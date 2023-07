Einst im Bundesstaat verschwindend selten, wurden allein letzte Woche auf Long Island mindestens vier Haibisse bestätigt

Der Bundesstaat New York wird Dutzende hochmoderne Drohnen über den Stränden von Long Island und New York City einsetzen, um der Zunahme von Hai-Angriffen entgegenzuwirken, gab Gouverneurin Kathy Hochul am Freitag bekannt.

Etwa eine Million US-Dollar wurden bereitgestellt, um eine unbestimmte Anzahl von Drohnen zu kaufen und das Personal der örtlichen Parkverwaltung im Umgang mit den unbemannten Fluggeräten zu schulen, die dreimal täglich ihr ausgewiesenes Gebiet durchsuchen.

Hochul hatte mit dem Kauf von zehn Drohnen zu Beginn der diesjährigen Strandsaison die Größe der Haiüberwachungsflotte des Staates bereits mehr als verdoppelt, sodass sich die Gesamtzahl der Drohnen auf 18 erhöhte. Die fortschrittlichsten unter ihnen sind mit Wärmebildtechnik und Laser ausgestattet Entfernungsmessung und hochwertige Kameras für Nacht- und Sturmpatrouillen sowie die Möglichkeit, persönliche Schwimmgeräte abzuwerfen.









Während es im Bundesstaat seit Jahrzehnten keinen tödlichen Haiangriff mehr gab, bestätigten die Behörden während des Unabhängigkeitstags am Dienstag drei nicht tödliche Bisse auf Long Island und der nahegelegenen Fire Island. Am Vortag wurde auf Fire Island ein Biss bestätigt und ein weiterer vermutet. Am Donnerstag führte die Sichtung eines 10-Fuß-Hai im Robert Moses State Park dazu, dass das Wasser an dem beliebten Ort geleert wurde, der bereits Anfang der Woche gezwungen war, die Eröffnung zu verschieben, als eine Gruppe von 50 Sandhaien versuchte, die Party zum Absturz zu bringen.

Haiexperten beharren darauf, dass es sich bei den Bissen um Unfälle handelt, da Menschen keine natürliche Beute für Haie sind, und führen saubereres Wasser und reichliche Köderfischpopulationen darauf zurück, dass ein Dutzend Arten von Fleischfressern näher an der Küste in Versuchung geführt werden. Es wird angenommen, dass ein Zustrom junger Tigerhaie für den Großteil der Zunahme der Hai-Begegnungen verantwortlich ist – im vergangenen Jahr wurden in New York acht Menschen gebissen, womit New York nach Florida die zweitgrößte Hai-Angriffshauptstadt der USA ist.

Vor dem Fressrausch im letzten Jahr wurden in New York nur zwölf unprovozierte Haibisse registriert – überhaupt. Allerdings hatte ihre Häufigkeit bereits damals zugenommen, sodass im Jahrzehnt bis 2022 vier gezählt wurden.

Eine Hai-Sichtung in einem New Yorker Staatspark setzt Hunderte von Menschen in Bewegung, darunter Rettungsschwimmer, Polizisten, Parkpersonal und über 200 Mitglieder der Long Island Coastal Awareness Group, die mit der Überwachung ihrer eigenen Strandabschnitte beauftragt sind. Erst nachdem das Wasser eine Stunde lang für haifrei erklärt wurde, kann das Schwimmen wieder aufgenommen werden.

Selbst die New Yorker Polizei verfügt nur über 14 Überwachungsdrohnen. Die unbemannten Flugzeuge sind Gegenstand großer Bestürzung seitens Bürgerrechtsgruppen, die ein Verbot des Drohneneinsatzes bei verfassungsrechtlich geschützten Versammlungen wie Protesten oder sogar ein vollständiges Verbot von Polizeidrohnen vorgeschlagen haben. Es ist jedoch unklar, wohin solche Maßnahmen die Haibeobachter von Hochul führen würden.