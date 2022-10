New Yorker U-Bahn-Kriminalität: Was ist Wahrnehmung, was ist real und wie kann man sie beheben?

CNN

—



Das New Yorker U-Bahn-System ist mit 472 Stationen und 665 Meilen Gleis eines der größten, ältesten und kompliziertesten der Welt. Aber Kriminalität und Angst sind zu einem echten Problem für das System geworden.

Fahrgäste, die von der Pandemie vertrieben wurden, kehren in das System zurück, aber vielleicht langsamer, weil Schlagzeilen über Messerstechereien, Raubüberfälle und Menschen, die von Fremden vor Züge geschoben werden, auftauchen.

Das Verständnis von Transitkriminalität unterscheidet sich von Straßenkriminalität. Es ist nicht eine einzelne Nachbarschaft, die Sie mit Polizisten überfluten können, oder ein bestimmter Ring von Kriminellen, die angegriffen und zusammengetrieben werden können. Das New Yorker Transitsystem widersetzt sich den regulären Taktiken der Gemeindepolizei, da es keine Gemeinde ist, sondern das weitläufige und sich ständig bewegende System, das alle Gemeinden New Yorks miteinander verbindet.

Der Bürgermeister von New York, Eric Adams, hat kürzlich die Befürchtungen, die U-Bahnen seien gefährlicher geworden, zurückgewiesen, indem er sagte, das Problem liege eher in der „Wahrnehmung“ als in einem statistischen Anstieg der Kriminalität.

Ist die Kriminalität im Versandverfahren dieses Jahr deutlich gestiegen?

Ja, wenn man die Zahlen mit dem Vorjahr vergleicht, ist die Kriminalität im Versandverfahren um mehr als 40 % gestiegen. Die Ursache für die Zahlen ist Diebstahl, was normalerweise bedeutet, dass das Telefon oder die Brieftasche einer Person aus ihrer Tasche oder von einem Sitz gestohlen wurde, manchmal ist es, wenn die Leute einnicken. Die gewaltlose Kriminalität ist also stärker gestiegen als die Gewaltkriminalität, aber es sind die Gewaltverbrechen, die wir in den Nachrichten sehen, die die Sinne vieler Fahrer schockieren.

Also was ist mit Gewaltverbrechen?

Was die Polizei sieht, sind kleine Zahlen, aber sie haben erhebliche Auswirkungen auf das System und die Psyche seiner Fahrer. In diesem Monat gab es bisher drei Morde; zu viele in zu kurzer Zeit, um keine ernsthafte Frage zur Sicherheit zu stellen. Diese drei Morde machen es für 2022 bisher neun. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres betrug die Zahl der Morde sechs. Raubüberfälle sind ebenfalls um etwa 34 % gestiegen, Felony Assault um etwa 17 %. Wenn man das mit dem letzten Jahr vergleicht, als es noch eine Million Fahrer weniger gab.

Es hört sich so an, als ob die Kriminalität außer Kontrolle geraten ist, nicht wahr?

Hier wird es also kompliziert, aber es lohnt sich tatsächlich, es zu verstehen. Es scheint, als ob die Kriminalität dramatisch zugenommen hat, es sei denn, Sie zoomen heraus. Wenn Sie die „sieben Majors“ nehmen, die der Standard für die Messung von Kriminalität, Mord, Vergewaltigung, Raub, Körperverletzung, Einbruch und schwerem Diebstahl sind, sehen Sie, dass all diese Verbrechen im Jahr 2019 vor der Pandemie etwas höher waren. Im Moment ist die Kriminalität tatsächlich um 4 % niedriger als 2018 oder 2019.

Welche anderen Faktoren müssen Sie berücksichtigen, um dies herauszufinden?

Fahrgastzahl. Stellen Sie sich das Nahverkehrssystem als eine eigene Stadt vor. Im Jahr 2019 hätten die New Yorker U-Bahnen eine Bevölkerung von etwa 5,5 Millionen Menschen (Fahrern) gehabt. Wenn ein „Ort“ mit mehr Einwohnern als Los Angeles nur sechs schwere Verbrechen pro Tag hätte, wäre das fantastisch. Mit 10 oder 12 Morden pro Jahr wäre es bei weitem die sicherste Großstadt der Nation. Aber zurück zum Transit. Wir haben weniger Kriminalität als vor der Pandemie, aber wir haben auch weniger Fahrgäste. Aber selbst wenn die Fahrgastzahlen in den letzten Wochen auf durchschnittlich 3,8 Millionen gestiegen sind, bleibt die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden, sehr gering, etwa eins zu 600.000.

Warum haben so viele Fahrer Angst?

