcastle had niets meer te verliezen. Je kon zien dat het een topteam is met een topkarakter – ze gooiden alles op het veld. En we gaven ze te veel spelhervattingen.”

“Het meest negatieve was dat Darwin (Nunez) eraf moest. We moeten zien hoe ernstig dat is – hopelijk niet te veel. We moeten door deze dingen heen vechten. Een derde doelpunt zou enorm nuttig zijn geweest, maar we hadden om te vechten tot het einde.

“De opluchting van de 2-0, de rode kaart, en ineens een stap minder en het ritme was weg. Ik wou dat we dat beter hadden gedaan, maar uiteindelijk ben ik heel blij dat we er overheen zijn gekomen.” de lijn.

“Diogo (Jota) had kunnen scoren. Bobby (Firmino) begon heel goed en verloor toen twee of drie ballen waardoor ze min of meer tegenaanvallen kregen. Hier doorheen komen is de volgende stap voor hen. Virgil (van Dijk), 90 spelend minuten was moeilijk voor hem. Al de rest was echt goed.”

Howe: Ik steun de spelers om uit deze betovering te komen

Eddie Howe zegt dat er nog steeds positieve punten zijn van hun 2-0 nederlaag tegen Liverpool die ze kunnen meenemen naar de Carabao Cup-finale.



Dat vertelde Newcastle-baas Eddie Howe Sky Sports: “Er gebeurde veel in de wedstrijd, een goede start van ons en we hadden de eerste kans in de wedstrijd. We kregen twee goals tegen die niet bij ons passen. Ik was teleurgesteld over de goals, ik vond dat we ze moesten terugzien.”

“Tegen dit soort teams is dat het laatste wat je wilt zien, vooral met de score. Ik heb echt medelijden met Nick (Pope). Het is een heel moeilijke, hij is naar buiten gekomen en heeft de bal een beetje verkeerd ingeschat, ik veronderstel dat het technisch gezien een handbal, ik ken de regels van de rode kaart niet.

“Ik dacht dat het op de hoek stond met verdedigers die zich terugtrokken naar ons doel, maar dat werd gegeven. Ik vond de reactie op die uitzending briljant van het team. Ik dacht dat we in de wedstrijd bleven en competitief waren, we creëerden kansen en ik voelde me als we het volgende doelpunt konden maken, hadden we een route terug in de wedstrijd, maar dat gebeurde nooit.

“Ik heb periodes als deze gehad in mijn managementcarrière waarin je kansen creëert en de doelpunten niet vallen. Maar ik steun de spelers om eruit te komen, we hebben te veel kwaliteit om dat niet te doen.”

Saint-Maximin: Een slechte dag, ik heb medelijden met paus

Dat vertelde Newcastle-vleugelspeler Allan Saint-Maximin Sky Sports: “Het is een heel slechte dag. Ik ben verdrietig voor Nick Pope omdat hij het team probeerde te helpen. Het is een slechte rode kaart voor het team omdat hij niet in staat zal zijn om de (Carabao) Cup-finale te spelen. Hij heeft ons geholpen om in die situatie, dus we moeten hem steunen en als team achter hem staan.

“Ik denk dat we heel goed speelden. We kregen de eerste kans met Miggy (Almiron) en daarna scoorden ze gelijk. Het was pijnlijk, maar we bleven maar proberen meer kansen te creëren. Zelfs met tien man bleven we spelen.” We hadden nog steeds veel kansen, dus ik denk dat het heel positief is om te zien hoe we met 10 man kunnen spelen.

“Hoewel Liverpool momenteel niet in de topposities staat, is het nog steeds een geweldig team. Dat hebben ze vandaag laten zien. Ik denk dat we gefocust moeten zijn voor de bekerwedstrijd, maar ik ben erg teleurgesteld over deze wedstrijd.” Het is altijd belangrijk om te winnen voor een belangrijke wedstrijd.

“Het echte positieve is dat we zelfs met tien man – ze spelen nog steeds in de Champions League – heel goed speelden en zoveel kansen creëerden om terug te komen. Daar mogen we heel trots op zijn, want ik ken veel teams in die situatie.” zou niet de kansen creëren die we hebben gecreëerd.

“Ik weet zeker dat we Manchester United veel problemen kunnen bezorgen.”

Wat is het volgende?

Die van Newcastle volgende spel is hun ontmoeting met Manchester United in de Carabao Cup-finale – met de Magpies één wedstrijd verwijderd van het in de wacht slepen van hun eerste grote trofee in 68 jaar – op zondag 26 februari, live op Sky Sports; aanvang 16.30 uur.

De ploeg van Eddie Howe keert dan terug naar de Premier League-actie bij Manchester City op zaterdag 4 maart; aanvang 12.30 uur.

van Liverpool aandacht gaat nu naar de Champions League, met Real Madrid een bezoek aan Anfield voor de heenwedstrijd van hun laatste 16 gelijkspel op dinsdag; aanvang 20.00 uur.

De ploeg van Jurgen Klopp is dan zaterdag weer aan het werk in de Premier League met een uitstapje naar Kristallen paleisleef verder Sky Sports; aanvang 19.45 uur.