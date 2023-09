New Yorker Musea restitueren Schiele-Werke en Grünbaum-Erben – Kunstmarkt

New York – Het bericht van de „New York Times“ werd gepubliceerd door de Mittwoch-werknemer van de sterreichische Malers Egon Schiele. Ze zijn er trots op deel uit te maken van de Sammlung des 1941 im KZ Dachau, ondersteund door kabarettisten Fritz Grünbaum. We hebben nu Amerikaans-Amerikaanse musea en twee privécollecties waar we vrijelijk werken, waaronder het Museum of Modern Art, de Morgan Library & Museum, het Santa Barbara Museum of Art en de Sammler Ronald S. Lauder en de Nachlass von Serge Sabarsk.