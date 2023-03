New York, DC bereidt zich voor op mogelijke aanklacht tegen Trump in onderzoek naar zwijggeld

CNN neemt het juridische drama rond Donald Trump onder de loep. Bekijk “CNN Primetime: Inside the Trump Investigations” dinsdag 21 maart om 21.00 uur ET.





Ambtenaren in New York en Washington, DC, bereiden zich voor op mogelijke protesten terwijl een grand jury die deel uitmaakt van het onderzoek naar de vermeende rol van Donald Trump in een plan om zwijggeld te betalen aan volwassen filmster Stormy Daniels, mogelijke aanklachten blijft afwegen.

In New York City – waar de grand jury bijeen is gekomen – wordt van alle NYPD-agenten verwacht dat ze dinsdag in uniform zijn en klaar voor inzet, volgens een interne memo die een bron deelde met CNN. Wetshandhavers vertelden CNN dat hoewel dinsdag een “high alert day” is, er momenteel geen geloofwaardige dreiging is.

De memo kwam als reactie op Trump’s posts op sociale media in het weekend waarin hij zijn aanhangers opriep te protesteren naar aanleiding van een mogelijke arrestatie, in navolging van de oproepen die hij deed voor protesten in Washington, DC, naar aanleiding van zijn verkiezingsverlies in 2020 – protesten die later werd gewelddadig toen tientallen van zijn aanhangers het Capitool bestormden. Terwijl de politie van Washington zich op dezelfde manier voorbereidt, volgt de politie van het Capitool “momenteel geen directe of geloofwaardige bedreigingen voor het Capitool”, volgens een inlichtingenonderzoek van de afdeling dat maandag door CNN is verkregen.

Een bron die dicht bij het juridische team van Trump staat, vertelde CNN dat als Trump wordt aangeklaagd, ze niet verwachten dat er voor volgende week een arrestatie of eerste verschijning zal plaatsvinden. Vanaf maandagavond hadden ze geen advies over de timing van een mogelijke aanklacht, behalve dat ze door het kantoor van de districtsprocureur van Manhattan waren verteld dat er dinsdag niets werd verwacht.

Er kan elk moment een aanklacht komen, en wetshandhavers die bij de discussies betrokken waren, hebben benadrukt dat het nodig is om zich adequaat voor te bereiden op de complexe choreografie van een overgave van Trump en een rechtszaak. Federale, staats- en lokale wetshandhavers kwamen maandag bijeen in New York City om de planning te bespreken, zei een hoge wetshandhavingsfunctionaris die bekend is met de lopende discussies over veiligheid.

Het kantoor van de DA van Manhattan heeft aangegeven dat het een beslissing nadert over het al dan niet aanklagen van de voormalige president.

Advocaat Robert Costello heeft op verzoek van het juridische team van Trump maandag bijna drie uur getuigd voor de grand jury in een poging de getuigenis van Michael Cohen, de ex-advocaat van de voormalige president, in diskrediet te brengen. vóór de verkiezingen van 2016 om te voorkomen dat ze naar buiten zou treden over een vermeende affaire met de voormalige president.

Cohen stelde zich maandag beschikbaar voor het kantoor van de officier van justitie als weerleggingsgetuige, maar was “niet nodig”, volgens een verklaring die zijn advocaat aan CNN heeft verstrekt.

Trump – die heeft ontkend een affaire met Daniels te hebben gehad en zegt dat het onderzoek door Manhattan District Attorney Alvin Bragg, een democraat, politiek gemotiveerd is – heeft zijn team geagiteerd om zijn basis op te hitsen en gelooft dat een aanklacht hem politiek zou helpen, meerdere mensen die over de kwestie waren ingelicht, vertelden CNN, hoewel hij privé de dreigende ontwikkeling ‘oneerlijk’ noemde.

Op Capitol Hill zeiden de House Judiciary Chairman Jim Jordan, House Oversight Chairman James Comer en House Administration Chairman Bryan Steil dat ze van plan zijn te onderzoeken of Bragg en zijn kantoor federale openbare veiligheidsfondsen hebben gebruikt als onderdeel van hun grand jury-onderzoek in een buitengewone poging om in te grijpen in het onderzoek.

Een woordvoerder van Bragg reageerde door te zeggen dat het team van de officier van justitie “niet zal worden geïntimideerd door pogingen om het rechtsproces te ondermijnen, en we zullen ons ook niet laten weerhouden door ongegronde beschuldigingen om de wet eerlijk toe te passen.”

“Bij elke vervolging volgen we de wet zonder angst of gunst om de waarheid aan het licht te brengen. Onze bekwame, eerlijke en toegewijde advocaten blijven hard aan het werk”, vervolgt de woordvoerder.