New York hat während der Covid-19-Pandemie 11 Milliarden US-Dollar an unangemessenen Arbeitslosengeldern verdient, wie eine Prüfung feststellt

„Das veraltete UI-System des State Department of Labor war schlecht gerüstet, um die Herausforderungen zu bewältigen, die sich aus der außergewöhnlichen Nachfrage nach Arbeitslosengeld und den milderen Anspruchsvoraussetzungen des Bundes ergeben“, sagte DiNapoli in einer Erklärung. „Die Agentur griff auf Überbrückungs-Maßnahmen zurück, um Probleme zu überspielen, und dies erwies sich als kostspielig für den Staat, die Unternehmen und die New Yorker.“

DOL sagte in einer Erklärung, dass es „bereits Änderungen umsetzt, um das System zu verbessern und die Ergebnisse der Prüfung anzugehen“.

„Wir befinden uns in der Mitte eines vierjährigen Modernisierungsplans, der die Gesamterfahrung für UI-Begünstigte verbessern und Betrug reduzieren wird“, stellte die Agentur fest. „Wir intensivieren unsere Betrugsuntersuchungen und haben Daten zu UI-Vorteilen auf einem neuen, öffentlichen Dashboard verfügbar gemacht.“

Ein Diagramm des New York State Comptroller Tom DiNapoli in einem Bericht vom Dienstag zeigt die Zunahme der unzulässigen Arbeitslosenunterstützung, die während der Covid-19-Pandemie vom State Department of Labor geleistet wurde. | Rechnungsprüfungsamt des Bundesstaates New York

Laut dem Büro von DiNapoli ist die genaue Höhe der durch Betrug verlorenen Zahlungen unbekannt, da „DOL sich weigerte, Prüfern die Daten zur Verfügung zu stellen, die dies ermöglicht hätten [them] um den genauen Betrag zu berechnen.“

Die Wirtschaftsprüfer schätzten jedoch die Gesamtzahl der unzulässigen Zahlungen auf rund 11 Milliarden US-Dollar in dem Geschäftsjahr, das sich vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 erstreckte, basierend auf der geschätzten Betrugsrate des US-Arbeitsministeriums für das traditionelle New Yorker Arbeitslosenversicherungsprogramm im Zeitraum 2020-21 Fiskaljahr. Der Bericht stellte jedoch fest, dass „dies wahrscheinlich den tatsächlichen Betrag unterschätzt“, da der Staat einräumte, dass befristete Programme ein deutlich höheres Betrugsrisiko aufwiesen.

Rechnungsprüfer stellten Berichten zufolge auch fest, dass 18 von 53 Antragstellern in der Stichprobe möglicherweise Zahlungen aus der Arbeitslosenversicherung erhielten, die den zulässigen Höchstbetrag überstiegen; und 96 von 118 in die Stichprobe einbezogenen Antragstellern wurden fälschlicherweise fast 2,8 Millionen US-Dollar über das traditionelle Arbeitslosenversicherungsprogramm des Staates anstelle des vorübergehenden Bundes-CARES-Gesetzes gezahlt. Sie identifizierten ferner weitere 41,2 Millionen US-Dollar, die für fast 9.000 Antragsteller gezahlt wurden, deren Zahlungen die maximal zulässigen Beträge zu überschreiten schienen.

Der Bericht stellte auch fest, dass DOL „den Wirtschaftsprüfern keine Informationen zur Verfügung stellen konnte, um ihr Management und ihre Reaktion auf betrügerische Ansprüche zu unterstützen“. Es konnte nicht die Anzahl der Forderungen berücksichtigen, die an betrügerische Antragsteller gezahlt wurden, bevor sie entdeckt wurden, die Zeitspanne von der Einreichung der Forderungen bis zu ihrer Identifizierung als betrügerisch und wie die Forderungen als betrügerisch identifiziert wurden, sagte das Büro von DiNapoli.

Die missbräuchlichen Zahlungen wirken sich nachhaltig auf die Wirtschaft des Landes und seine Unternehmen aus. New York musste für seinen Arbeitslosenfonds eine Rekordsumme von 9,3 Milliarden US-Dollar von der Bundesregierung leihen, die mit Zinsen durch einen Aufschlag an die Arbeitgeber zurückgezahlt werden muss. Unternehmen haben den Staat angerufen einen Teil der Kosten zu übernehmen, anstatt sie zu belasten, aber der Staat hat dies noch nicht getan.

Die Prüfung empfiehlt, dass DOL die Entwicklung eines neuen Arbeitslosenversicherungssystems fortsetzt und seine rechtzeitige Umsetzung sicherstellt.

Und es schlägt vor, dass die Behörde mehrere andere Änderungen vornimmt: Schritte unternehmen, um „das richtige Gleichgewicht zwischen der Erkennung betrügerischer Identitäten und einem optimierten Prozess für diejenigen sicherzustellen, die UI-Vorteile benötigen“; Nachverfolgung fragwürdiger Behauptungen, die durch die Prüfung identifiziert wurden; sicherzustellen, dass das aktuelle und neue Arbeitslosenversicherungssystem und die Daten den staatlichen Informationssicherheitsstandards entsprechen; und die Aktualität der Zusammenarbeit mit staatlichen Aufsichtsanfragen zu verbessern.

DOL stimmte den Empfehlungen des Audits weitgehend zu. In seiner Antwort vom Oktober auf den Ergebnisentwurf bot es jedoch an, dass der Bericht „nicht alle von den DOL-Mitarbeitern ergriffenen Maßnahmen detailliert aufführt oder einen angemessenen Kontext für den Stress bietet, mit dem die Agentur währenddessen mit den sich ständig ändernden Mandaten der Bundesregierung zu kämpfen hatte Arbeit mit einem veralteten System, das zu Beginn des COVID-19-Ausbruchs zehn Monate in einem vierjährigen UI-IT-System-Modernisierungsprojekt war.“

Justin Wilcox, Executive Director von Upstate United, einer Unternehmensgruppe, sagte, der Bericht des Rechnungsprüfers „muss ein Weckruf sein“ für Gouverneurin Kathy Hochul und die Gesetzgeber, die, einschließlich DiNapoli, vor einer Woche gewählt wurden.

„Diese erstaunliche Inkompetenz erfordert sofortige Rechenschaftspflicht und Maßnahmen“, sagte er in einer Erklärung.