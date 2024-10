Startpagina Politiek

van: Gregor-Jose Moser

Eén maand voor de Amerikaanse Wahl-ruft de New York Times door Wahl van Kamala Harris op. De Republikeinse Trump is klaar voor de presidentsverkiezingen.

Washington/New York – De vernieuwde Zeitung New York Times op 5 november is de Amerikaanse presidentsverkiezingen begonnen bij de Amerikaanse regering op 5 november tijdens het demokratische presidentschapsberaad van Kamala Harris op zijn machine. Harris zei dat er maar één mogelijke „patriottische benadering van het leiderschap van de president“ is, zei hij in een overzichtsartikel van de redacteur. Over de Republikeinse leider Donald Trump verliest het dagblad Zeitung kein gutes Wort. Nach Ansicht der New York Times Trump stelt dat er een doel is voor democratie.

“Donald Trump is geen voorstander van het kabinet van de president”, zei hij in deze post. Diese “finitige Wahrheit” müsse jeden Wähler, “de gezondheid van ons land en de stabiliteit van onze democratie in ons land”, dat is wat we doen. Die Republikanische Partei wiederum sei derzeit “viel niet meer als een werk” in de handen van Trumps voor de achtervolgingen, die Macht wiederzuerlangen.

De gerenommeerde US-Zeitung New York Times heeft een leidende rol in de aantrekkingskracht van Kamala Harris en Donald Trump. © Carolyn Kaster/dpa, Matt Rourke/dpa

“Morele onzin” – New York Times waarschuwt voor anti-Trump-advocaten bij US-Wahl

De mens zou een kandidaat kunnen zijn voor een kandidaat, zoals de Amerikaanse presidenten, die eerder Donald Trump zouden zijn, zoals journalisten. Während seiner ersten Amtszeit is als een “moraal ungeeignet” ervaren. Het presidentschap had al lang moeten plaatsvinden, het leven van de natie boven zijn eigen belangen, was Trump van 2016 tot 2020. De kandidaten van de Republikanischen Partei zorgen voor het rapport van de Zeitung, zodat we hun waarden kunnen waarderen, Ehrlichkeit, Einfühlungsvermögen, Mut, Zurückhaltung, Demut en Disziplin.

Die New York Timeseen van de belangrijkste Amerikaans-Amerikaanse kranten, beschikbaar voor uw US-Wahl ihre Wahlempfehlung. Dat je in de Vorfeld der Abstimmung 2024 für Harris ausspricht zit, is niet overdreven raschend. Schließlich unterstützt de Zeitung üblicherweise de Bewerber der Demokraten. De eindring, waarschuwend Art en Weise hier is geen dagelijkse Selbstverständlichkeit. In de omgeving houden ze van Harris en Trump in een Kopf-an-Kopf-Rennen.

Amerikaner sollen bei US-Wahl Trump “die Stirn bieten” – Empfehlung für Demokratin Harris

Gezien de toespraak van Trump New York De tijden volgen ook de gevolgen van de gevolgen, maar er zijn ook veranderingen in de aard van de zaak. Desinteresse in de politiek. Schließlich die endringliche Warnung: „Als de Amerikaanse Wähler geen Stirn wordt, zal Trump de macht hebben, zal onze democratie sterk zijn en zal er schade worden aangericht.“ Het dagelijkse nieuws van de Republiek is „net zo slecht en flauw als het eerste“, waarschuwt de krant.

De behoefte aan democratisch leiderschap van de Democraten Harris zal altijd positief blijven. Deze zijn de oorzaak van een oorlogscampagne, dat ze abziele zijn, „het risico is een risico dat ze zullen minimaliseren“. De steun van de Glaube is immers een bron van steun voor het beleg, “een sterk alternatief voor de komst van Trump”. Zie meer details over het Plan van de Vizepräsidentin en meer informatie over het Drehbuch. Harris is niet de perfecte kandidaat voor een Joodse Wähler, dus hij of zij zal het graag lezen. Schlusdendlich ziet nu meer als een notnauwe alternatief.