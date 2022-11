New York gibt fast 200 geplünderte Antiquitäten an Pakistan zurück

Geschrieben von Zoe Sottile, CNN

Die Staatsanwaltschaft von Manhattan hat Pakistan 192 geplünderte Antiquitäten im Wert von fast 3,4 Millionen Dollar zurückgegeben.

Bezirksstaatsanwalt Alvin L. Bragg Jr. kündigte die Rückkehr am Donnerstag in einer Pressemitteilung an.

Die Rückgabe ist laut Pressemitteilung der Höhepunkt einer jahrzehntelangen Untersuchung des Verkaufs geplünderter Antiquitäten aus Ländern auf der ganzen Welt. Acht Personen wurden wegen Verschwörung zum Handel mit gestohlenen Antiquitäten wegen ihrer Rolle bei den Diebstählen angeklagt. Die Angeklagten schmuggelten die geplünderten Antiquitäten nach New York und verkauften sie in einer Galerie in Manhattan.

Die Staatsanwaltschaft gab die Antiquitäten laut Pressemitteilung während einer Rückführungszeremonie am Donnerstag im pakistanischen Konsulat zurück.

„Mehrgarh-Puppen“, einige der frühesten Beispiele für von Menschen geschaffene Figuren, gehörten zu den Artefakten, die nach Pakistan zurückgebracht wurden. Anerkennung: Bezirksstaatsanwalt von Manhattan

„Diese bemerkenswerten Kunstwerke wurden rücksichtslos aus ihrem rechtmäßigen Zuhause entfernt und ohne Rücksicht auf ihren immensen kulturellen und spirituellen Wert gehandelt“, sagte Ivan J. Arvelo, New Yorker Sonderagent bei Homeland Security Investigations (HSI).

Laut Generalkonsulin Ayesha Ali folgt die Rückgabe am Donnerstag einer früheren Rückgabe von 45 gestohlenen Artefakten.

„Wir haben diese Reise mit dem Büro der Staatsanwaltschaft und dem DHS im November 2020 begonnen, 45 gestohlene Gandhara-Artefakte wurden zurückgegeben, und heute sind wir sehr glücklich, dass eine weitere Charge von 192 Antiquitäten im Wert von 3,4 Millionen US-Dollar zurückgegeben wird“, sagte Ali in der Veröffentlichung.

Zu den am Donnerstag zurückgegebenen Objekten gehören „Mehrgarh-Puppen“, die zu den ältesten bekannten von Menschenhand gefertigten Figuren der Welt gehören. Die antiken Statuen wurden laut Pressemitteilung aus einer neolithischen archäologischen Stätte in Pakistan geplündert.