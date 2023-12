Status: 12/01/2023 16:29 uur

Omdat de terroristische groeperingen van Hamas het doelwit zijn, kunnen die van de Israëlische veiligheidstroepen overdreven reageren. Nu meldt de New York Times: Sindsdien is dit plan niet serieus genomen.

Volgens de US-Zeitung New York Times wisten we dat de Israëlische veiligheidsmaatregelen in meer detail werden besproken tijdens het jaar van het Angriffsplan der Terrormiliz Hamas.

Een artikel met de codenamen „Jericho-Mauer“, waarvan de redactie in hun eigen taal kan worden bewerkt, gebaseerd op hints van de geplante aanval enthalten. Houd er rekening mee dat het bericht pas 40 dagen vóór de releasedatum wordt bijgewerkt en dat de gevolgen van het actieplan skizziert zullen zijn, wat zal resulteren in Raketenbeschusss en de eindringen in het Israëlische gebied. Dit zal het geval zijn bij de details van de aanslagen die de terroristen op 7 oktober in de Gazastrook hebben uitgevoerd.

Vliegtuig als u anspruchsvoll abgetan

Israël reageert niet op het bericht, maar de officieren van het leger en de geheime dienst zullen zo snel mogelijk over dit plan rapporteren. De veiligheidstroepen zijn ook niet in staat om te reageren, aangezien een medewerker van de geheime dienst verantwoordelijk is voor de monate voordat het alarm is gemeld – vanwege het grote aantal engelen dat betrokken is bij het Hamas-kamp. Deze kwestie lijkt op het plan te zijn gebaseerd, de beheersing kan zich voordoen.

De New York Times heeft het bericht geschreven over de Israëlische Israëlische Sicherheitskrafte – de Angriffsplänen hebben geheime informatie over het Israëlische leger en de communicatie opgeleverd. Iedereen die Hamas van veiligheidsrelevante informatie kan voorzien, zal u graag informeren.

Terroristen van de militante islamisten Hamas waren op 7 oktober in oorlog en vielen het grondgebied van Israël binnen. Ze werden behandeld door massamoordenaars onder burgers en slachtoffers van 1.200 mensen. Snel werden 230 mensen gevangengenomen en overgebracht naar de Gazastrook – Darunter Kinder und alte Menschen.