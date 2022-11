Newcastle 0 – 0 C Palast

Nick Pope baute seine WM-Referenzen mit drei Paraden im Elfmeterschießen aus, als Newcastle an Crystal Palace vorbei in die vierte Runde des Carabao Cups einzog.

In der Nacht, bevor Englands Trainer Gareth Southgate seinen Kader für Katar benannte, wehrte der Magpies-Keeper Luka Milivojevic, Jean-Philippe Mateta und Malcolm Ebiowei aus 12 Metern ab und sicherte sich nach einem tristen 0:0-Unentschieden gegen Tyneside einen 3:2-Sieg im Elfmeterschießen.

Früher am Tag hatte der Club angekündigt, dass seine von Saudi-Arabien geführte Eigentümergruppe ihre Gesamtinvestition mit einer Kapitalspritze von 70,4 Millionen Pfund auf über 450 Millionen Pfund erhöht habe, um ihre Absicht voranzutreiben, „einen Club aufzubauen, der konstant auf höchstem Englischniveau konkurrieren kann und europäischen Fußball“.

Bild:

Nick Pope hielt im Elfmeterschießen drei Elfmeter von Crystal Palace





Natürlich hat Newcastle seit 1969 keine große Trophäe mehr gewonnen und zuletzt vor 14 Jahren einen großen nationalen Titel gewonnen, aber eine Rekordkulisse von 51.660 Zuschauern für ein Ligapokal-Unentschieden im St. James‘ Park erschien in der Hoffnung, dass der Verein einen Schritt näher rückt um diese Dürre zu beenden.

Letztendlich hat eine Mannschaft, die seit dem 4: 1-Ligasieg am Sonntag in Southampton acht Änderungen hatte, genau das getan, aber es war eine schmerzhafte Angelegenheit, nachdem sie in den letzten Wochen in die Top 3 der Premier League aufgestiegen war.

James Tomkins, einer von sechs Spielern, die in die Startaufstellung des Palace eingezogen wurden, köpfte von Milivojevics Ecke in der 10. Minute herüber, und Pope musste eine getriebene Flanke von Mateta einstecken, wobei die Magpies im Laufe der Hälfte Schwierigkeiten hatten, irgendeinen Rhythmus zu finden.

Der Torhüter von Newcastle musste auch in der 22. Minute eine gute Parade von Matetas abgewinkeltem Schuss machen, nachdem er von Will Hughes eingespielt worden war.

Howes Männer kamen einfach nicht in Schwung, da der zurückkehrende Allan Saint-Maximin keinen nennenswerten Ballbesitz hatte und Frontmann Chris Wood schmerzhaft isoliert war, und 30 Minuten waren vergangen, als Elliot Anderson sich sauber drehte, bevor er Sam Johnstone zu seiner ersten Parade zwang.

Johnstone wurde von Jonjo Shelveys schnell ausgeführtem Freistoß in der 33. Minute ängstlich zurück zu seiner Linie geschickt und war erleichtert, als der Ball nur knapp am Tor vorbeiging.

Der Torhüter des Palastes war innerhalb von Sekunden nach dem Neustart wieder im Einsatz und blockierte Woods Versuch an seinem nahen Pfosten, nachdem der Stürmer auf Tomkins ‚Unterschuss-Rückpass gelaufen war, aber Papst war glücklich, als Ayews Schuss in der 50. Minute hoch flog und weit, als die Eagles antworteten.

Anderson sah, wie ein Kopfball von Saint-Maximins Flanke nur knapp abgefälscht wurde, und Pope sammelte Hughes‘ abgefälschten Schuss sicher ein, wobei beide Seiten versuchten, das Tempo zu erhöhen.

Dan Burn warf in der 63. Minute eine Ecke von Matt Targett am langen Pfosten vorbei, als Howe einen dreifachen Wechsel vorbereitete und die Kavallerie drei Minuten später ordnungsgemäß eintraf, als Kieran Trippier, Sven Botman und Bruno Guimaraes Javier Manquillo, Burn und Sean Longstaff ersetzten, und sie waren bald da gefolgt von dem formstarken Miguel Almiron.

Neun Minuten vor Schluss bekam der Nationalspieler von Paraguay seine Chance, als er von Trippier eingewechselt wurde, aber Johnstone verwehrte ihm in ebenso vielen Spielen ein achtes Tor, um das Unentschieden zu einem Elfmeterschießen zu führen.

Wood, Trippier und Joelinton waren erfolgreich, wo Botman und Guimaraes es nicht waren, aber Popes Heldentaten brachten die Magpies durch.