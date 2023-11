New Yorks Michelin-Stern-Gewinnerliste für 2023

Die größte Neuigkeit für New York bei der Verleihung des Guide Michelin 2023 am Dienstagabend war die Aufwertung zweier japanischer Lokale von einem auf zwei Michelin-Sterne: luxuriöses Sushi Noz im Edomae-Stil der Upper East Side mit Chefkoch Abe Nozomu; und das Kaiseki Flatiron Restaurant Odo aus Hiroki Odo.

Auch die Major Food Group ist wieder im Michelin-Mix vertreten, nachdem Clam Bar und Carbone von ZZ letztes Jahr von der Liste gestrichen wurden. Das schwer zugängliche Torrisi Bar and Restaurant in Little Italy mit Chefkoch Rich Torrisi an der Spitze erhielt einen Michelin-Stern.

Und vielleicht geht die bittersüße Auszeichnung an das mit zwei Sternen ausgezeichnete Al Coro in der ehemaligen Heimat von Del Posto und das mit einem Stern ausgezeichnete Oxalis in Prospect Heights, die beide auf dem besten Weg sind, bis zum Jahresende abzuschließen.

Adam Richman moderierte eine rasante Preisverleihung in Tribeca in den Spring Studios, die erste, bei der die Ankündigungen von drei Städten zusammenkamen. Als die Nacht begann, rasselte er in rasanter alphabetischer Reihenfolge Michelin-Sterne für New York, Washington, D.C. und Chicago herunter, während eine Musikschleife im Hintergrund klang, als wäre er im Intro-Titelsong von gefangen Chef’s Table.

Die Top-Restaurants haben sich in diesem Jahr nicht verändert, mit vier Drei-Michelin-Sterne-Gewinnern, darunter Eleven Madison Park, Le Bernardin, Masa und Per Se, wobei letzteres im Sommer wegen Umbauarbeiten geschlossen und im September wiedereröffnet wurde. Lediglich ein Restaurant wurde von der Drei-Sterne-Liste gestrichen, und zwar mit der vorübergehenden Schließung des Chef’s Table im Brooklyn Fare, das nach einer Eigentümertrennung mit einem erneuerten Küchenteam wiedereröffnet wurde.

Insgesamt gab es 14 Restaurants, die mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurden, wobei nur das geschlossene Momofuku Ko von der Liste gestrichen wurde. Chefkoch Odo war nicht bei der Zeremonie anwesend, um seine Auszeichnung entgegenzunehmen; Ein Sprecher sagt, er sei bei einem Catering-Job gewesen und habe dies auf YouTube verfolgt.

Acht neue Ein-Stern-Restaurants haben sich der Liste der 55 New Yorker Restaurants mit einem einzigen Michelin-Stern angeschlossen. Die Ergänzungen sind Bōm, das Degustationsmenü-Restaurant von Küchenchef Brian Kim und dem Oiji Mi-Team; Essential von Christophe von Christophe Bellanca; unterirdisches Jōji mit den Köchen George Ruan und Daniel Boulud; und Meju, eine Kochtheke mit Schwerpunkt auf Fermentation im Little Banchan Shop in Long Island City. Sushi Ichimura reiht sich in die Liste ein, von Eiji Ichimura, dem Chefkoch des früheren mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Ichimura im Uchū, und davor von BrushStroke. Shmoné von Eyal Shani wurde ebenfalls hinzugefügt, zusammen mit dem französisch-japanischen Degustationsmenü Restaurant Yuu, dem einzigen neuen Restaurant in Brooklyn, das einen Stern erhielt.

Die anonymen Michelin-Inspektoren haben eine Handvoll Restaurants von der Ein-Stern-Liste gestrichen, darunter das inzwischen geschlossene Batard; Casa Enrique in Long Island City; Contra in Manhattan, das geschlossen wurde und ein neues Restaurant von denselben Eigentümern werden wird; Mexikanisches Restaurant Claro in Brooklyn; der äußerst beliebte Don Angie in Manhattan; Kanoyama; Flusscafé; und Sushi Ginza Onodera, das geschlossen wurde.

Laut dem Reiseführer bedeutet ein Stern: „Hochwertige Küche, einen Besuch wert.“ Zwei Sterne bedeuten: „Ausgezeichnete Küche, einen Umweg wert.“ Drei Sterne bedeuten: „Außergewöhnliche Küche, eine besondere Reise wert.“ Laut Andrew Festa, einem Sprecher von Michelin, endete der Bewertungsprozess für den diesjährigen Reiseführer Ende September.

Am 1. November hat Michelin 11 neue Restaurants in die Kategorie „Bib Gourmand“ aufgenommen, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Mittlerweile stehen insgesamt 102 Restaurants auf der Liste, im Vorjahr waren es noch 125. In der Kategorie werden Restaurants ausgezeichnet, in denen Kunden für etwa 50 US-Dollar vor Steuern und Trinkgeld zwei Gänge und ein Getränk oder Dessert bestellen können.

Bevor die Auszeichnungen bekannt gegeben wurden, wurden mehrere Vertreter der Branche ausgezeichnet, darunter Madalyn Summers vom Cafe Mars in Gowanus für herausragenden Service; Enrique Olvera’s Cosme für außergewöhnliche Cocktails; und Yannick Benjamin von Harlem’s Contento für den Top-Sommelier-Preis. Der New Yorker Young Chef Award ging an Telly Justice von HAGS und der Michelin Mentor Chef Award ging an Emma Bengtsson von Aquavit. Dirt Candy erhielt für seine nachhaltigen Praktiken sowie Family Meal at Blue Hill eine Auszeichnung mit dem grünen Michelin-Stern.

Die vollständige Liste der Star-Auswahl 2023 für New York

Drei-Sterne-Restaurants

Elf Madison Park

Le Bernardin

Masa

An sich

Zwei-Sterne-Restaurants

Al Coro

Aquavit

Aska

Atera

Atomix

Blue Hill bei Stone Barns

Daniel

Gabriel Kreuther

Jean-Georges

Jungsik

Das moderne

Odo (neu)

Saga

Sushi Noz (neu)

Ein-Stern-Restaurants

63 Clinton

Bōm (neu)

Casa Mono

Kaviar Russe

Clover Hill

Cote

Kronenscheu

Schmutzige Süßigkeiten

Essential von Christophe (neu)

Estela

Familienessen im Blue Hill

Vier Reiter

Francie

Frevo

Gramercy Taverne

Hirohisa

Icca

Jeju-Nudelbar

Jōji (neu)

Joomak Banjum

Jua

Kochi

Kosaka

L’Abeille

Le Coucou

Le Jardinier

Le Pavillon

Mari

Meju (neu)

Das Musketenzimmer

Noda

Nr. 17

Oiji Mi

Eine weiße Straße

Oxalis

Oxomoco

Rote Büroklammer

Restaurant Yuu (neu)

Rezdora

Das Flusscafé

Semma

Shion 69 Leonard Street

Shmoné (neu)

Sushi Amane

Sushi Ichimura (neu)

Sushi Nakazawa

Sushi Yasuda

Tempura Matsui

Torien

Torrisi (neu)

Tsukimi

Tuome

Sakristei

Yoshino