Der Antrag des Büros erfolgte als Reaktion auf eine Klage, die Trump Anfang des Monats gegen den Richter, der den bevorstehenden Betrugsprozess überwacht, und die Generalstaatsanwaltschaft eingereicht hatte. Trumps Klage wirft dem Richter Arthur Engoron vor, einer früheren Entscheidung des Berufungsgerichts nicht nachgekommen zu sein, die laut Trump den Umfang des Verfahrens gegen ihn einschränkt.

Trumps Manöver veranlasste einen New Yorker Berufungsrichter am vergangenen Donnerstag, eine vorläufige Aussetzung des Betrugsverfahrens anzuordnen, ohne „jede Feststellung der Begründetheit“ von Trumps Anschuldigungen gegen Engoron. Der Berufungsrichter David Friedman wies das Berufungsgericht an, Trumps Klage zügig zu prüfen. Dieses Gericht wird voraussichtlich nächste Woche darüber entscheiden, ob Trumps Betrugsprozess wie geplant Anfang Oktober fortgesetzt werden kann.

In ihrer am späten Mittwoch eingereichten Akte verwies die Generalstaatsanwaltschaft auf vier weitere Trump-Prozesse, die derzeit zwischen Oktober und Mai stattfinden sollen, darunter ein Bundesverleumdungsverfahren, das für den 15. Januar in einem Fall des Schriftstellers E. Jean Carroll, eines Bundesverbrechers, angesetzt ist Der Prozess ist für den 4. März im Fall des Sonderermittlers Jack Smith zu Trumps Bemühungen, die Wahl 2020 zu untergraben, angesetzt, ein Strafprozess im Bundesstaat New York ist für den 25. März in einem von der Bezirksstaatsanwaltschaft von Manhattan angestrengten Fall angesetzt und ein weiterer Strafprozess auf Bundesebene ist für den 20. Mai angesetzt im Fall Smith bezüglich des angeblichen Missbrauchs von Verschlusssachen.

Tatsächlich stehen Trump sogar noch mehr Verfahren bevor, als die Generalstaatsanwaltschaft in ihrer Akte angibt. Trump steht außerdem ab dem 29. Januar vor einem Gerichtsverfahren in einer Sammelklage auf Bundesebene, in der ihm und seinem Unternehmen vorgeworfen wird, ein Schneeballsystem zu fördern. Und für nächstes Jahr ist wahrscheinlich ein weiterer Strafprozess im Fall Georgia wegen seines Versuchs, die Ergebnisse der Wahlen 2020 im Bundesstaat zu kippen, geplant.

Die Generalstaatsanwaltschaft warnte das Berufungsgericht, dass Trump jede Verzögerung in seinem Fall nutzen könnte, um für weitere Verzögerungen zu argumentieren. „Sollte sich der Beginn des Prozesses hier überhaupt verzögern, besteht ein erhebliches Risiko, dass die Kläger aufgrund der Fristen in diesen anderen Fällen weitere Verzögerungen des Prozesses beantragen werden“, schrieb das Büro.

Trump hatte zuvor versucht, den Prozess wegen Unternehmensbetrugs zu verschieben, indem er Engoron gebeten hatte, ihn um bis zu drei Wochen zu verschieben. Engoron lehnte die Anfrage jedoch mit einer knappen Antwort ab. „Lehne die Unterschrift ab“, schrieb er. „Die Argumente der Angeklagten sind völlig unbegründet.“