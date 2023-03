New York Grand Jury-onderzoek naar Trump nadert einde – DW – 21-03-2023

Een grand jury uit New York die de voormalige Amerikaanse president Donald Trump onderzoekt wegens zwijggeldbetalingen aan vrouwen die vermeende seksuele ontmoetingen met hem hadden, leek maandag de laatste getuigen te horen voorafgaand aan een mogelijke aanklacht.

Het is de allereerste strafzaak tegen een voormalige Amerikaanse president.

De jury heeft gehoord van een getuige, advocaat Robert Costello, die getuigde dat Trumps voormalige fixer Michael Cohen de betalingen afhandelde zonder tussenkomst van Trump.

“Michael Cohen besloot in zijn eentje – dat is wat hij ons vertelde – in zijn eentje, om te zien of hij dit kon regelen”, zei Costello tegen verslaggevers nadat hij op verzoek van de advocaten van Trump voor de grand jury had getuigd.

Verwacht werd dat Costello’s getuigenis de voormalige president indirect de kans zou geven om te pleiten tegen strafrechtelijke vervolging. Er waren echter geen duidelijke aanwijzingen dat zijn getuigenis de loop van het onderzoek had veranderd.

Cohen, die al twee keer eerder heeft getuigd, beweerde dat Trump hem had opgedragen de betalingen te doen.

In 2018 pleitte Cohen schuldig aan schendingen van de federale campagnefinanciering in verband met het regelen van betalingen aan volwassen filmactrice Stormy Daniels, wiens officiële naam Stephanie Clifford is, en model Karen McDougal in ruil voor hun stilzwijgen over hun zaken met Trump.

Trump heeft de zaken ontkend en Cohen een leugenaar genoemd.

NYC bereidt zich voor op protesten

Ter voorbereiding op mogelijke demonstraties is de politie van New York begonnen met het afzetten van draagbare metalen barricades die kunnen worden gebruikt om straten of trottoirs af te sluiten.

Trump had zijn aanhangers eerder aangespoord om te protesteren tegen zijn mogelijke arrestatie Afbeelding: David Dee Delgado/REUTERS

Trump ging dit weekend naar sociale media om kritiek te uiten op het onderzoek en wees de districtsadvocaat van Manhattan, Alvin Bragg, uit voor kritiek.

Hij drong er bij zijn aanhangers op aan te protesteren tegen zijn mogelijke arrestatie na zijn opmerkingen waarin hij verklaarde dat hij verwachtte strafrechtelijk vervolgd te worden.

De oproep tot protesten van de voormalige president heeft geleid tot bezorgdheid over mogelijke gewelddadigheden, vergelijkbaar met de gebeurtenissen van 6 januari 2021, toen het Amerikaanse Capitool werd aangevallen.

Verschillende extreemrechtse basisgroepen hebben er naar verluidt echter voor gekozen om niet te reageren op de oproep van Trump tot protesten, aldus veiligheidsanalisten.

De burgemeester van New York, Eric Adams, zei tegen verslaggevers dat de politie de sociale media nauwlettend in de gaten hield en uitkeek naar “ongepaste acties” in de stad.

Ondanks deze voorzorgsmaatregelen heeft de politie van New York verklaard dat er op dit moment geen geloofwaardige bedreigingen bekend zijn.

Trump roept op tot protest bij arrestatie: Stefan Simons meldt vanuit Washington

Republikeinen bekritiseren ‘politiek gemotiveerd’ onderzoek

De mederepublikeinen van Trump hebben alom kritiek geuit op het onderzoek als politiek gemotiveerd en schaarden zich achter hem.

Sommige Republikeinen hebben echter een uithaal gedaan naar Trump, waarbij de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, van wie wordt verwacht dat hij zich kandidaat stelt voor het presidentschap als GOP-kandidaat, zei: “Ik weet niet wat er komt kijken bij het betalen van zwijggeld aan een pornoster om stilte te bewerkstelligen. over een of andere vermeende affaire.”

Trump staat ook voor andere juridische uitdagingen, waardoor hij mogelijk moet pendelen tussen campagnestops en rechtszalen voorafgaand aan de verkiezingen van november 2024.

Hij wordt momenteel geconfronteerd met strafrechtelijke onderzoeken in Atlanta en Washington, die samen een aanzienlijke juridische bedreiging vormen en de potentie hebben om de Republikeinse presidentiële race te verstoren, waarin Trump wordt gezien als een leidende kanshebber.

Bovendien hebben de advocaten van Trump een rechtbank in Georgië verzocht een speciaal grand jury-rapport te vernietigen waarin het onderzoek wordt beschreven naar zijn vermeende pogingen om zijn verkiezingsnederlaag over de hele staat in 2020 ongedaan te maken.

Bovendien wordt Trump geconfronteerd met twee civiele processen waarbij voormalig tijdschriftcolumnist E. Jean Carroll betrokken is, die Trump heeft beschuldigd van smaad door te ontkennen dat hij haar heeft verkracht.

ss/jsi (AP, Reuters)