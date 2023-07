Ein New Yorker Architekt wurde verhaftet und wegen Mordes an drei Frauen vor mehr als einem Jahrzehnt angeklagt.

Die Leichen wurden in der Nähe eines Strandes auf Long Island gefunden.

Die Morde waren Gegenstand eines Netflix-Films aus dem Jahr 2020 mit dem Titel „Lost Girls“.

Ein New Yorker Architekt wurde am Freitag im Zusammenhang mit den seit langem ungeklärten Morden an drei Frauen angeklagt, deren Leichen vor mehr als einem Jahrzehnt in der Nähe eines Strandes auf Long Island gefunden wurden.

Rex Heuermann, 59, wird wegen des Todes der drei Frauen in den Jahren 2009 und 2010 wegen Mordes angeklagt und ist der „Hauptverdächtige“ im Mord an einer vierten Frau, sagten Beamte.

„Rex Heuermann ist ein Dämon“, sagte Rodney Harrison, Polizeikommissar von Suffolk County, gegenüber Reportern. „Ein Raubtier, das Familien ruiniert.“

Heuermann, der in Massapequa Park, einer Stadt in der Nähe von Gilgo Beach, lebte, wo die Leichen gefunden wurden, wurde am Donnerstagabend in Manhattan festgenommen.

Alle vier Frauen – Amber Costello, Melissa Barthelemy, Megan Waterman und Maureen Brainard-Barnes – waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft in ihren Zwanzigern und arbeiteten als Sexarbeiterinnen.

„Jedes der vier Opfer wurde in ähnlicher Position aufgefunden und auf ähnliche Weise mit Gürteln oder Klebeband gefesselt, wobei drei der Opfer in sackleinenartigem Material eingewickelt aufgefunden wurden“, sagte US-Bezirksstaatsanwalt Ray Tierney.

Tierney sagte, der Fall gegen Heuermann basiere auf DNA-Beweisen aus einer weggeworfenen Pizzaschachtel, Mobiltelefondaten, die ihn mit den Opfern in Verbindung bringen, und einer Sichtung seines Fahrzeugs im Haus einer der ermordeten Frauen.

„Für jeden der Morde bekam er ein eigenes Brennertelefon und nutzte dieses, um mit den Opfern zu kommunizieren“, sagte Tierney. „Dann, kurz nach dem Tod der Opfer, würde er das Brennertelefon loswerden.“

„Verspottende Anrufe“

Heuermann führte außerdem Hunderte von Internetrecherchen zu den Ermittlungen zu den Morden durch und stellte Fragen wie „Warum wurde der Serienmörder von Long Island nicht gefasst?“

„Darüber hinaus gab es jede Menge Folterpornos und Darstellungen von misshandelten, vergewaltigten und getöteten Frauen“, die auf Heuermanns Computer gefunden wurden, sagte Tierney.

Der US-Anwalt sagte, Heuermann, der Genehmigungen für 92 Waffen besaß, habe nach ihrem Verschwinden auch „spottierende Anrufe“ bei der Schwester eines der Opfer getätigt.

Der Eingang zum Gilgo Beach ist am 14. Juli 2023 in Babylon, New York, zu sehen. Ein Verdächtiger der Morde in Gilgo Beach wurde in dem ungelösten Fall festgenommen, der mit mindestens zehn menschlichen Überresten zusammenhängt, die seit 2010 in einem Vorort von Long Island entdeckt wurden. AFP Michael M. Santiago/Getty Images/AFP

Er sagte, Heuermanns Frau und Kinder seien immer nicht in der Stadt gewesen, als er angeblich die Morde begangen habe, die Gegenstand eines Netflix-Films aus dem Jahr 2020 mit dem Titel „Lost Girls“ seien.

Die Leichen von mindestens elf Menschen wurden seit 2010 an demselben abgelegenen Strandabschnitt am Meer auf Long Island gefunden. Die Polizei hatte zuvor jedoch erklärt, dass sie nicht glaube, dass alle Fälle miteinander in Zusammenhang stünden.

Gilgo Beach ist am 14. Juli 2023 in Babylon, New York zu sehen. Ein Verdächtiger der Morde in Gilgo Beach wurde in dem ungelösten Fall festgenommen, der mit mindestens zehn menschlichen Überresten zusammenhängt, die seit 2010 in einem Vorort von Long Island entdeckt wurden. AFP Michael M. Santiago/Getty Images/AFP

Heuermann ist Eigentümer von RH Consultants and Associates, das sich auf seiner Website als „New York Citys führendes Architekturbüro“ bezeichnet.

Heuermann wurde letztes Jahr für eine YouTube-Show namens „Bonjour Realty“ interviewt.

„Ich bin ein Problemlöser, geboren und aufgewachsen auf Long Island, arbeite seit 1987 in Manhattan – sehr lange“, sagte Heuermann im Interview.