Es gibt Champions, die nicht viele Menschen kennen. Hierzulande dürfte das auf den US-Amerikaner Joey Chestnut zutreffen. Aber in seinem Wettbewerbsbereich, dem schnellen Essen von Hot Dogs, ist er eine Koryphäe. Beim berühmtesten Wurstessen-Wettbewerb der Welt holt er sich nun einen weiteren Sieg.

Der New Yorker Independence Day Hot Dog Eating Contest endete zum 16. Mal in 17 Jahren mit demselben Ergebnis: Seriensieger Joey Chestnut hat erneut gewonnen und in zehn Minuten 62 Brühwürste und wassergetränkte Brötchen verschlungen. Tausende Zuschauer bejubelten die Leistung des 39-Jährigen, als er Konkurrenten besiegte, die bereits Wettbewerbe zum Essen von Sushi, Donuts und gekochten Eiern gewonnen hatten. Gesponsert wird der Wettbewerb von einem Wurstproduzenten und dem Hersteller eines Medikaments gegen Sodbrennen.

Der Esswettbewerb der Männer hatte dieses Jahr aufgrund von Gewittern mit einer zweistündigen Verzögerung begonnen. Zunächst sah es so aus, als würde die Veranstaltung aufgrund der Gefahr für die Zuschauer abgesagt werden, doch dann einigten sich die Veranstalter mit der Polizei. „Gegen Amerika kann man nie wetten“, sagte ein Kommentator des Sportsenders ESPN2.

Rekord bei 76 Hot Dogs

Seit 2016 gewinnt Chestnut durchweg den Wettbewerb vor dem Vergnügungspark Coney Island südlich von New York. Er ist der unangefochtene „GOAT“ in der Disziplin. Sein eigener Weltrekord liegt bei 76 Hot Dogs – knapp acht pro Minute. Auch in den USA sorgte Chestnut in diesem Jahr für Schlagzeilen als Werbefigur eines Getränkekonzerns, der mittlerweile „Colachup“ für Hotdogs verkauft, eine Mischung aus Cola-Getränk und Ketchup.

Bei den Damen hatte zuvor Miki Sudo mit 39,5 von der Jury gezählten Hot Dogs die Nase vorn. Sie hat seit 2014 alle Wettbewerbe gewonnen, mit Ausnahme von 2021 – als sie schwanger war, nahm sie nicht teil.