Ein paar Gründe. Erstens, wenn sie die Boulevardzeitungen lesen, müssten sie es sein. Dies sind Beispiele für die Schlagzeilen für Oktober: „Spitze der Transitkriminalität“, „Governor’s Race Spotlight findet Sicherheitsprobleme im Transitverkehr“, „Verängstigte New Yorker wenden sich Vespas und Citi-Bikes zu“, „Adams muss Hochul zum Handeln drängen, da der U-Bahn-Horror weitergeht “ und dann gibt es natürlich die Geschichten des Verbrechens des Tages. Aber die Angst der Fahrgäste zu verstehen, geht über das Gewaltverbrechen hinaus, das mehr Aufmerksamkeit erhält, weil es in den U-Bahnen passiert. Diese Geschichten sind sicher im Bewusstsein der Leute, aber dann gehen sie in die U-Bahn und im Laufe eines Tages oder einer Woche sehen sie den Obdachlosen ausgestreckt auf der Bank, sie sehen den psychisch Kranken schreien oder sich aufführen, die Kinder Gras rauchend, sehen sie den Mann beim Urinieren an der Ecke des Bahnsteigs schlimmer, im Zug. All dies, obwohl es kein Gewaltverbrechen ist, gibt den Fahrern ein Gefühl von Unordnung und Angst. Sie haben einfach das Gefühl, dass die Dinge dort unten nicht ganz unter Kontrolle zu sein scheinen, und selbst wenn sie noch nie Opfer eines schweren Verbrechens im System geworden sind, macht es sie nervös, wenn sie das alles sehen.

Wo bleibt also die Durchsetzung?

Interessante Frage. Das NYPD nimmt jedes Jahr buchstäblich Tausende von Verhaftungen im Transitsystem vor und stellt Tausende weitere Vorladungen aus. In diesem Jahr hat die Polizei bisher 6.793 Verhaftungen im Transitsystem vorgenommen. Im vergangenen Jahr zu diesem Zeitpunkt waren es 4.622. Verhaftungen sind um 47 % gestiegen, aber das gilt für Verbrechen. Wenn Sie sich die anderen Verstöße ansehen – die Bedingungen der „Lebensqualität“ – diejenigen, die dazu führen, dass sich die Menschen im System unsicher fühlen, sind diese Vorladungen um über 200 % gestiegen. Es wäre schwer zu argumentieren, dass die Polizei nicht an der Durchsetzung beteiligt ist.

Wenn Festnahmen und Vorladungen in den letzten zwei Jahren um so viel zugenommen haben, warum hat die Kriminalität dann in denselben zwei Jahren zugenommen?

Noch bevor die Gesetze zur Reform der Kaution und der Strafjustiz die Art und Weise änderten, wie Polizisten Gesetze in den U-Bahnen durchsetzen konnten, stellten die Staatsanwälte die Verfolgung vieler dieser Verstöße und Verbrechen ein. Das vielleicht bedeutendste unter diesen Verbrechen war das Springen von Drehkreuzen. Verkehrspolizisten haben ein altes Sprichwort: „Wer das Tor kontrolliert, kontrolliert das System.“ Was sie bedeuten, ist, dass die meisten Leute, die hinter ernsthaften Störungen im System stehen, nicht für den Eintritt bezahlen. Das Ticketing und in einigen Fällen die Verhaftung von Personen, die das Drehkreuz übersprungen haben, war früher ein Schlüsselfaktor für die Reduzierung der Gesamtkriminalität im System. Früher war es so, dass beim dritten Mal, wenn eine Person beim Überspringen des Drehkreuzes erwischt wurde, statt nur einem weiteren Ticket, sie festgenommen werden konnte. Die Bezirksstaatsanwälte schreiben diese Anklagen nicht auf. Das Rauchen von Gras in Zügen oder Bahnsteigen (oder sogar Zigaretten) ist immer noch ein Verstoß. Das öffentliche Urinieren und die anderen Dinge sind jetzt alle nur noch ein Ticket und die Übertreter werfen sie oft einfach weg. Sogar bei Ordnungswidrigkeitsdelikten zögern die Staatsanwälte, sie anzuklagen, und die Richter, etwas anderes zu tun, als sie zu entlassen. Viele Kriminelle und Übertreter sind ziemlich zuversichtlich, dass es nur wenige oder gar keine Konsequenzen geben wird, die über die Unannehmlichkeiten eines Augenblicks hinausgehen.

Also, wenn die Bullen ihre Räder durchdrehen, warum stören sie sich dann?

Ehrlich gesagt fragen sie sich das oft, aber ihr Chef, Jason Wilcox, und ihre Vorgesetzten drängen sie, sich zu engagieren. Sie ermutigen die Beamten, die Vorladung zu schreiben, auch wenn das Ergebnis ungewiss ist. Nur durch das Eingreifen nach einem Verstoß kann ein Beamter seinen Ausweis erhalten und herausfinden, ob die Person, mit der Sie sprechen, einen Haftbefehl für ein schweres Gewaltverbrechen im System oder auf der Straße hat. Manchmal führt allein die Tatsache, jemanden zu engagieren, der einen Verstoß begeht, dazu, dass er damit aufhört. Bei einer Festnahme kann ein Beamter feststellen, dass er ein Messer oder eine Waffe bei sich trägt. Manchmal sagt es der Person nur, dass die Bullen eingreifen werden, wenn sie einen Verstoß sehen. Die reitende Öffentlichkeit und der Übertreter müssen beide täglich sehen, dass die Bullen dort unten immer noch im Spiel sind, selbst wenn die Gesetze schwächer sind und die Staatsanwälte eine Anklage ablehnen. Andernfalls, so die Wahrnehmung, gibt die Polizei einfach auf.